В России испытали аэростат для борьбы с нарушителями ПДД
Николай Андреев
Самарская ГИБДД испытала новый вид контроля за соблюдением правил дорожного движения. Полицейские установили камеру на гелиевый аэростат и запустили его в воздух. О результатах испытаний Госавтоинспекция отчиталась в своём инстаграме.
В период с 25 по 27 июля с высоты птичьего полёта были зафиксированы пять выездов на встречную полосу. Изображения и видео с нарушениями отправлялись в передвижной пункт управления, откуда информация поступала ближайшему экипажу ДПС — и уже тот останавливал ничего не подозревающих нарушителей и определял наказание. За выезд на встречку предусмотрен штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.
В Госавтоинспекции заявили, что с помощью камеры на аэростате можно увидеть номер автомобиля с расстояния в 700 метров в любое время суток, а сам летательный аппарат умеет вращаться во все стороны.
Воздушное патрулирование в Самарской области продолжится. Обслуживанием аэростата займётся специально созданный отряд Росгвардии.