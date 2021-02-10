3,3 секунды до сотни: мощнейший электрокар от Audi представлен официально
Дмитрий Елизаров
Компания Audi рассекретила очередное пополнение линейки
В целом Audi e-tron GT и Porsche Taycan совпадают по габаритам: у них идентичная колёсная база в 2900 миллиметров, а небольшие расхождения в размерах кузова объясняются спецификой дизайна. Стилисты Audi нарисовали для нового электрокара уникальный экстерьер, выдержанный в фирменной стилистике, разбавив его необычной оптикой и развитыми колёсными арками. Новый электромобиль получил динамичный силуэт в стиле фастбек, но при этом остался седаном.
Интерьер новинки также выполнен по фирменным лекалам с несколькими мониторами — для приборной панели (12,3 дюйма) и дисплея медиасистемы (10,1 дюйма). Версия RS получила кресла с развитой боковой поддержкой, спортивный руль и более агрессивное цветовое решение салона.
Audi e-tron GT по умолчанию оснащается двумя электромоторами (у Taycan уже есть и одномоторная модификация) совокупной номинальной отдачей 476 л.с. и 630 Нм. Кратковременно показатели можно повысить до 530 л.с. и 640 Нм крутящего момента. До
100 км/чтакой электрокар ускорится за 4,1 секунды при максимальной скорости в 245 км/ч.Самый доступный двухмоторный Porsche Taycan при этом способен развить 571 л.с. и набрать 100 км/чза 4 секунды.
Версия RS, которая стала первым электромобилем в этой линейке, заметно мощнее. Номинально её моторы развивают 598 л.с. и 830 Нм крутящего момента, а пиковая отдача составляет 646 л.с. и те же 830 Нм. Разгон до
100 км/чзаймёт 3,3 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.Taycan Turbo по-прежнему мощнее и быстрее: 680 л.с. и 850 Нм «на пике» и 3,2 секунды до сотни.
Для Audi e-tron GT у коллег позаимствовали не только силовые установки, но и аккумуляторы: обе модификации оснащаются 93-киловаттной батареей и располагают 800-вольтовой электрической архитектурой. Электрокару от Audi обещают 487 километров запаса хода для стандартной модификации и 472 километра для «заряженной», тогда как у Taycan Turbo этот показатель может достигать 498 километров.
Audi e-tron GT получил пневмоподвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет в диапазоне 43 миллиметров. На некоторых рынках она будет устанавливаться в базовой комплектации, а
RS-версияполучит её по умолчанию, как и полноуправляемое шасси. Опционально предложат карбон-керамические тормоза и колёсные диски до 21 дюйма, фирменную матричную оптику и возможность дистанционного управления во время парковки.
В Европе стоимость Audi
e-tron GTстартует от 100 тысяч евро, в США — от 99 900 долларов, при этом в обоих случаях сопоставимые комплектации Porsche Taycan оказываются несколько дороже. Цены для российского рынка и сроки появления новинки в нашей стране пока не названы.
Накануне Audi открыла приём заказов на второй свой полноценный электромобиль после кроссовера
e-tron— кросс-купе e-tronSportback, который при цене в 6 485 000рублей оказался самым дорогим вседорожником Audi в России.