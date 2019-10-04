Спрос на новые автомобили в России упал шестой раз подряд

Второй месяц подряд завершился ростом для лидиру­ющей Лады: плюс 1% и 31 516 автомо­билей. Доля бренда состав­ляет 20,1% в общем объёме продаж. По итогам девяти месяцев компания сохранила положи­тельную динамику: рост 2% и 265 200 рас­куплен­ных машин. Суммарная доля продаж с начала года достигла 20,9%.

Третий месяц растёт спрос на авто­мобили Renault, причём в сентябре он стал рекордным для марки и топ-15 популяр­ных брендов на рынке: плюс 28%. Абсолютный же рекорд­смен — китайский бренд Haval: его продажи в первый месяц осени выросли в 5,5 раз (и почти в 4 раза по совокуп­ности девяти месяцев). Среди топ-20 брендов хуже всего дела обстоят у Chevrolet и Toyota: минус 16% у обоих.

Спрос на топ-5 японских брендов просел на рекорд­ные для себя в этом году 8,5%: было продано только 25 844 автомобиля. В то же время подросли продажи автомобилей премиальных и китайских брендов: их ушло соответ­ственно 14,5 тысячи (плюс 2%) и 3,5 тысячи штук (плюс 19,3%).

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