«Аэрофлот» распродаёт 21 автомобиль Nissan

Согласно презентации авиакомпании, с молотка уйдут 18 седанов Nissan Teana стоимостью от 720 тысяч до 1,14 миллиона рублей, а также 3 Nissan Sentra по цене 820 тысяч рублей каждый. Все машины были выпущены с 2010 по 2016 год, окрашены в чёрный цвет, а их пробег не превышает 300 тысяч километров. Самым дорогим лотом стала Teana с пробегом чуть больше 28 000 километров.

Судя по сайту авиакомпании, это не единственный аукцион, на котором распродаются автомобили. В середине ноября «Аэрофлот» уже провёл торги, во время которых было продано 14 машин: единственный Volkswagen Passat, 8 Renault Logan, Renault Kangoo и 4 экземпляра Lada. Цены на технику варьировались от 150 тысяч до 530 тысяч рублей. Общая стоимость техники составила 5,1 миллиона рублей, а о результатах аукциона в компании не сообщили.

В конце ноября завершилась сделка по передаче российских активов Nissan подконтрольному Минпромторгу ФГУП НАМИ. В список имущества, переданного российским властям, вошли завод и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Сумма сделки не раскрывается, но известно, что японский производитель сохранил за собой право обратного выкупа активов в течение шести лет.