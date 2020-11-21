Этот редкий африканский спорткар когда-то принадлежал создателю McLaren F1 и теперь продаётся

Заднеприводное купе Flamingo имеет кузов из стекло­пластика и весит 725 кило­граммов. Модель оснащалась на выбор одним из двух моторов: 1,5-литровым от Ford Cortina (85 л.с. и 116 Нм) и 1,7-литровым от Ford Taunus (79 л.с. и 130 Нм). Трансмиссия — только четырёх­ступенчатая «механика».

Неизвестно, кто был первым владельцем жёлтого Flamingo, но с 1988 по 1998 год машина стояла в гараже члена клуба фанатов GSM Билла Троттера. Затем её выкупил Эндрю Нэш, полностью отреставри­ровав и заменив 1,7-литровый двигатель на 115-сильную версию мотора 1.5 от Ford Escort Sport.

В 2002 году купе перешло к ещё одному члену клуба, Андре Лубсеру, а тот пере­продал купе Гордону Марри. В 2007 году Марри уступил машину некому Патрику Мортону, который владел ей до самой смерти в ноябре 2019 года.

На продажу двухдверку с необычной историей выставила семья Мортона. Стоимость — 25 тысяч фунтов стерлингов (33,2 тысячи долларов или 2,5 миллиона рублей).