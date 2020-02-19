Что делать, если попал в ДТП
Команда Авто.ру
Даже самое незначительное дорожно-транспортное происшествие — всегда большой стресс для всех участников. В сложный момент «на эмоциях» можно совершить ошибки, которые впоследствии тяжело исправить. Поэтому важно заранее знать, как действовать после возможной аварии. Перед вами — простая инструкция о том, что делать при ДТП, какие оформить документы, куда обращаться и как быть с повреждённым автомобилем. Итак…
Материал обновлён 11.10.2021 г.
- Что делать сразу после аварии
- Как правильно оформить ДТП
- Когда можно оформить ДТП самостоятельно
- Когда нужно вызывать сотрудников ГИБДД
- Как оформить ДТП при отсутствии второго участника
- Как возместить ущерб после ДТП
- Что делать с автомобилем дальше
- Ремонт машины после ДТП
- Как продать автомобиль после ДТП
- Как утилизировать разбитый автомобиль
Что делать сразу после аварии
Сначала — о том, чего сразу после ДТП делать не нужно. Не надо сразу выяснять с другим участником (или участниками) столкновения, кто прав, а кто виновен. Тем более на повышенных тонах. Ваши действия при дорожно-транспортном происшествии не должны быть подчинены эмоциям.
В первую очередь необходимо включить «аварийку» и обозначить ДТП знаками аварийной остановки. По ПДД в городе их полагается выставить на расстоянии 15 метров от места аварии, а за городом расстояние до знака удваивается. Однако эти цифры не догма: в сложных условиях (ночь, гололёд, закрытый поворот дороги) «треугольник» можно и нужно поставить дальше, предупреждая водителей о помехе на дороге.
Далее необходимо убедиться, что в аварии никто не травмировался и никому не требуется срочная медицинская помощь. Если вы пострадавший (или такие есть), звоните в экстренные службы и вызывайте медиков. Когда происшествие случилось вдали от цивилизации или ранение серьёзное, можно отправить пострадавшего на попутном транспорте.
Если угрозы жизни или здоровью участников ДТП нет, то не перемещайте аварийные автомобили и не трогайте осколки фар или разбросанные части кузова. Попробуйте найти свидетелей случившегося и попросите их контакты. Обязательно сделайте подробные фото места происшествия с разных ракурсов. Не забудьте крупно сфотографировать повреждения кузова и других агрегатов автомобиля. Общие фото постарайтесь сделать так, чтобы в кадре были видны вывески с названиями улиц и номерами домов. Позже такие фото помогут осуществить привязку места происшествия к окружающей местности.
Совет: не забывайте о личной безопасности и старайтесь вести себя аккуратно. В стрессовой ситуации легко не заметить проезжающий мимо транспорт, выйти на встречную полосу и так далее. Тем более, что и водители проезжающих мимо машин наверняка будут отвлекаться на разбитые машины, теряя бдительность.
Как правильно оформить ДТП
Вот теперь участникам аварии пора обсудить её обстоятельства: кто нарушил ПДД и какой ущерб нанесён автомобилям. От этого зависит, каким образом можно будет оформить происшествие. Существует несколько вариантов.
Когда можно оформить ДТП самостоятельно
Уже несколько лет в России действует так называемый Европротокол, в рамках которого участники дорожного происшествия сами заполняют все бумаги для страховых компаний. Этот вариант наиболее быстрый и относительно простой, однако его применение возможно лишь при выполнении нескольких условий:
- в аварии не пострадали люди.
- автомобилей, которым нанесён ущерб, не больше двух.
- у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО.
- ущерб, нанесённый каждому из автомобилей, не превышает 100 000 рублей.
- участники аварии пришли к согласию, кто в ней виноват.
Последнее условие не является обязательным: оформить ДТП по Европротоколу можно и при разногласиях сторон. Но в этом случае максимальный размер возмещения будет меньше. Сумма возмещения снижается и в том случае, если участники не предоставили в страховую компанию фотографии с места происшествия.
Для оформления Европротокола водители заполняют в двух экземплярах бланк установленного образца (его выдают страховые компании при покупке ОСАГО) с указанием своих данных и номеров автомобилей, а также со схематичным изображением места ДТП. Каждый забирает себе по экземпляру.
Европротокол можно оформить и в электронном виде — через приложение «Помощник ОСАГО». Оно позволяет сфотографировать место ДТП и повреждения автомобилей, внести данные водителей и машин, отправить весь пакет в страховые компании. Однако воспользоваться «Помощником» могут только те водители, которые зарегистрированы на портале Госуслуг — оттуда система берёт часть необходимых данных.
Совет: придя к согласию по поводу обстоятельств ДТП, и оформив бумаги для страховой, не поленитесь обменяться с другим водителем расписками о том, что вы не имеете друг к другу претензий. Такая бумага предохранит вас от возможных разбирательств в будущем, если второй участник вдруг изменит своё мнение.
