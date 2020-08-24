Танк с кузовом от Ford Aerostar продают за 7,8 миллиона рублей
Кирилл Малышев
На портале Racing Junk выставили на продажу гибрид танка и минивэна Ford Aerostar. Его построил бывший гонщик на монстр-траках. За самоделку в стиле машин из фантастического фильма «Безумный Макс» владелец просит 105 000 долларов
Описание в самом объявлении скудное. Портал The Drive сообщает, что на самоделке стоят два биг-блока Chevrolet V8 объёмом 9,4 литра каждый. Плюс по приводному компрессору
871-ймодели на каждом. Отдача неизвестна, но она наверняка уходит далеко за 1000 л.с.
Кузов откидывается целиком, обнажая оба двигателя во всей их полированной красоте. Посадочные места — два гоночных «ковша». Перед водителем двойной комплект приборов, по одному на каждый из двигателей. Управление тягой и направлением движения рычажное, как и положено гусеничной технике.
Название Overtime Traxx навело знатоков на мысли, что к постройке монстра имеет отношение бывший гонщик на биг-футах Чэндлер Ллойд. Его грузовик GMC Sierra 1989 года носил имя Overtime, написанное таким же шрифтом. Спортсмен родом из Южной Каролины, где и продаётся сейчас танк.
Забавно, что грозные гусеницы надеты на хромированные диски: тюнинг по всем американским канонам. Заявлено, что машина пригодна для парадов, а в цену входят дополнительные запасные части.