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В России вырос спрос на новые автомобили

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в сентябре 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­­мобилей в России выросли на 3,4% — до 154 409 штук (плюс 5041 шт.). В августе спрос был на 0,5% ниже, чем в прошлом году.

По итогам 9 месяцев продажи снизились на 13,9% — до 1 094 805 авто­мобилей.


Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

Сентябрь — традиционно удачный месяц для автомо­бильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение тури­стиче­ской активности и меры государ­ственной поддержки привели к тому, что уже второй месяц в этом году рынок продемон­стрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать резуль­таты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвёртом квартале и отсут­ствие серьёзных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемио­логиче­ской ситуации, новый прогноз Комитета автопроиз­водителей АЕБ более позитивен: 1 552 000 легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за сентябрь
2020/2019 гг. и январь-сентябрь 2020/2019 гг.

Лидирует Lada с 12-процентным ростом спроса, однако позитивной динамикой по итогам месяца отметились сразу шесть марок из первой десятки. Лучший среди лидеров — Skoda: благодаря хорошим продажам Rapid, за месяц результаты марки повысились на треть. Сильнее всех просел спрос на автомобили Nissan: минус 24%.

Очередной рекорд за месяц — за Changan: плюс 230% и больше тысячи проданных машин. Этот же бренд стал лидером и по итогам за 9 месяцев: плюс 268%, 4,8 тысячи машин. Во многом динамика обуслов­лена эффектом низкой базы, потому что в абсолютных показателях продажи сильно уступают китайскому лидеру на российском рынке — Geely (2,2 тысячи машин в сентябре и почти 10 тысяч за 9 месяцев).

Geely, в свою очередь, в сентябре поднялся на самую высокую и для себя, и для всех китайских брендов в России строчку в рейтинге — 11-е место среди легковушек. С начала года лидер­ство за Haval — 16-я строчка, Geely — 18-я. Продажи автомобилей китайских брендов за месяц выросли почти вдвое — до 6,8 тысячи штук, а с начала года — на 40%, до 36,5 тысячи единиц. 

Интерес к автомобилям премиальных брендов за 9 месяцев сократился на 9,5% — продана 101 тысяча машин. Лидер — BMW: сбыт упал всего на 2%, а итоговый результат на 8% лучше ближайшего конкурента, Mercedes-Benz. Спрос на машины с трёхлучевой звездой на капоте просел на 7%. Третье место — у Lexus, который в абсолютных показателях заметно уступает паре лидеров, а продажи автомобилей бренда снизились на 9%. Выйти в плюс удалось только Porsche (плюс 2%) и Cadillac (плюс 53%), а сильнее других провалились продажи Smart, который официально покинул Россию. 

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за сентябрь 2020/2019 гг. и январь-сентябрь 2020/2019 гг.

Лидер рынка — семейство Lada Granta — в сентябре прибавил 11,4%, однако лучшие результаты в топ-3 зафиксиро­ваны за Vesta, которая вернулась на вторую строчку после неудачного августа: плюс 21,9%. Kia Rio продавался только на 1% лучше, чем в прошлом году, однако на его цифры повлияло обнов­ление, случившееся в сентябре. 

Все 10 самых популярных в России моделей отметились положи­тельным резуль­татом в сентябре. Лучший из них (и в топ-25) показал Toyota RAV4: кроссовер продавался в 2,5 раза лучше. Мощным ростом также отметились Skoda Octavia (плюс 77%), Hyundai Tucson (плюс 66%).

Niva под брендом Lada в сентябре выбрали на 6% больше покупателей, чем год назад, когда она прода­валась ещё под брендом Chevrolet. Сильнее всего просели Lada Xray и Nissan Qashqai: минус 33,5 и 35,2% соответ­ственно.

Близко к топ-25 оказалась новинка российского рынка — седан Kia K5: согласно данным производителя, их было реализо­вано почти 1,8 тысячи штук. Это на 60% меньше, чем Toyota Camry, и на треть меньше Kia Optima. Вероятно, октябрь­ский результат может быть выше, потому что сейчас модель в дефиците. 

С начала года лучшим ростом отметился всё тот же кроссовер Toyota RAV4 (плюс 22,5%). В плюс вышли ещё две модели: Hyundai Creta (плюс 0,2%) и Skoda Octavia (плюс 4,8%). Худшая динамика — за Lada Xray (минус 36,3%).

В рейтинг августа-2020 попали Lada Niva и Hyundai Tucson. Они вытеснили Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq. В топе по итогам 9 месяцев позицию Mitsubishi Outlander занял Nissan X-Trail.

Как думаете, сумеет российский авторынок сохранить позитивный тренд?

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