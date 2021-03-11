Видео: неудачный мастер-класс по выезду с мойки на Ferrari

Водитель решил красиво выехать на узкую одно­полосную улицу. Но на повороте перебрал с газом, и ушедший в занос суперкар зацепил левым задним колесом бордюр. После этого машина оконча­тельно потеряла управление и влетела в этот же бордюр уже левым передним углом. На её пути вдобавок оказался столб.

Как пишет Carscoops, в Сети нет точных данных, кто сидел за рулём. Некоторые посты в соцсетях говорят о том, что это был сотрудник мойки. Другие — что сам владелец. Издание иронично замечает, что перед нами очередное подтверж­дение тезиса: покупка мощной машины не делает вас супер­водителем.