Агентство J.D. Power назвало автобренды с лучшим дилерским сервисом

Материал по теме
Самые ненадёжные (и самые надёжные) автомобили с пробегом: о чём говорят рейтинги
В России резко выросли цены на автомобили Hyundai
Михаил Кондратьев
Аналитическое агентство J.D. Power составило ежегодный рейтинг удовлетворённости дилерским сервисом различных марок в США. В 2022 году лучшими по этому показателю были названы Lexus и MINI.
В феврале агентство J.D. Power составило топ-5 самых надёжных автобрендов. Исследование было посвящено надёжности трёхлетних автомобилей различных марок, а лучшими машинами назвали модели Kia.