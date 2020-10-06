В России вырос спрос на новые автомобили
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в сентябре 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 3,4% — до 154 409 штук (плюс 5041 шт.). В августе спрос был на 0,5% ниже, чем в прошлом году.
По итогам 9 месяцев продажи снизились на 13,9% — до
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Сентябрь — традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже второй месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвёртом квартале и отсутствие серьёзных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен:
Про бренды
Лидирует Lada с 12-процентным ростом спроса, однако позитивной динамикой по итогам месяца отметились сразу шесть марок из первой десятки. Лучший среди лидеров — Skoda: благодаря хорошим продажам Rapid, за месяц результаты марки повысились на треть. Сильнее всех просел спрос на автомобили Nissan: минус 24%.
Очередной рекорд за месяц — за Changan: плюс 230% и больше тысячи проданных машин. Этот же бренд стал лидером и по итогам за 9 месяцев: плюс 268%, 4,8 тысячи машин. Во многом динамика обусловлена эффектом низкой базы, потому что в абсолютных показателях продажи сильно уступают китайскому лидеру на российском рынке — Geely (2,2 тысячи машин в сентябре и почти 10 тысяч за 9 месяцев).
Geely, в свою очередь, в сентябре поднялся на самую высокую и для себя, и для всех китайских брендов в России строчку в рейтинге —
Интерес к автомобилям премиальных брендов за 9 месяцев сократился на 9,5% — продана 101 тысяча машин. Лидер — BMW: сбыт упал всего на 2%, а итоговый результат на 8% лучше ближайшего конкурента, Mercedes-Benz. Спрос на машины с трёхлучевой звездой на капоте просел на 7%. Третье место — у Lexus, который в абсолютных показателях заметно уступает паре лидеров, а продажи автомобилей бренда снизились на 9%. Выйти в плюс удалось только Porsche (плюс 2%) и Cadillac (плюс 53%), а сильнее других провалились продажи Smart, который официально покинул Россию.
Про модели
Лидер рынка — семейство Lada Granta — в сентябре прибавил 11,4%, однако лучшие результаты в
Все 10 самых популярных в России моделей отметились положительным результатом в сентябре. Лучший из них (и в
Niva под брендом Lada в сентябре выбрали на 6% больше покупателей, чем год назад, когда она продавалась ещё под брендом Chevrolet. Сильнее всего просели Lada Xray и Nissan Qashqai: минус 33,5 и 35,2% соответственно.
Близко к топ-25 оказалась новинка российского рынка — седан Kia K5: согласно данным производителя, их было реализовано почти 1,8 тысячи штук. Это на 60% меньше, чем Toyota Camry, и на треть меньше Kia Optima. Вероятно, октябрьский результат может быть выше, потому что сейчас модель в дефиците.
С начала года лучшим ростом отметился всё тот же кроссовер Toyota RAV4 (плюс 22,5%). В плюс вышли ещё две модели: Hyundai Creta (плюс 0,2%) и Skoda Octavia (плюс 4,8%). Худшая динамика — за Lada Xray (минус 36,3%).
В рейтинг августа-2020 попали Lada Niva и Hyundai Tucson. Они вытеснили Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq. В топе по итогам 9 месяцев позицию Mitsubishi Outlander занял Nissan