Когда нужно вызывать сотрудников ГИБДД
Если оба водителя-участника ДТП считают, что виноват в случившемся не он (или что вина обоюдная), если машины в аварии серьёзно повреждены, или её участники получили травмы — лучше вызвать для оформления наряд ДПС. Даже если у водителей или пассажиров простые ссадины и шишки, стоит позвонить ещё и в «скорую» — опытные медики лучше оценят состояние пострадавших. В первые минуты после аварии люди часто не чувствуют недомогания и травм под действием адреналина.
Скорее всего, придётся вызывать ДПС и в том случае, когда у одного из пострадавших есть полис КАСКО: обычно страховые компании выплачивают по нему компенсацию только при наличии справки о ДТП, подписанной сотрудниками Госавтоинспекции.
Однако реалии таковы, что сотрудников, оформляющих аварии, в полиции стало меньше — и ждать их на месте ДТП можно очень долго. Особенно в крупных городах. Если происшествие не очень серьёзное, после звонка в ГИБДД участников аварии могут попросить приехать прямо в ближайшее отделение, где аварию оформят в группе разбора. И в этой ситуации вам особенно пригодятся максимально подробные фотографии места происшествия со всех сторон и ракурсов.
В любом случае сотрудник ГАИ должен выдать каждому пострадавшему справку по форме №154 (с угловым штампом и круглой печатью), копию протокола об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении административного дела, а также копию квитанции-постановления.
Как оформить ДТП при отсутствии второго участника
Бывает, что в аварию попадает лишь один автомобиль — сталкивается со столбом или отбойником, вылетает с дороги. Машина может пострадать, даже попав в глубокую яму, и это тоже считается дорожно-транспортным происшествием. Здесь важно понимать, что подобные повреждения официально признают ДТП только в том случае, если они были получены во время движения по проезжей части, а не на парковке, стоянке или во время пребывания во дворе. Инцидентами на этих территориях занимаются уже участковые полицейские.
Алгоритм действий после столкновения с деревом похож на тот, что мы уже описали для обычной аварии. Оцените состояние всех пассажиров и своё собственное — не нужно ли вызвать скорую. Выставьте знак аварийной остановки, найдите свидетелей и запишите их контакты. Затем позвоните в ГИБДД и, если этого требует ваш полис, — в страховую компанию. Обязательно составьте подробный план места происшествия и сделайте много детальных фото.
Если сотрудники ДПС приехали на место ДТП, проверьте, чтобы они точно зафиксировали в протоколе название участка дороги, все её особенности (ширина проезжей части, количество полос), описали прилегающие элементы (кюветы, обочины, тротуары). Также важно, чтобы инспектор указал качество дорожного полотна на участке, где произошла авария, и условия видимости на момент составления протокола. Кроме самого протокола, вам необходимо получить у сотрудника ГИБДД постановление об отказе в возбуждении дела об административной ответственности.
Если по каким-то причинам забрать разбитый в ДТП автомобиль с места аварии нельзя — например, требуется экспертиза его технического состояния или серьёзно пострадавшему водителю понадобилась помощь и его увезли в больницу, машину поместят на специальную стоянку ГИБДД, откуда её позднее можно будет получить, предъявив полный комплект документов, подтверждающих собственность или ваше право на совершение этих действий (например, доверенность от собственника).
Как возместить ущерб после ДТП
Уже несколько лет в России действует схема прямого страхового возмещения: вне зависимости от обстоятельств аварии за компенсацией нужно обращаться в ту компанию, где вы страховали автомобиль и свою гражданскую ответственность (то есть, приобретали полисы КАСКО и ОСАГО). Схема предполагает определённую последовательность действий:
1. Сообщение о происшествии в страховую компанию
Это необходимо сделать в течение пяти дней с момента ДТП, предоставив страховщикам оригиналы документов на машину (ПТС и СТС), гражданский паспорт и водительское удостоверение, извещение о ДТП и копию протокола, страховые полисы и заявление на выплату возмещения, а также банковские реквизиты для перечисления средств.
Если в ДТП были потерпевшие, к документам придётся приложить ещё и подтверждение расходов на лекарства и медицинские услуги, справку о госпитализации скорой помощью, выписку из истории болезни, медицинское заключение. Не обязательно лично привозить весь пакет документов в офис компании — закон разрешает пересылать данные по почте.
2. Фиксация повреждений
Как и пакет документов, в течение пяти дней после ДТП необходимо предъявить страховым экспертам и сам повреждённый автомобиль — для осмотра. Тут возможны варианты. Если условиями страхового полиса предусмотрена услуга «Аварийный комиссар», сотрудника можно вызвать прямо на место аварии или по адресу, который указан в заявлении на получение возмещения. В противном случае придётся ехать на повреждённом автомобиле в офис компании-страховщика. А когда машина не на ходу — везти её туда на эвакуаторе. И, скорее всего, оплачивать услуги доставки самостоятельно, если обратного не прописано в договоре.
В ходе осмотра сотрудник страховой компании (оценщик) фотографирует и описывает в специальном акте повреждения автомобиля, а также выносит вердикт: какие узлы и детали подлежат замене, а какие — ремонту. По итогам осмотра уже через несколько дней на ваш банковский счёт перечисляются деньги. Или (если это предусмотрено договором о страховании) автомобиль направляют на ремонт в сервис, с которым сотрудничает страховая компания.
