Что делать, если попал в ДТП

Что делать сразу после аварии

Сначала — о том, чего сразу после ДТП делать не нужно. Не надо сразу выяснять с другим участником (или участниками) столкно­вения, кто прав, а кто виновен. Тем более на повышен­ных тонах. Ваши действия при дорожно-транспортном происшествии не должны быть подчинены эмоциям.

В первую очередь необходимо включить «аварийку» и обозначить ДТП знаками аварийной остановки. По ПДД в городе их полагается выставить на расстоянии 15 метров от места аварии, а за городом рас­стояние до знака удваива­ется. Однако эти цифры не догма: в сложных условиях (ночь, гололёд, закрытый поворот дороги) «треугольник» можно и нужно поставить дальше, преду­преждая водителей о помехе на дороге.

Далее необходимо убедиться, что в аварии никто не травмировался и никому не требуется срочная медицин­ская помощь. Если вы пострадав­ший (или такие есть), звоните в экстренные службы и вызывайте медиков. Когда происшествие случилось вдали от цивили­зации или ранение серьёзное, можно отправить постра­давшего на попутном транспорте.

Если угрозы жизни или здоровью участников ДТП нет, то не пере­мещайте аварийные авто­мобили и не трогайте осколки фар или разбросанные части кузова. Попробуйте найти свидетелей случив­шегося и попросите их контакты. Обяза­тельно сделайте подробные фото места происше­ствия с разных ракурсов. Не забудьте крупно сфото­графи­ровать повреждения кузова и других агрегатов авто­мобиля. Общие фото постарайтесь сделать так, чтобы в кадре были видны вывески с назва­ниями улиц и номерами домов. Позже такие фото помогут осуществить привязку места происшествия к окружающей местности.