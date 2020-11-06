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Продажи новых машин в России растут рекордными темпами

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Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в октябре 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­­мобилей в России выросли на рекордные в этом году 7% — до 154 164 штук (плюс 10 030 шт.). По итогам 10 месяцев спрос замедлил падение: продажи сократились на 12,1%, реализован 1 188 771 авто­мобиль.


Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизво­дителей АЕБ

«Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка. В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 года составил 7% — пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился на 12,1%, а впереди нас ждут ещё два месяца активных продаж. Похоже, что составленный Комитетом автопроизво­дителей АЕБ обновлённый прогноз продаж в объёме 1 522 000 легковых и лёгких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за октябрь 2020/2019 гг. и январь-октябрь 2020/2019 гг.

* отмечены бренды, в чьих продажах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей 

В октябре Лада показала рекордные за последние 6 лет продажи: реализовано 37 019 машин. Относительно прошлого года спрос поднялся на 22%. В топ-5 самых популярных марок это лучший показатель по итогам месяца. С начала года Lada покупали на 10% реже, чем в январе-октябре 2019 года, а в топ-5 выйти в плюс удалось только Skoda — во многом благодаря огромным продажам Rapid в последние месяцы.

Kia тоже отметилась лучшим для себя результатом: больше 21 тысячи реализованных машин — максимум за всю историю присутствия бренда на российском рынке.

Рекордный рост спроса среди легковушек в октябре — за Chery и Geely: плюс 120 и 119% соответ­ственно. Близко к ним оказался Nissan, чьи продажи, во многом благодаря лёгкому обновлению X-Trail, удвоились, и это лучший результат в топ-10. С начала года огромной популяр­ностью пользуются модели ещё одного китайского производителя — Changan: их выбирали в 3,5 раза чаще, чем за этот же период 2019 года.

В целом продажи автомобилей китайских марок в октябре повысились на 59%, до 6,5 тысячи штук. С начала года в России продано почти 43 тысячи таких машин, и это на 43% больше, чем год назад.

Антирекорд — за Chevrolet: год назад основные продажи марки приходились на Niva, которая сегодня предлагается под брендом Lada. 

Сбыт легковых машин 15 наиболее популярных брендов октября увеличился на 11,2% и достиг отметки 137,7 тысячи штук. Тем не менее спрос на машины топ-15 производителей по итогам 10 месяцев всё-таки просел: минус 10%, 1,18 миллиона единиц.

По результатам с начала года Lada сумела увеличить долю присутствия на рынке на 0,4 пункта, до 22,3%. Доля Kia слегка уменьшилась: минус те же 0,4 пункта, 13,5%. Среди лидеров сильнее других выросла доля Skoda — до 6,3%, плюс 1,1 пункта. Наибольшие потери — у Mitsubishi: минус 0,5 пункта, 1,9%.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за октябрь 2020/2019 гг. и январь-октябрь 2020/2019 гг.

Бестселлером рынка по-прежнему остаётся Lada Granta (плюс 8,9% в октябре), однако спрос на флагманскую Vesta вырос на рекордные для себя 42,9% — до 11,9 тысячи машин; это на 28% больше, чем у догоняющего Kia Rio (плюс 6%).

В топ-10 лишь одна модель ушла в минус, и это… Hyundai Creta: спрос на бестселлер среди SUV просел на 1,7%. По итогам года кроссовер удерживается на уровне прошлого года. Лучший же результат среди лидеров зафиксирован за Toyota RAV4: плюс 114% (плюс 29,3% за 10 месяцев — лучшие цифры).

Рекордсменом в октябре стал слегка посвежевший Nissan X-Trail. Обновление модели спрово­цировало небольшой дефицит кроссовера у дилеров, создав эффект отложенного спроса. Аналогичная ситуация и с Skoda Octavia, за которой зафикси­ровано сильнейшее падение месяца — минус 39%. Новая генерация модели появится в «живом» виде только в декабре, а Октавии поколения A7 заканчиваются у дилеров.

Новичок — Kia Optima — продолжил «традиции» Оптимы: модель продаётся на 15–20% хуже своего конкурента, Toyota Camry. Японский седан, в свою очередь, усилил падение и растерял 9,3% аудитории. За 10 месяцев модель просела на 19,3%.

Другие новички, Skoda Rapid и Volkswagen Polo, добились неплохих успехов: в октябре они продавались соответ­ственно на 7,5 и 20% лучше, чем модели прошлого поколения.

Топ-25 октября покинули Kia Optima, Lada Xray, Mazda CX-5 и Renault Arkana. Вместо них в рейтинг попали Kia K5, Nissan X-Trail, Skoda Karoq и Toyota RAV4. По итогам 10 месяцев вылетела из топ-25 только Kia Optima, а пришёл — Икс-Треил.

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