В России испытали аэростат для борьбы с нарушителями ПДД

В период с 25 по 27 июля с высоты птичьего полёта были зафиксированы пять выездов на встречную полосу. Изображения и видео с нарушениями отправлялись в передвижной пункт управления, откуда информация поступала ближайшему экипажу ДПС — и уже тот останавливал ничего не подозревающих нарушителей и определял наказание. За выезд на встречку предусмотрен штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.