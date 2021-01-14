Продажи новых автомобилей в России в 2020 году упали всего на 9 процентов
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), за 12 месяцев 2020 года в России продано
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
«Предновогодняя гонка в сентябре-ноябре, показывавшая положительную динамику продаж, завершилась ниже ожиданий: в декабре 2020 года продажи новых автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса. В 2020 году продано
Про бренды
Самой популярной автомобильной маркой в России осталась Lada: машин тольяттинского бренда продано 343,5 тысячи штук, на 5% меньше, чем в 2019 году. Однако в общем объёме рынка их доля достигла 21,5% (плюс 0,9 пункта), что стало рекордом по итогам одного года. Но если прибавить продажи бывшей Chevrolet Niva (в статистике АЕБ продажи модели учтены отдельно), результат окажется хуже: минус 9,1% и 352,3 тысячи машин.
Второе и третье места ожидаемо заняли представители корейского автопрома — Kia (минус 11%) и Hyundai (минус 9%).
Среди 20 наиболее популярных автомобильных марок в России по итогам года лучшей динамикой популярности отметился Chery: спрос на модель вырос сильнее чем в полтора раза. Худший результат — за Datsun: минус 34%. Рекордный рост среди всех брендов — у Opel, который в этом году вернулся на местный рынок: их продано в 45 раз больше! Антирекорд ожидаемо за ушедшими из России легковыми Ford: в этом году продавались последние оставшиеся у дилеров машины.
Новый лидер в премиальном сегменте — BMW: «баварцы» продавались на 10% лучше, чем автомобили лидера прошлого года — Mercedes-Benz. К тому же BMW — единственный бренд среди наиболее продаваемых «премиумов», которому удалось выйти в плюс по итогам года. В целом спрос на дорогие автомобили просел меньше, чем по рынку в целом: минус 7,5%, реализовано 151,7 тысячи единиц.
Бестселлер среди автомобилей китайских брендов — Haval. Благодаря моделям F7 и F7x, которые производятся в Тульской области, компании удалось нарастить продажи на 41%, до 17,4 тысячи машин. С небольшим отставанием идёт Geely: плюс 61% и 15,5 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров Chery: плюс 80% и 11,5 тысячи штук. Всего в прошедшем году продано 57,2 тысячи «китайцев», на 43% больше, чем годом ранее. В общем объёме рынка они заняли 3,6% (плюс 1,4 пункта).
Автомобили японских марок сильно потеряли аудиторию. За год продано всего 240,7 тысячи единиц, почти на 15% меньше, чем в 2019 году. В плюс удалось выйти только Suzuki (плюс 3%), а сильнее всего провалились продажи Infiniti (минус 46%).
Про модели
Бестселлер российского рынка — семейство Lada Granta: за год автомобили разошлись тиражом в 126,1 тысячи единиц. Тем не менее это на 7,2% меньше, чем реализовано год назад. У Lada Vesta динамика чуть лучше: минус 3,7%, 107,3 тысячи штук. В пятёрке самых продаваемых моделей рынка позитивной динамикой отметились только Hyundai Creta (плюс 2,9%) и Volkswagen Polo (плюс 4,2%).
Кроме Креты и Поло, в топ-25 в плюс вышли Toyota RAV4 с рекордным ростом 19% и Skoda Rapid (с учётом продаж моделей первого поколения) — плюс 0,3%, 35,2 тысячи штук. Худшая динамика — за Lada Xray: минус 33,4%.
В топ-25 года попал Nissan
Чуть интереснее оказался топ-25 декабря, куда на очень высокое для себя
Kia K5 в декабре продавалась на 19,6% лучше, чем год назад Kia Optima. Бестселлер бренда — Rio — тоже отличился мощным приростом: плюс 53%, обновление пошло модели на пользу. Лучший же рост зафиксирован за редким для