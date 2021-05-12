Aerocivic из 2000-х с расходом 2 л/100 км нашли. Вот как он выглядит сейчас
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Jay Drone появилось видео, запечатлевшее нынешний облик уникального проекта под названием Aerocivic. Его ещё во второй половине
Целью создателя Aerocivic было максимально уменьшить аэродинамическое сопротивление машины. Для этого Майк снабдил хэтчбек Honda Civic 1992 года выпуска самостоятельно разработанными кузовными деталями — необычным «хвостом» со стеклянным колпаком, обтекателем для передней части, накладками на колёсные арки и плоскими панелями для днища. Боковые зеркала инженер перенёс внутрь автомобиля, а стеклоочистители снабдил дефлекторами.
Сам Тёрнер утверждает, что при проектировании обтекателей использовал опыт строителей аналогичных экспериментальных автомобилей прошлого. Новые детали состоят из алюминиевого каркаса и материалов, применяемых при строительстве радиоуправляемых моделей самолётов.
В итоге Honda Civic, которой на момент начала эксперимента уже исполнилось 15 лет (а пробег превысил 560 тысяч километров), оказалась способна расходовать от 3,6 до 2,5 литра топлива на 100 километров в зависимости от скорости движения. Заявленный заводом расход для нового автомобиля составлял от 5 до 6 литров. Тёрнер тогда утверждал, что ему удалось построить машину с коэффициентом лобового сопротивления на уровне специализированных концепт-каров.
Работа над машиной потребовала у Майка 250 часов — и всего 400 долларов. Позже, на пробеге более 820 тысяч километров, он заменил силовой агрегат альтернативным мотором, способным работать на обеднённой смеси, и добился дополнительного улучшения экономичности. Civic смог при определённых условиях тратить на 100 км пути в среднем менее 2 литров топлива. Этот результат был установлен в конце 2009 года. На рубеже десятилетий Майк был знаменитостью: о его эксперименте писали многие автомобильные издания. К октябрю 2011 года ему удалось сэкономить на бензине 5288 долларов.
Судя по нынешнему видео, Aerocivic пребывает не в лучшем состоянии. В одном из комментариев его автор по имени Остин Пердю утверждает, что выкупил машину у его создателя, так как Майк вышел на пенсию и больше не может возиться с Сивиком. Нынешний хозяин планирует восстановить экзотический автомобиль в прежнем виде.
По расчётам Тёрнера, коэффициент сопротивления воздуха Aerocivic был намного меньше 0,25. Сейчас рекордным среди серийных автомобилей считается показатель 0,20 — им обладает Mercedes-Benz EQS. Что касается расхода топлива, то среди условно серийных машин претендентом на лидерство называли Volkswagen XL1, также способный укладываться в 2 литра на 100 километров. При этом XL1 был скорее экспериментальным и имиджевым, чем массовым проектом.