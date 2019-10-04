Спрос на новые автомобили в России упал шестой раз подряд
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в сентябре 2019 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке оказались совсем немного хуже прошлогоднего результата — 157 129 машин. Это всего на 242 штуки, или 0,2% меньше, чем годом ранее. Всего за 9 месяцев куплено
Про бренды
Второй месяц подряд завершился ростом для лидирующей Лады: плюс 1% и 31 516 автомобилей. Доля бренда составляет 20,1% в общем объёме продаж. По итогам девяти месяцев компания сохранила положительную динамику: рост 2% и 265 200 раскупленных машин. Суммарная доля продаж с начала года достигла 20,9%.
Третий месяц растёт спрос на автомобили Renault, причём в сентябре он стал рекордным для марки и
Спрос на топ-5 японских брендов просел на рекордные для себя в этом году 8,5%: было продано только 25 844 автомобиля. В то же время подросли продажи автомобилей премиальных и китайских брендов: их ушло соответственно 14,5 тысячи (плюс 2%) и 3,5 тысячи штук (плюс 19,3%).
Про модели
Самое популярное на российском рынке семейство Lada Granta по итогам первых девяти месяцев продолжает демонстрировать мощнейший рост: 38,2 процента! Но объясняется он тем, что под этим названием продаются и бывшие Калины, то есть считаются сразу четыре типа кузова вместо прежних двух. Но метаморфоза случилась как раз год назад, поэтому сравнение сентября с сентябрём уже не настолько впечатляет: 11 208 проданных экземпляров, или 12,8% роста.
Флагман тольяттинского завода — Lada Vesta — тоже сохранил позиции: плюс 4,4%. Вместе с этим корейские конкуренты — Hyundai Solaris и Kia Rio — снова ушли в минус с потерями 14,2 и 1,8% соответственно.
Лучшая динамика в рейтинге осталась за Renault Logan: продажи модели практически утроились! А хуже всех дела обстоят дела у его соотечественника Renault Kaptur: минус 22,3%.
Впервые в этом году в топ-25 попал японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado: спрос на него поднялся на 12,3% (1851 автомобиль), что позволило модели занять последнюю строчку рейтинга. А новинка российского рынка — Renault Arkana — удержаться в