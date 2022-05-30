Что происходит с ценами и спросом на машины в России: анализ по итогам 3 месяцев

Дилеры реагировали на изменения рынка быстрее, а их цены колебались сильнее рынка. Сейчас они продают автомобили в среднем за 1,6 миллиона рублей. Это только на 7% выше, чем до кризиса, но относительно пика, когда машины стоили по 1,8 миллиона, цена упала на 13%.

Автомобили от профессиональных продавцов и собственников успели вырасти в цене на 17%, но затем откатились до отметок в 960 тысяч рублей (плюс 11%) и 900 тысяч рублей (плюс 12%) соответственно. Частники медленнее всех реагировали на внешние факторы: их объявления добрались до рекордных цен на 1,5–2 недели позже, чем профессиональных участников рынка.

Как меняются интерес пользователей и количество объявлений

Негативно на спрос и продажи автомобилей в марте и апреле повлияло множество факторов. Повышение ключевой ставки привело к стремительному подорожанию и резкому сокращению выдачи кредитов. Вместе с этим многие россияне вложили свои накопления во вклады с выгодными процентами, поэтому вопрос выбора машины временно потерял актуальность.

Во второй половине апреля падение спроса остановилось, а в течение двух недель после майских праздников количество просмотров контактов продавцов на одно объявление было уже на уровне конца апреля. Однако пока активность пользователей остаётся на 42% ниже, чем в последнюю докризисную неделю.