3,3 секунды до сотни: мощнейший электрокар от Audi представлен официально

Версия RS, которая стала первым электромобилем в этой линейке, заметно мощнее. Номинально её моторы развивают 598 л.с. и 830 Нм крутящего момента, а пиковая отдача составляет 646 л.с. и те же 830 Нм. Разгон до 100 км/ч займёт 3,3 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч. Taycan Turbo по-прежнему мощнее и быстрее: 680 л.с. и 850 Нм «на пике» и 3,2 секунды до сотни.

Для Audi e-tron GT у коллег позаимство­вали не только силовые установки, но и аккуму­ляторы: обе моди­фикации оснащаются 93-кило­ваттной батареей и располагают 800-вольтовой электриче­ской архитектурой. Электрокару от Audi обещают 487 километров запаса хода для стандартной моди­фикации и 472 кило­метра для «заряженной», тогда как у Taycan Turbo этот показатель может достигать 498 километров.

Audi e-tron GT получил пневмоподвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет в диапазоне 43 милли­метров. На некоторых рынках она будет устанавли­ваться в базовой комплектации, а RS-версия получит её по умолчанию, как и полно­управляемое шасси. Опционально предложат карбон-керамические тормоза и колёсные диски до 21 дюйма, фирменную матричную оптику и возмож­ность дистанци­онного управления во время парковки.

В Европе стоимость Audi e-tron GT стартует от 100 тысяч евро, в США — от 99 900 долларов, при этом в обоих случаях сопо­ставимые комплектации Porsche Taycan оказываются несколько дороже. Цены для россий­ского рынка и сроки появления новинки в нашей стране пока не названы.