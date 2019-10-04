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Спрос на новые автомобили в России упал шестой раз подряд

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Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в сентябре 2019 года продажи новых легковых и лёгких коммер­ческих автомо­билей на россий­ском рынке оказались совсем немного хуже прошло­годнего результата — 157 129 машин. Это всего на 242 штуки, или 0,2% меньше, чем годом ранее. Всего за 9 месяцев куплено 1 271 392 автомобиля: здесь падение по сравнению с прошлым годом составило 2%, или 26 040 штук.

Про бренды

Второй месяц подряд завершился ростом для лидиру­ющей Лады: плюс 1% и 31 516 автомо­билей. Доля бренда состав­ляет 20,1% в общем объёме продаж. По итогам девяти месяцев компания сохранила положи­тельную динамику: рост 2% и 265 200 рас­куплен­ных машин. Суммарная доля продаж с начала года достигла 20,9%.

Третий месяц растёт спрос на авто­мобили Renault, причём в сентябре он стал рекордным для марки и топ-15 популяр­ных брендов на рынке: плюс 28%. Абсолютный же рекорд­смен — китайский бренд Haval: его продажи в первый месяц осени выросли в 5,5 раз (и почти в 4 раза по совокуп­ности девяти месяцев). Среди топ-20 брендов хуже всего дела обстоят у Chevrolet и Toyota: минус 16% у обоих.

Спрос на топ-5 японских брендов просел на рекорд­ные для себя в этом году 8,5%: было продано только 25 844 автомобиля. В то же время подросли продажи автомобилей премиальных и китайских брендов: их ушло соответ­ственно 14,5 тысячи (плюс 2%) и 3,5 тысячи штук (плюс 19,3%).

Про модели

Самое популярное на российском рынке семей­ство Lada Granta по итогам первых девяти месяцев продол­жает демон­стри­ровать мощнейший рост: 38,2 процента! Но объясня­ется он тем, что под этим назва­нием продаются и бывшие Калины, то есть считаются сразу четыре типа кузова вместо прежних двух. Но мета­морфоза случилась как раз год назад, поэтому срав­нение сентября с сентябрём уже не настолько впечат­ляет: 11 208 проданных экзем­пляров, или 12,8% роста.

Флагман тольяттинского завода — Lada Vesta — тоже сохранил позиции: плюс 4,4%. Вместе с этим корейские конку­ренты — Hyundai Solaris и Kia Rio — снова ушли в минус с потерями 14,2 и 1,8% соответ­ственно.

Лучшая динамика в рейтинге осталась за Renault Logan: продажи модели практи­чески утроились! А хуже всех дела обстоят дела у его соотече­ствен­ника Renault Kaptur: минус 22,3%.

Впервые в этом году в топ-25 попал японский вне­дорожник Toyota Land Cruiser Prado: спрос на него поднялся на 12,3% (1851 автомобиль), что позволило модели занять последнюю строчку рейтинга. А новинка рос­сийского рынка — Renault Arkana — удержаться в топ-25 не сумела, хотя в августе занимала 24-ю строчку.

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