3. Проведение независимой экспертизы
Если выводы оценщика страховой компании кажутся вам неверными или смущает сумма обещанного возмещения, можно сделать независимую оценку полученных повреждений. Для этого придётся обратиться (и вновь предоставить машину) в одну из компаний, имеющих лицензию на проведение независимых исследований. Её специалист в свою очередь оценит техническое состояние автомобиля, объём повреждений (явных и скрытых), определит стоимость запасных частей и ремонтных работ. На основании заключения эксперта можно требовать у страховой компании пересмотра размеров возмещения. С этим же заключением в случае отказа можно обращаться в суд.
Важно понимать, что независимая экспертиза — процедура платная, и проводится за счёт владельца. Поэтому не стоит идти к оценщикам просто так, «на всякий случай». Однако, если страховая компания и правда занизила стоимость восстановления автомобиля, расходы на экспертизу можно включить в сумму ваших претензий к ней.
И уж точно нужно сделать независимую оценку, если окажется, что у виновника аварии не было действующего полиса ОСАГО или если ущерб превышает лимит возмещения в 400 (или 100) тысяч рублей. Экспертиза покажет, какую на самом деле сумму должен возместить сам виновник — добровольно или по решению суда.
А ещё независимая экспертиза понадобится, если ремонт автомобиля, выполненный по направлению страховой компании, окажется некачественным. Претензии в этом случае также надо предъявлять страховщикам, а не сервису, выполнившему работы.
Что делать с автомобилем дальше
Прежде всего, не начинайте ремонт машины до оценки повреждений или до тех пор, пока выданная страховой компанией калькуляция вас не устроит. Когда ремонт уже проведён, вы не сможете осуществить повторную экспертизу повреждений, а фотографий повреждений в качестве доказательств будет явно недостаточно. Страховая откажется рассматривать претензию, а дальнейшую судьбу тяжбы придётся вверить суду.
Но когда все организационные и финансовые вопросы будут сняты, придёт пора решать, что делать с разбитым автомобилем дальше.
Ремонт машины после ДТП
После возвращения автомобилю первозданного вида обязательно сохраните все чеки и прочие документы на приобретённые запчасти и проведённые работы. Если потраченные суммы превысят расчётную смету, предложенную страховой компанией, можно оспорить размер выплат.
Хороший ремонт означает восстановление рабочих характеристик автомобиля. При этом нужно понимать, что в случае серьёзного повреждения не всякий ремонт целесообразен. Так что даже сервисный центр может взяться за работу лишь в случае, если будет уверен в дальнейшей беспроблемной эксплуатации машины. Ведь на ремонтные работы сервисы обычно предоставляют гарантию.
Как продать автомобиль после ДТП
Помните, что страховая компания может не только отремонтировать автомобиль, но и выплатить вам расчётную остаточную стоимость машины на момент аварии. Конечно, эта сумма будет учитывать и естественный износ автомобиля на момент ДТП, и причинённый ущерб. Если вы решитесь взять эти деньги, машину придётся отдать страховой компании.
Стоит ли так поступать — зависит от того, что вам кажется более выгодным. В некоторых случаях оказывается экономически целесообразнее продать остатки автомобиля на запчасти самостоятельно, чем получать от страховой компании компенсацию.
Как утилизировать разбитый автомобиль
Если машину после ДТП не восстановить и по частям она тоже ничего не стоит, остаётся сдать её в утиль. В этом есть смысл: после утилизации можно получить скидку в несколько десятков тысяч рублей на покупку нового автомобиля.
Для оформления процедуры следует подать соответствующее заявление в Госавтоинспекцию. Саму машину представлять не нужно — только её госномера и документы. ГИБДД снимет автомобиль с учёта по причине утилизации, а владелец получит соответствующую справку. Машину с таким «клеймом» уже не продать, только отдать в профильную компанию, которая занимается утилизацией. Эта работа не будет стоить вам ни копейки, если ПТС на автомобиль выдан до 2012 года или в ПТС автомобиля, в разделе «Особые отметки» есть запись «выполнены обязательства по утилизации». Такие есть у всех машин, произведённых в России. В других случаях процедура может стоить владельцу до 10 000 рублей.
Итак, совсем коротко
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– Попав в аварию, обозначьте место столкновения знаком аварийной остановки, оцените состояние здоровья пострадавших, сделайте фотографии повреждённых автомобилей и места ДТП.
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– Оформите ДТП по Европротоколу, а если авария серьёзная или её обстоятельства вызывают споры — вызывайте сотрудников ДПС.
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– С заполненным бланком Европротокола или со справкой из ГИБДД обратитесь в свою страховую компанию за возмещением. Предоставьте для осмотра повреждённый автомобиль.
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– Если восстановить машину за счёт страховой компании не получается, делайте независимую экспертизу и требуйте возмещения через суд.
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– Ремонтируйте автомобиль только после решения всех споров о возмещении ущерба.