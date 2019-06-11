Где в России продают самые свежие автомобили, а где — самые старые
При выборе подержанного автомобиля любой покупатель хочет найти машину помоложе и с пробегом поменьше. Мы изучили объявления на Авто.ру и узнали, в каких регионах владельцы продают самые возрастные автомобили, а где больше шансов найти «бэушку» помоложе.
В европейской части России средний возраст автомобилей на вторичном рынке оказался чуть больше 11 лет. Самый «молодой» регион России — Приволжский федеральный округ: здесь автомобилям на вторичке лишь немногим больше 10 лет. А в Республике Татарстан эта цифра ещё ниже — меньше восьми с половиной лет. Следом в рейтинге идёт Московская область — 9,3 года, а самым «возрастной» оказалась Калининградская область — 15,7 года, больше, чем в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока.
В целом же в европейской части России автомобилям, которые попадают на вторичный рынок, чуть больше 11 лет.
Самые старые машины — на востоке России. Средний их возраст в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах составляет 15,1 года. В Уральском округе «бэушки» значительно моложе и сравнимы с европейской частью страны — 11,1 года.
Самым «старым» регионом оказался Камчатский край: здесь автомобили на вторичном рынке достигают 17,8 года.
Филипп Ижиков, заместитель руководителя направления продаж автомобилей с пробегом в ГК «Автомир», считает, что такое распределение во многом зависит от доходов населения в конкретном регионе, что, как следствие, влияет на частоту покупки автомобилей. Ещё один фактор — экономическое развитие региона и инфраструктура. В западной части страны покупатели предпочитают более современные машины, а в восточной — более простые, но и более надёжные по конструкции, с атмосферными двигателями и гидротрансформаторными коробками передач. Ресурс таких автомобилей выше и замена им требуется реже.
Алексей Исаев, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом INCHCAPE Центр, также связывает такое распределение среднего возраста автомобилей с более низкой покупательной способностью населения в восточной части страны, а также с развитым импортом дешёвых японских иномарок в этом регионе.
Рейтинг регионов России по среднему возрасту подержанных автомобилей, выставленных на продажу
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Приволжский федеральный округ — 10,2 года.
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Уральский федеральный округ — 11,1 года.
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Северо-Кавказский федеральный округ — 11,1 года.
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Центральный федеральный округ — 11,4 года.
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Северо-Западный федеральный округ — 11,6 года.
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Сибирский федеральный округ — 14,6 года.
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Дальневосточный федеральный округ — 15,6 года.