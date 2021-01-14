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Продажи новых автомобилей в России в 2020 году упали всего на 9 процентов

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), за 12 месяцев 2020 года в России продано 1 598 825 легковых и лёгких коммер­ческих авто­мобилей — на 9,1% меньше, чем годом ранее (минус 160 707 штук). Параллельно с этим в декабре рынок вернулся к падению после трёх месяцев роста: минус 2,1% и 166 666 машин (минус 3490 штук). 


Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

«Предновогодняя гонка в сентябре-ноябре, показывавшая положитель­ную динамику продаж, завершилась ниже ожиданий: в декабре 2020 года продажи новых авто­мобилей снизились на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Недавний рост, вызванный деваль­вацией рубля, послед­ствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завер­шился. Его сменили стабили­зация и снижение рыночного спроса. В 2020 году продано 1 598 825 легковых и лёгких коммер­ческих автомо­билей, что немного превышает недавний прогноз Комитета автопроиз­водителей АЕБ, но всё же на 9,1% ниже результатов предыдущего года. 2020 год оказался одним из самых сложных для россий­ского автомо­бильного рынка: продажи новых автомо­билей превышали показатели преды­дущего года всего 4 месяца. Несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших резуль­татов среди крупнейших авто­мобильных рынков мира, а в Европе вышла на 4-е место. Этот год подтвердил весьма прочное положение и долго­срочную заинтересо­ванность автопроиз­водителей в россий­ском рынке, а также критически важное значение мер государ­ственной поддержки для устойчи­вости автомо­бильного бизнеса в России. Мы не ожидаем каких-либо значитель­ных изменений в 2021 году: рост рынка составит 2,1%, т.е. мы ожидаем, что будет продано всего на 33 000 больше новых легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей, или в совокуп­ности 1 632 000 транспортных средств».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за декабрь 2020/2019 гг. и январь-декабрь 2020/2019 гг.

Знаком * отмечены бренды, в чьих продажах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Самой популярной автомобильной маркой в России осталась Lada: машин тольяттин­ского бренда продано 343,5 тысячи штук, на 5% меньше, чем в 2019 году. Однако в общем объёме рынка их доля достигла 21,5% (плюс 0,9 пункта), что стало рекордом по итогам одного года. Но если прибавить продажи бывшей Chevrolet Niva (в статистике АЕБ продажи модели учтены отдельно), результат окажется хуже: минус 9,1% и 352,3 тысячи машин.

Второе и третье места ожидаемо заняли представители корейского автопрома — Kia (минус 11%) и Hyundai (минус 9%).

Среди 20 наиболее популярных автомобиль­ных марок в России по итогам года лучшей динамикой популяр­ности отметился Chery: спрос на модель вырос сильнее чем в полтора раза. Худший результат — за Datsun: минус 34%. Рекордный рост среди всех брендов — у Opel, который в этом году вернулся на местный рынок: их продано в 45 раз больше! Антирекорд ожидаемо за ушедшими из России легко­выми Ford: в этом году прода­вались последние оставшиеся у дилеров машины.

Новый лидер в премиальном сегменте — BMW: «баварцы» продавались на 10% лучше, чем авто­мобили лидера прошлого года — Mercedes-Benz. К тому же BMW — един­ственный бренд среди наиболее прода­ваемых «премиумов», которому удалось выйти в плюс по итогам года. В целом спрос на дорогие автомобили просел меньше, чем по рынку в целом: минус 7,5%, реализовано 151,7 тысячи единиц.

Бестселлер среди автомобилей китайских брендов — Haval. Благодаря моделям F7 и F7x, которые произ­водятся в Тульской области, компании удалось нарастить продажи на 41%, до 17,4 тысячи машин. С небольшим отстава­нием идёт Geely: плюс 61% и 15,5 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров Chery: плюс 80% и 11,5 тысячи штук. Всего в прошедшем году продано 57,2 тысячи «китайцев», на 43% больше, чем годом ранее. В общем объёме рынка они заняли 3,6% (плюс 1,4 пункта).

Автомобили японских марок сильно потеряли аудиторию. За год продано всего 240,7 тысячи единиц, почти на 15% меньше, чем в 2019 году. В плюс удалось выйти только Suzuki (плюс 3%), а сильнее всего провалились продажи Infiniti (минус 46%).

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за декабрь 2020/2019 гг. и январь-декабрь 2020/2019 гг.

Бестселлер российского рынка — семейство Lada Granta: за год авто­мобили разошлись тиражом в 126,1 тысячи единиц. Тем не менее это на 7,2% меньше, чем реали­зовано год назад. У Lada Vesta динамика чуть лучше: минус 3,7%, 107,3 тысячи штук. В пятёрке самых продаваемых моделей рынка позитивной динамикой отметились только Hyundai Creta (плюс 2,9%) и Volkswagen Polo (плюс 4,2%).

Кроме Креты и Поло, в топ-25 в плюс вышли Toyota RAV4 с рекордным ростом 19% и Skoda Rapid (с учётом продаж моделей первого поколения) — плюс 0,3%, 35,2 тысячи штук. Худшая динамика — за Lada Xray: минус 33,4%.

В топ-25 года попал Nissan X-Trail, вытеснив Kia Optima. Седан, в свою очередь, ушёл из модель­ного ряда компании, отдав место Kia K5.

Чуть интереснее оказался топ-25 декабря, куда на очень высокое для себя 11-е место попал УАЗ Патриот (плюс 31,5%): российский внедорожник продавался лучше, чем, например, Renault Logan или Volkswagen Tiguan! Попадание в рейтинг BMW X5 обусловлено тем, что немецкий произво­дитель «отчиты­вается» о продажах раз в квартал, поэтому 2380 машин — это результат за 3 месяца. 

Kia K5 в декабре продавалась на 19,6% лучше, чем год назад Kia Optima. Бест­селлер бренда — Rio — тоже отличился мощным приростом: плюс 53%, обновление пошло модели на пользу. Лучший же рост зафикси­рован за редким для топ-25 грузо­пассажирским Lada Largus: плюс 154%. Сильнее всего просели продажи Volkswagen Tiguan: минус 38,7%.

Ожидали таких итогов года?

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