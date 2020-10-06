В России вырос спрос на новые автомобили

Лидирует Lada с 12-процентным ростом спроса, однако позитивной динамикой по итогам месяца отметились сразу шесть марок из первой десятки. Лучший среди лидеров — Skoda: благодаря хорошим продажам Rapid, за месяц результаты марки повысились на треть. Сильнее всех просел спрос на автомобили Nissan: минус 24%.

Очередной рекорд за месяц — за Changan: плюс 230% и больше тысячи проданных машин. Этот же бренд стал лидером и по итогам за 9 месяцев: плюс 268%, 4,8 тысячи машин. Во многом динамика обуслов­лена эффектом низкой базы, потому что в абсолютных показателях продажи сильно уступают китайскому лидеру на российском рынке — Geely (2,2 тысячи машин в сентябре и почти 10 тысяч за 9 месяцев).

Geely, в свою очередь, в сентябре поднялся на самую высокую и для себя, и для всех китайских брендов в России строчку в рейтинге — 11-е место среди легковушек. С начала года лидер­ство за Haval — 16-я строчка, Geely — 18-я. Продажи автомобилей китайских брендов за месяц выросли почти вдвое — до 6,8 тысячи штук, а с начала года — на 40%, до 36,5 тысячи единиц.

Интерес к автомобилям премиальных брендов за 9 месяцев сократился на 9,5% — продана 101 тысяча машин. Лидер — BMW: сбыт упал всего на 2%, а итоговый результат на 8% лучше ближайшего конкурента, Mercedes-Benz. Спрос на машины с трёхлучевой звездой на капоте просел на 7%. Третье место — у Lexus, который в абсолютных показателях заметно уступает паре лидеров, а продажи автомобилей бренда снизились на 9%. Выйти в плюс удалось только Porsche (плюс 2%) и Cadillac (плюс 53%), а сильнее других провалились продажи Smart, который официально покинул Россию.

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