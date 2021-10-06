Российский авторынок вырос по итогам трёх кварталов, но рухнул в сентябре

По итогам сентября только три бренда из лидирующей десятки смогли продемон­стрировать рост продаж. Это коммерческое подразделение ГАЗ, Toyota и китайская марка Haval, чьи результаты улучшились сразу на 147% — до 3513 автомобилей. При этом серьёзнее всего рухнули продажи отечественного АвтоВАЗа, который потерял по сравнению с сентябрём прошлого года 51%. Связывают это с регулярными простоями заводских конвейеров, которые, в свою очередь, обусловлены нехваткой электронных компонентов.

Рекордным плюсом за месяц отметилась марка Chevrolet, нарастившая продажи на 225% — с 52 до 169 машин. Вероятнее всего, это обусловлено появлением на российском рынке новой модели — относительно недорогого кроссовера Chevrolet Trailblazer. Позитивный тренд сохранили китайские бренды (хотя Geely «подросла» только на 20%), а также марки Genesis и Opel.

По итогам трёх кварталов среди традиционно популярных брендов сократились продажи только у Nissan (минус 11%) и Mitsubishi (минус 5%), причём среди лидирующей десятки уменьшение покупательской активности коснулось лишь Nissan — остальные марки остались в плюсе. Среди брендов, продажи которых растут самыми высокими темпами, — Chery (288%), Peugeot (106%), Genesis (144%) и Cadillac (100%), но самый мощный взлёт популярности в процентном выражении продемонстрировала марка Opel. Её продажи увеличились с 305 до 1462 автомобилей, то есть на 379%.

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