Танк с кузовом от Ford Aerostar продают за 7,8 миллиона рублей

Описание в самом объявлении скудное. Портал The Drive сообщает, что на самоделке стоят два биг-блока Chevrolet V8 объёмом 9,4 литра каждый. Плюс по приводному компрес­сору 871-й модели на каждом. Отдача неизвестна, но она наверняка уходит далеко за 1000 л.с.

Кузов откидывается целиком, обнажая оба двигателя во всей их полиро­ванной красоте. Посадочные места — два гоночных «ковша». Перед водителем двойной комплект приборов, по одному на каждый из двигателей. Управ­ление тягой и направ­лением движения рычажное, как и положено гусеничной технике.

Название Overtime Traxx навело знатоков на мысли, что к постройке монстра имеет отношение бывший гонщик на биг-футах Чэндлер Ллойд. Его грузовик GMC Sierra 1989 года носил имя Overtime, написанное таким же шрифтом. Спортсмен родом из Южной Каролины, где и продаётся сейчас танк.