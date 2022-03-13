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Агентство J.D. Power назвало автобренды с лучшим дилерским сервисом

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Михаил Кондратьев

Аналитическое агентство J.D. Power составило ежегодный рейтинг удовлетворённости дилерским сервисом различных марок в США. В 2022 году лучшими по этому показателю были названы Lexus и MINI. 

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  • Исследование, в ходе которого было опрошено почти 67,2 тысячи автовладельцев, проводилось с июля по декабрь 2021 года. Участники оценивали не только качество самого технического обслуживания, но и уровень коммуникации с дилерским или сервисным центром, а также дополнительные услуги вроде выездного сервиса или возможности вызвать сотрудника, который мог бы отвезти машину в техцентр без участия владельца. 
  • Опрос был проведён среди пользователей моделей 2019, 2020 и 2021 года. Дилерский сервис Lexus был признан лучшим среди премиальных марок — это 897 баллов из 1000 возможных. Следом расположились Cadillac (880 баллов), Porsche (879 баллов), Acura (871 балл) и BMW (866 баллов). 
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  • Бренд MINI возглавил рейтинг непремиальных марок с результатом в 873 балла. Его почти догнал Buick с 872 баллами, третья строчка отошла Mazda (856 баллов), а четвёртая и пятая остались за Mitsubishi и GMC (854 и 853 балла соответственно). 

В феврале агентство J.D. Power составило топ-5 самых надёжных автобрендов. Исследование было посвящено надёжности трёхлетних автомобилей различных марок, а лучшими машинами назвали модели Kia. 

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