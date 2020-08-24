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Танк с кузовом от Ford Aerostar продают за 7,8 миллиона рублей

Новости

Кирилл Малышев

На портале Racing Junk выставили на продажу гибрид танка и минивэна Ford Aerostar. Его построил бывший гонщик на монстр-траках. За самоделку в стиле машин из фанта­стического фильма «Безумный Макс» владелец просит 105 000 долларов (7 800 000 рублей).

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  • Описание в самом объявлении скудное. Портал The Drive сообщает, что на самоделке стоят два биг-блока Chevrolet V8 объёмом 9,4 литра каждый. Плюс по приводному компрес­сору 871-й модели на каждом. Отдача неизвестна, но она наверняка уходит далеко за 1000 л.с.

  • Кузов откидывается целиком, обнажая оба двигателя во всей их полиро­ванной красоте. Посадочные места — два гоночных «ковша». Перед водителем двойной комплект приборов, по одному на каждый из двигателей. Управ­ление тягой и направ­лением движения рычажное, как и положено гусеничной технике.

  • Название Overtime Traxx навело знатоков на мысли, что к постройке монстра имеет отношение бывший гонщик на биг-футах Чэндлер Ллойд. Его грузовик GMC Sierra 1989 года носил имя Overtime, написанное таким же шрифтом. Спортсмен родом из Южной Каролины, где и продаётся сейчас танк.

  • Забавно, что грозные гусеницы надеты на хромированные диски: тюнинг по всем американским канонам. Заявлено, что машина пригодна для парадов, а в цену входят дополнительные запасные части.

Взяли бы себе «гражданский» танк?

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