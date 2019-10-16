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О, нет: машины, уничтоженные японским тайфуном

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Константин Новацкий

Прямо сейчас в Японии всё очень сложно. В субботу острова навестил мощнейший за 60 лет тайфун Хагибис (что на языке Филиппин означает «Скорость»). Стихия похозяйничала на большей части государства и направилась на север, оставляя после себя жуткую картину. Чтобы примерно представить, что в эти дни происходит в Японии, достаточно взглянуть на машины, которые попали под удар «Скорости» одними из первых. Кому-то из них повезло больше, кому-то — не повезло совсем...

<i>© Kazuhiro Nogi/AFP via Getty Images</i><br> <b>Воскресенье на улицах Нагано: машины, разбросанные вчерашней стихией</b>
<i>© Kim Kyung-Hoon/Reuters</i><br> <b>Всё, что осталось от Toyota MR2</b>
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© Kazuhiro Nogi/AFP via Getty Images
Воскресенье на улицах Нагано: машины, разбросанные вчерашней стихией
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