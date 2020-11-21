Этот редкий африканский спорткар когда-то принадлежал создателю McLaren F1 и теперь продаётся
Борис Закиров
Британский автосалон Legends Automotive выставил на продажу купе GSM Flamingo 1964 года выпуска. Это — одна из 128 выпущенных машин, и с 2002 по 2007 год она принадлежала конструктору Гордону Марри, создателю легендарного суперкара McLaren F1.
Заднеприводное купе Flamingo имеет кузов из стеклопластика и весит 725 килограммов. Модель оснащалась на выбор одним из двух моторов: 1,5-литровым от Ford Cortina (85 л.с. и 116 Нм) и 1,7-литровым от Ford Taunus (79 л.с. и 130 Нм). Трансмиссия — только четырёхступенчатая «механика».
Неизвестно, кто был первым владельцем жёлтого Flamingo, но с 1988 по 1998 год машина стояла в гараже члена клуба фанатов GSM Билла Троттера. Затем её выкупил Эндрю Нэш, полностью отреставрировав и заменив 1,7-литровый двигатель на 115-сильную версию мотора 1.5 от Ford Escort Sport.
В 2002 году купе перешло к ещё одному члену клуба, Андре Лубсеру, а тот перепродал купе Гордону Марри. В 2007 году Марри уступил машину некому Патрику Мортону, который владел ей до самой смерти в ноябре 2019 года.
На продажу двухдверку с необычной историей выставила семья Мортона. Стоимость — 25 тысяч фунтов стерлингов (33,2 тысячи долларов или 2,5 миллиона рублей).
Компания Glass Sports Motors из Кейптауна просуществовала всего шесть лет, с 1958 по 1964 год. В модельном ряду было всего две модели: родстер Dart и купе Flamingo из объявления.