Посмотрите, как девять Toyota Supra спародировали пилотажные истребители
Дмитрий Елизаров
Британское подразделение компании Toyota опубликовало фильм под названием Toyota GR Supra Road Arrows, запечатлевший целую серию выполненных водителями спорткаров совместных трюков. Название фильма можно перевести как «Дорожные стрелы», но в то же время оно отсылает к Red Arrows — имени одной из самых известных пилотажных групп.
Другими отсылками к высшему пилотажу стали разноцветные дымовые шашки, прикреплённые к кормам спорткаров (схожие цветные дымы используют пилоты самолётов), а также само число задействованных машин. В пилотажной группе Red Arrows — девять самолётов.
Помимо прочего, каждый из выполненных группой водителей трюков представляет собой спроецированную на двухмерную поверхность версию фигур высшего пилотажа, демонстрируемых Red Arrows.
Постановщик трюков Пол Свифт заявил, что разрабатывал основы этой программы на кухонном столе, позаимствовав у сына его игрушечные машинки. На отработку трюков в реальной жизни у группы водителей ушла неделя, а съёмки заняли два дня. Проводились они на аэродроме Элвингтон в Йоркшире. Ни одна Супра в процессе съёмок не пострадала.
По официальному заявлению, цель фильма Road Arrows — продемонстрировать манёвренность, отзывчивость и сбалансированность Toyota ПК Supra. Организаторы проекта особо подчеркнули, что в трюках были задействованы исключительно серийные спорткары.
В декабре прошлого года уникальный образец спорткара, посвящённый итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori, представила компания Pagani. Суперкар Huayra Tricolore снабдили элементами дизайна кузова в авиационном духе и 840-сильным 12-цилиндровым мотором.