Африканский подросток построил себе машину из мусора за 200 долларов
Дмитрий Елизаров
Трэвел-блогер Дрю Бински опубликовал на своём YouTube-канале историю о подростке из Ганы по имени Кельвин. Выросший в бедной семье житель окраин Аккры, столицы страны, всегда мечтал о собственном автомобиле. И в конце концов построил его своими руками буквально из того, что нашлось на ближайшей свалке.
Родители Кельвина рассказали, что мальчик всегда любил возиться с различными железками — правда, в детстве он строил из подручных материалов в основном игрушечные самолёты и вертолёты. А созданного им автомобиля родители подростка просто боятся: впервые на своём творении Кельвин прокатился втайне от мамы.
На постройку машины подросток потратил около трёх лет. Базируется она на трубчатом каркасе, подвеска собрана из деталей от старых мотоциклов, мотор — также от мотоцикла. На «облицовку» кузова пошли панели от старых контейнеров, при этом у машины Кельвина имеются двери в стиле «крыло чайки» и даже внушительное антикрыло.
Часть деталей создателю необычного транспорта всё же пришлось покупать. Кельвин, по его словам, приобретал запчасти время от времени и понемногу, поэтому озвучить точную сумму денег, потраченную на автомобиль, не в состоянии. Но согласно подсчётам, у него ушло менее 200 долларов.
Автор сюжета уверяет, что никогда не встречался в своих путешествиях ни с чем подобным и считает историю Кельвина отличным примером того, как нужно добиваться осуществления своей мечты.
Не менее странную самоделку в середине декабря пытались продать в Огайо. «Сани», построенные из нескольких мотоциклов и частей автомобилей, их создатель оценил в 10 тысяч долларов.