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Видео: неудачный мастер-класс по выезду с мойки на Ferrari

Новости

Кирилл Малышев

Youtube-канал PoncikVines опубликовал фейл турецкого водителя Ferrari 458 Italia. Он разбил суперкар в 50 метрах после выезда с автомойки. Всё попало на камеру смартфона.

  • Водитель решил красиво выехать на узкую одно­полосную улицу. Но на повороте перебрал с газом, и ушедший в занос суперкар зацепил левым задним колесом бордюр. После этого машина оконча­тельно потеряла управление и влетела в этот же бордюр уже левым передним углом. На её пути вдобавок оказался столб.

  • Как пишет Carscoops, в Сети нет точных данных, кто сидел за рулём. Некоторые посты в соцсетях говорят о том, что это был сотрудник мойки. Другие — что сам владелец. Издание иронично замечает, что перед нами очередное подтверж­дение тезиса: покупка мощной машины не делает вас супер­водителем.

  • Ранее на YouTube-канале MaxMenezMedia появилась видео­запись спасатель­ной операции по извлечению с внедорожной трассы застряв­шего пикапа Toyota Tacoma. После «спасения» пикап, скорее всего, придётся сдавать в утиль.

А вы бы как здесь выехали?

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