Видео: неудачный мастер-класс по выезду с мойки на Ferrari
Кирилл Малышев
Youtube-канал PoncikVines опубликовал фейл турецкого водителя Ferrari 458 Italia. Он разбил суперкар в 50 метрах после выезда с автомойки. Всё попало на камеру смартфона.
Водитель решил красиво выехать на узкую однополосную улицу. Но на повороте перебрал с газом, и ушедший в занос суперкар зацепил левым задним колесом бордюр. После этого машина окончательно потеряла управление и влетела в этот же бордюр уже левым передним углом. На её пути вдобавок оказался столб.
Как пишет Carscoops, в Сети нет точных данных, кто сидел за рулём. Некоторые посты в соцсетях говорят о том, что это был сотрудник мойки. Другие — что сам владелец. Издание иронично замечает, что перед нами очередное подтверждение тезиса: покупка мощной машины не делает вас суперводителем.
Ранее на YouTube-канале MaxMenezMedia появилась видеозапись спасательной операции по извлечению с внедорожной трассы застрявшего пикапа Toyota Tacoma. После «спасения» пикап, скорее всего, придётся сдавать в утиль.