О, нет: машины, уничтоженные японским тайфуном

Прямо сейчас в Японии всё очень сложно. В субботу острова навестил мощнейший за 60 лет тайфун Хагибис (что на языке Филиппин означает «Скорость»). Стихия похозяйничала на большей части государства и направилась на север, оставляя после себя жуткую картину. Чтобы примерно представить, что в эти дни происходит в Японии, достаточно взглянуть на машины, которые попали под удар «Скорости» одними из первых. Кому-то из них повезло больше, кому-то — не повезло совсем...