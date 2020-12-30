ГАЗ засудил продавца за игрушечную модель «Волги»

Африканский подросток построил себе машину из мусора за 200 долларов

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Дмитрий Елизаров

Трэвел-блогер Дрю Бински опубликовал на своём YouTube-канале историю о подростке из Ганы по имени Кельвин. Выросший в бедной семье житель окраин Аккры, столицы страны, всегда мечтал о собственном авто­мобиле. И в конце концов построил его своими руками буквально из того, что нашлось на ближайшей свалке.

  • Родители Кельвина рассказали, что мальчик всегда любил возиться с различными железками — правда, в детстве он строил из подручных материалов в основном игрушечные самолёты и вертолёты. А созданного им авто­мобиля родители подростка просто боятся: впервые на своём творении Кельвин прокатился втайне от мамы.

  • На постройку машины подросток потратил около трёх лет. Базируется она на трубчатом каркасе, подвеска собрана из деталей от старых мотоциклов, мотор — также от мотоцикла. На «облицовку» кузова пошли панели от старых контейнеров, при этом у машины Кельвина имеются двери в стиле «крыло чайки» и даже внушитель­ное антикрыло.

  • Часть деталей создателю необычного транспорта всё же пришлось покупать. Кельвин, по его словам, приобретал запчасти время от времени и понемногу, поэтому озвучить точную сумму денег, потраченную на авто­мобиль, не в состоянии. Но согласно подсчётам, у него ушло менее 200 долларов.

  • Автор сюжета уверяет, что никогда не встречался в своих путе­шествиях ни с чем подобным и считает историю Кельвина отличным примером того, как нужно добиваться осуществления своей мечты.

  • Не менее странную самоделку в середине декабря пытались продать в Огайо. «Сани», построенные из нескольких мотоциклов и частей авто­мобилей, их создатель оценил в 10 тысяч долларов.

Впечатлились историей Кельвина?

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