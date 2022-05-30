Новый вызов: дилеры рассказали, как изменился их бизнес в 2022 году

Что происходит с ценами и спросом на машины в России: анализ по итогам 3 месяцев

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Уже три месяца российский авторынок находится в условиях серьёзного кризиса: поставок новых автомобилей почти нет (и не предвидится), местные производители сильно сократили объёмы выпуска или вообще остановили производство, потому что столкнулись с проблемами логистики иностранных комплектующих. Аналитики Авто.ру изучили базу классифайда и выяснили, насколько за этот период подорожали автомобили, как изменились активность пользователей и количество машин в продаже. 

Для сравнения и наглядности на графиках показали изменение метрик относительно 15 февраля — эту дату используем как условную контрольную точку до начала кризиса. 

Что происходит с ценами

Новые автомобили на Авто.ру сегодня стоят в среднем по 4,4 миллиона рублей. Это на 14% дешевле самой высокой цены в этом году, которая была зафиксирована в середине марта (5,1 млн, что на 66% дороже, чем 15 февраля). Но если сравнить с докризисным периодом, то машины подорожали на 43%. 

Цены на вторичном рынке к концу мая почти вернулись к докризисным: по сравнению с началом года машины подорожали в среднем на 11%. Самые высокие цены зафиксированы в конце марта — 1,64 миллиона рублей или плюс 19% относительно середины февраля. С тех пор автомобили стали на 7% доступнее, средняя цена сейчас — меньше 1,1 миллиона. 

Дилеры реагировали на изменения рынка быстрее, а их цены колебались сильнее рынка. Сейчас они продают автомобили в среднем за 1,6 миллиона рублей. Это только на 7% выше, чем до кризиса, но относительно пика, когда машины стоили по 1,8 миллиона, цена упала на 13%. 

Автомобили от профессиональных продавцов и собственников успели вырасти в цене на 17%, но затем откатились до отметок в 960 тысяч рублей (плюс 11%) и 900 тысяч рублей (плюс 12%) соответственно. Частники медленнее всех реагировали на внешние факторы: их объявления добрались до рекордных цен на 1,5–2 недели позже, чем профессиональных участников рынка. 

Как меняются интерес пользователей и количество объявлений

Негативно на спрос и продажи автомобилей в марте и апреле повлияло множество факторов. Повышение ключевой ставки привело к стремительному подорожанию и резкому сокращению выдачи кредитов. Вместе с этим многие россияне вложили свои накопления во вклады с выгодными процентами, поэтому вопрос выбора машины временно потерял актуальность. 

Во второй половине апреля падение спроса остановилось, а в течение двух недель после майских праздников количество просмотров контактов продавцов на одно объявление было уже на уровне конца апреля. Однако пока активность пользователей остаётся на 42% ниже, чем в последнюю докризисную неделю.

Как правило, в сложной экономической ситуации люди предпочитают переходить в режим экономии, сокращая расходы и откладывая крупные покупки. Это, в свою очередь, формирует отложенный спрос — поэтому эксперты осторожно предполагают, что закрытие коротких вкладов в июне (в марте-апреле многие банки предлагали выгодные депозиты сроком на 3 месяца), а также изменения в экономике (например, очередное снижение ключевой ставки) могут вызвать заметное оживление рынка.

За 3 месяца объём предложений о продаже новых автомобилей сократился на 14%, что кажется неплохим результатом — ведь поставки свежих автомобилей от производителей почти прекратились. Кроме того, в мае объявлений оказалось на 14% больше, чем в апреле (аналитики сравнивали среднедневные значения за 1–24 мая и весь апрель). Относительно показателей, когда был зафиксирован антирекорд, объём предложений вырос в 2,5 раза.

Объём предложений на вторичном рынке начал восстанавливаться в последнюю неделю марта и к концу мая оказался почти на четверть выше, чем в середине февраля. 

Основной рост спровоцировали собственники, на чьи объявления приходится около 70% классифайда (их доля теперь почти на 20% больше, чем в январе-феврале). Сейчас от них можно найти в 1,5 раза предложений, чем до кризиса.

На фоне резкого прироста частных продаж и их доли на рынке ожидаемо сократилось количество предложений от профессиональных продавцов и автосалонов. Дилеры теперь занимают на треть меньше рынка, чем раньше (около 18%), а количество объявлений снизилось на 16% в сравнении с докризисным периодом. Объём предложений от профессиональных продавцов почти не изменился, но их доля на рынке сократилась до 11% (минус 3 п.п.). 

Как изменилась структура предложений

На фоне общего роста цен на автомобили ожидаемо стало больше дорогих машин в продаже. На рынке новых автомобилей предложений дешевле 800 тысяч рублей почти не осталось: они занимают меньше процента от всех объявлений на Авто.ру, что почти в 5 раз меньше, чем в середине февраля. Вариантов не дороже 1,5 миллиона рублей стало вдвое меньше — на них приходится около 13% предложений.

Зато заметно выросла доля предложений в сегменте от 1,5 до 5 миллионов рублей. Доля машин за 1,5–3 миллиона увеличилась на 15–20%, на них приходится 45% рынка. Предложений в ценовой категории 3–5 миллионов стало почти вдвое больше: их доля достигла 23%. Сегмент самых дорогих машин (дороже 5 млн) почти не изменился, но относительно середины марта он сократился до 17,5% (минус 3 п.п.).

Изменение структуры рынка новых машин связано не только с подорожанием, но и с количеством предложений: бюджетные и околобюджетные варианты быстрее находят своих покупателей и заканчиваются на складах дилеров. 

На вторичном структура предложений почти не изменилась. Доля машин бюджетного и околобюжетного сегментов (до 1,5 млн) уменьшилась только на 4 п.п., и сейчас они занимают три четверти от всех предложений на Авто.ру.

Однако заметно увеличилась доля дорогих машин. На автомобили ценой в 3–5 миллионов теперь приходится почти 6% предложений — на треть больше, чем до кризиса. А машины в сегменте «от 5 миллионов и дороже» заняли 4,4% классифайда, показав почти двукратный рост. 

Что будет дальше на вторичном рынке?

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