Российский авторынок вырос по итогам трёх кварталов, но рухнул в сентябре

Дмитрий Елизаров
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые три квартала 2021 года в России было продано 1 260 111 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако за сентябрь удалось реализовать лишь 119 485 единиц транспорта, и это означает, что рынок сократился на 22,6% или на 34 924 автомобиля. По итогам августа было зафиксировано падение на 17%, которое называли сильнейшим за последние 15 месяцев.
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«В сентябре 2021 года продано всего 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%. Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года: всего продано 1 260 111 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре Комитет автопроизводителей попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год».
Про бренды
По итогам сентября только три бренда из лидирующей десятки смогли продемонстрировать рост продаж. Это коммерческое подразделение ГАЗ, Toyota и китайская марка Haval, чьи результаты улучшились сразу на 147% — до 3513 автомобилей. При этом серьёзнее всего рухнули продажи отечественного АвтоВАЗа, который потерял по сравнению с сентябрём прошлого года 51%. Связывают это с регулярными простоями заводских конвейеров, которые, в свою очередь, обусловлены нехваткой электронных компонентов.
Рекордным плюсом за месяц отметилась марка Chevrolet, нарастившая продажи на 225% — с 52 до 169 машин. Вероятнее всего, это обусловлено появлением на российском рынке новой модели — относительно недорогого кроссовера Chevrolet Trailblazer. Позитивный тренд сохранили китайские бренды (хотя Geely «подросла» только на 20%), а также марки Genesis и Opel.
По итогам трёх кварталов среди традиционно популярных брендов сократились продажи только у Nissan (минус 11%) и Mitsubishi (минус 5%), причём среди лидирующей десятки уменьшение покупательской активности коснулось лишь Nissan — остальные марки остались в плюсе. Среди брендов, продажи которых растут самыми высокими темпами, — Chery (288%), Peugeot (106%), Genesis (144%) и Cadillac (100%), но самый мощный взлёт популярности в процентном выражении продемонстрировала марка Opel. Её продажи увеличились с 305 до 1462 автомобилей, то есть на 379%.
Про модели
Недавний лидер российского рынка Lada Granta опустилась по итогам сентября сразу на шестую строчку, потеряв по сравнению с прошлым годом 8602 покупателя (в абсолютном выражении это самый серьёзный спад). Августовские продажи обеспечили ей лишь четвёртое место, так что модель продолжает терять позиции. Лидерство сохраняет за собой Lada Vesta, чьи продажи при этом также сократились — с 11 520 до 8724 машин. На втором месте по-прежнему Kia Rio, а третью позицию вернул себе Hyundai Solaris, вытеснив оттуда кроссовер Hyundai Creta. Его седьмая строчка до некоторой степени объясняется пока не завершившейся сменой поколений модели в дилерских центрах.
На четвёртое место с девятого поднялся Volkswagen Polo, вернулись в десятку две модели Toyota — RAV4 и Camry, а кроссовер Duster опустился на десятую позицию. Из списка лидеров выбыли Lada Niva, Kia K5 и Volkswagen Tiguan.
Среди топ-25 продолжает набирать популярность Toyota Land Cruiser Prado: его продажи выросли на 1162 автомобиля, но это почти впятеро больше, чем в сентябре 2020 года. Кроме того, серьёзно прибавили Chery Tiggo 7 — тоже примерно в пять раз.
По итогам трёх кварталов тройка лидеров рынка сохраняется — это Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio, а самым популярным кроссовером остаётся Hyundai Creta. В топ‑25 начали сдавать позиции VW Polo, Kia Sportage, Renault Sandero и Kaptur, а также Nissan Qashqai и Mazda CX‑5. У трёх моделей из этого списка (Polo, Qashqai и CX‑5) сохранился августовский тренд на снижение. В абсолютном выражении лидером роста стала Kia K5, которая сейчас опережает прямого конкурента Toyota Camry более чем на тысячу машин.