Где в России продают самые свежие автомобили, а где — самые старые

В европейской части России средний возраст автомобилей на вторичном рынке оказался чуть больше 11 лет. Самый «молодой» регион России — Приволжский федеральный округ: здесь автомобилям на вторичке лишь немногим больше 10 лет. А в Республике Татарстан эта цифра ещё ниже — меньше восьми с половиной лет. Следом в рейтинге идёт Московская область — 9,3 года, а самым «возрастной» оказалась Калининградская область — 15,7 года, больше, чем в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока.

В целом же в европейской части России автомобилям, которые попадают на вторичный рынок, чуть больше 11 лет.