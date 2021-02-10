Батарея на 500 км и разгон до сотни за 3 секунды: что известно о первом электрокаре Kia

3,3 секунды до сотни: мощнейший электрокар от Audi представлен официально

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi рассекретила очередное пополнение линейки e-tron — на этот раз легковой e-tron GT в кузове седан. Одно­временно пред­ставлены как стандартная, так и заряженная RS-моди­фикации электрокара, при этом, несмотря на заим­ствование технической части у Porsche Taycan, электроседан от Audi оказался медленнее. И дешевле.

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  • В целом Audi e-tron GT и Porsche Taycan совпадают по габаритам: у них идентичная колёсная база в 2900 милли­метров, а небольшие расхождения в размерах кузова объясняются спецификой дизайна. Стилисты Audi нарисовали для нового электрокара уникальный экстерьер, выдер­жанный в фирменной стилистике, разбавив его необычной оптикой и развитыми колёсными арками. Новый электро­мобиль получил динамичный силуэт в стиле фастбек, но при этом остался седаном.

  • Интерьер новинки также выполнен по фирменным лекалам с несколькими мониторами — для приборной панели (12,3 дюйма) и дисплея медиа­системы (10,1 дюйма). Версия RS получила кресла с развитой боковой поддержкой, спортивный руль и более агрессивное цветовое решение салона.

  • Audi e-tron GT по умолчанию оснащается двумя электромоторами (у Taycan уже есть и одно­моторная модификация) совокупной номинальной отдачей 476 л.с. и 630 Нм. Кратко­временно показатели можно повысить до 530 л.с. и 640 Нм крутящего момента. До 100 км/ч такой электрокар ускорится за 4,1 секунды при максимальной скорости в 245 км/ч. Самый доступный двух­моторный Porsche Taycan при этом способен развить 571 л.с. и набрать 100 км/ч за 4 секунды.

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  • Версия RS, которая стала первым электромобилем в этой линейке, заметно мощнее. Номинально её моторы развивают 598 л.с. и 830 Нм крутящего момента, а пиковая отдача составляет 646 л.с. и те же 830 Нм. Разгон до 100 км/ч займёт 3,3 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч. Taycan Turbo по-прежнему мощнее и быстрее: 680 л.с. и 850 Нм «на пике» и 3,2 секунды до сотни.

  • Для Audi e-tron GT у коллег позаимство­вали не только силовые установки, но и аккуму­ляторы: обе моди­фикации оснащаются 93-кило­ваттной батареей и располагают 800-вольтовой электриче­ской архитектурой. Электрокару от Audi обещают 487 километров запаса хода для стандартной моди­фикации и 472 кило­метра для «заряженной», тогда как у Taycan Turbo этот показатель может достигать 498 километров.

  • Audi e-tron GT получил пневмоподвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет в диапазоне 43 милли­метров. На некоторых рынках она будет устанавли­ваться в базовой комплектации, а RS-версия получит её по умолчанию, как и полно­управляемое шасси. Опционально предложат карбон-керамические тормоза и колёсные диски до 21 дюйма, фирменную матричную оптику и возмож­ность дистанци­онного управления во время парковки.

  • В Европе стоимость Audi e-tron GT стартует от 100 тысяч евро, в США — от 99 900 долларов, при этом в обоих случаях сопо­ставимые комплектации Porsche Taycan оказываются несколько дороже. Цены для россий­ского рынка и сроки появления новинки в нашей стране пока не названы.

  • Накануне Audi открыла приём заказов на второй свой полноценный электро­мобиль после кроссовера e-tron — кросс-купе e-tron Sportback, который при цене в 6 485 000 рублей оказался самым дорогим вседорожником Audi в России.

У кого, по вашему, получилось красивее — у Audi или у Porsche?

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