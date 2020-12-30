Африканский подросток построил себе машину из мусора за 200 долларов

Родители Кельвина рассказали, что мальчик всегда любил возиться с различными железками — правда, в детстве он строил из подручных материалов в основном игрушечные самолёты и вертолёты. А созданного им авто­мобиля родители подростка просто боятся: впервые на своём творении Кельвин прокатился втайне от мамы.

На постройку машины подросток потратил около трёх лет. Базируется она на трубчатом каркасе, подвеска собрана из деталей от старых мотоциклов, мотор — также от мотоцикла. На «облицовку» кузова пошли панели от старых контейнеров, при этом у машины Кельвина имеются двери в стиле «крыло чайки» и даже внушитель­ное антикрыло.

Часть деталей создателю необычного транспорта всё же пришлось покупать. Кельвин, по его словам, приобретал запчасти время от времени и понемногу, поэтому озвучить точную сумму денег, потраченную на авто­мобиль, не в состоянии. Но согласно подсчётам, у него ушло менее 200 долларов.

Автор сюжета уверяет, что никогда не встречался в своих путе­шествиях ни с чем подобным и считает историю Кельвина отличным примером того, как нужно добиваться осуществления своей мечты.