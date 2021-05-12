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Aerocivic из 2000-х с расходом 2 л/100 км нашли. Вот как он выглядит сейчас

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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале Jay Drone появилось видео, запечат­левшее нынешний облик уникаль­ного проекта под названием Aerocivic. Его ещё во второй половине 2000-х построил энтузиаст аэро­динамики Майк Тёрнер, рассчиты­вавший с помощью новых кузовных деталей снизить расход топлива. В ком­ментариях к видео отметился и нынешний хозяин необычного кастома.

  • Целью создателя Aerocivic было максимально уменьшить аэро­динами­ческое сопротив­ление машины. Для этого Майк снабдил хэтчбек Honda Civic 1992 года выпуска само­стоятельно разра­ботанными кузовными деталями — необычным «хвостом» со стеклянным колпаком, обтекате­лем для передней части, накладками на колёсные арки и плоскими панелями для днища. Боковые зеркала инженер перенёс внутрь автомобиля, а стекло­очисти­тели снабдил дефлекторами.

  • Сам Тёрнер утверждает, что при проектиро­вании обтекателей исполь­зовал опыт строителей аналогичных экспери­менталь­ных авто­мобилей прошлого. Новые детали состоят из алюмини­евого каркаса и материалов, применя­емых при строитель­стве радио­управля­емых моделей самолётов.

  • В итоге Honda Civic, которой на момент начала эксперимента уже исполнилось 15 лет (а пробег превысил 560 тысяч кило­метров), оказалась способна расходо­вать от 3,6 до 2,5 литра топлива на 100 кило­метров в зависимости от скорости движения. Заявленный заводом расход для нового авто­мобиля составлял от 5 до 6 литров. Тёрнер тогда утверждал, что ему удалось построить машину с коэффи­циентом лобового сопротив­ления на уровне специали­зированных концепт-каров.

  • Работа над машиной потребовала у Майка 250 часов — и всего 400 долларов. Позже, на пробеге более 820 тысяч километров, он заменил силовой агрегат альтер­нативным мотором, способным работать на обеднённой смеси, и добился дополни­тель­ного улучшения экономич­ности. Civic смог при определённых условиях тратить на 100 км пути в среднем менее 2 литров топлива. Этот результат был установлен в конце 2009 года. На рубеже десяти­летий Майк был знамени­тостью: о его экспери­менте писали многие авто­мобиль­ные издания. К октябрю 2011 года ему удалось сэкономить на бензине 5288 долларов.

  • Судя по нынешнему видео, Aerocivic пребывает не в лучшем состоянии. В одном из ком­мента­риев его автор по имени Остин Пердю утверждает, что выкупил машину у его создателя, так как Майк вышел на пенсию и больше не может возиться с Сивиком. Нынешний хозяин планирует восста­новить экзотический авто­мобиль в прежнем виде.

  • По расчётам Тёрнера, коэффициент сопротив­ления воздуха Aerocivic был намного меньше 0,25. Сейчас рекордным среди серийных авто­мобилей считается показатель 0,20 — им обладает Mercedes-Benz EQS. Что касается расхода топлива, то среди условно серийных машин претен­дентом на лидерство называли Volkswagen XL1, также способный уклады­ваться в 2 литра на 100 километров. При этом XL1 был скорее экспери­менталь­ным и имиджевым, чем массовым проектом.

Как вам такой расход обычного Сивика?

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