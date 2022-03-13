Агентство J.D. Power назвало автобренды с лучшим дилерским сервисом

Исследование, в ходе которого было опрошено почти 67,2 тысячи автовладельцев, проводилось с июля по декабрь 2021 года. Участники оценивали не только качество самого технического обслуживания, но и уровень коммуникации с дилерским или сервисным центром, а также дополнительные услуги вроде выездного сервиса или возможности вызвать сотрудника, который мог бы отвезти машину в техцентр без участия владельца.