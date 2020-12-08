Антикрыло «самой дикой STI» для новой Джимханы получило режим полёта
Дмитрий Елизаров
Компания Subaru опубликовала видео с рассказом об аэродинамике спортседана WRX STI, который станет главным героем новой серии экстремального сериала Джимхана. Премьера нового эпизода, в котором за рулём суперкара Кена Блока заменит Трэвис Пастрана, состоится 8 декабря.
Машина построена силами американского подразделения Subaru Motorsport и ателье Vermont SportsCars. Специалистам по аэродинамике пришлось решать две взаимоисключающие задачи: обеспечить суперкару максимальную прижимную силу для выполнения трюков и сделать так, чтобы новые элементы не мешали седану летать.
Утверждается, что в своей работе инженеры опирались на опыт, полученный в соревнованиях по ралли-кроссу. Однако, не будучи связанными ограничениями технических регламентов, они смогли как следует развернуться, и поэтому WRX STI Пастраны получила множество дополнительных элементов. В их числе, скажем, многочисленные канарды и винглеты, которые работают даже тогда, когда автомобиль не движется по прямой, а скользит боком. Кроме того, седан снабдили полностью плоским днищем и массивным диффузором.
Заднее крыло представляет собой сочетание двух плоскостей, и если одна из них стационарна, то вторую сделали подвижной — она может изменять угол атаки по команде водителя. Применять эту функцию предполагается во время полётов Subaru при прыжках с трамплина: другой угол атаки призван стабилизировать положение суперкара в пространстве. Проверяли работу антикрыла на специально построенной модели WRX STI в масштабе 1:4.
Сама машина оснащена оппозитным четырёхцилиндровым мотором объёмом 2,3 литра с выхлопной системой, выведенной прямо через капот. Развивает мотор более 860 л.с. и работает вместе с шестиступенчатой секвентальной коробкой, аналогичной применённой на супер-Мустанге Кена Блока.