Продажи новых автомобилей в России в 2020 году упали всего на 9 процентов

Самой популярной автомобильной маркой в России осталась Lada: машин тольяттин­ского бренда продано 343,5 тысячи штук, на 5% меньше, чем в 2019 году. Однако в общем объёме рынка их доля достигла 21,5% (плюс 0,9 пункта), что стало рекордом по итогам одного года. Но если прибавить продажи бывшей Chevrolet Niva (в статистике АЕБ продажи модели учтены отдельно), результат окажется хуже: минус 9,1% и 352,3 тысячи машин.

Второе и третье места ожидаемо заняли представители корейского автопрома — Kia (минус 11%) и Hyundai (минус 9%).

Среди 20 наиболее популярных автомобиль­ных марок в России по итогам года лучшей динамикой популяр­ности отметился Chery: спрос на модель вырос сильнее чем в полтора раза. Худший результат — за Datsun: минус 34%. Рекордный рост среди всех брендов — у Opel, который в этом году вернулся на местный рынок: их продано в 45 раз больше! Антирекорд ожидаемо за ушедшими из России легко­выми Ford: в этом году прода­вались последние оставшиеся у дилеров машины.

Новый лидер в премиальном сегменте — BMW: «баварцы» продавались на 10% лучше, чем авто­мобили лидера прошлого года — Mercedes-Benz. К тому же BMW — един­ственный бренд среди наиболее прода­ваемых «премиумов», которому удалось выйти в плюс по итогам года. В целом спрос на дорогие автомобили просел меньше, чем по рынку в целом: минус 7,5%, реализовано 151,7 тысячи единиц.

Бестселлер среди автомобилей китайских брендов — Haval. Благодаря моделям F7 и F7x, которые произ­водятся в Тульской области, компании удалось нарастить продажи на 41%, до 17,4 тысячи машин. С небольшим отстава­нием идёт Geely: плюс 61% и 15,5 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров Chery: плюс 80% и 11,5 тысячи штук. Всего в прошедшем году продано 57,2 тысячи «китайцев», на 43% больше, чем годом ранее. В общем объёме рынка они заняли 3,6% (плюс 1,4 пункта).

Автомобили японских марок сильно потеряли аудиторию. За год продано всего 240,7 тысячи единиц, почти на 15% меньше, чем в 2019 году. В плюс удалось выйти только Suzuki (плюс 3%), а сильнее всего провалились продажи Infiniti (минус 46%).

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