Продажи новых машин в России растут рекордными темпами

В октябре Лада показала рекордные за последние 6 лет продажи: реализовано 37 019 машин. Относительно прошлого года спрос поднялся на 22%. В топ-5 самых популярных марок это лучший показатель по итогам месяца. С начала года Lada покупали на 10% реже, чем в январе-октябре 2019 года, а в топ-5 выйти в плюс удалось только Skoda — во многом благодаря огромным продажам Rapid в последние месяцы.

Kia тоже отметилась лучшим для себя результатом: больше 21 тысячи реализованных машин — максимум за всю историю присутствия бренда на российском рынке.

Рекордный рост спроса среди легковушек в октябре — за Chery и Geely: плюс 120 и 119% соответ­ственно. Близко к ним оказался Nissan, чьи продажи, во многом благодаря лёгкому обновлению X-Trail, удвоились, и это лучший результат в топ-10. С начала года огромной популяр­ностью пользуются модели ещё одного китайского производителя — Changan: их выбирали в 3,5 раза чаще, чем за этот же период 2019 года.

В целом продажи автомобилей китайских марок в октябре повысились на 59%, до 6,5 тысячи штук. С начала года в России продано почти 43 тысячи таких машин, и это на 43% больше, чем год назад.

Антирекорд — за Chevrolet: год назад основные продажи марки приходились на Niva, которая сегодня предлагается под брендом Lada.

Сбыт легковых машин 15 наиболее популярных брендов октября увеличился на 11,2% и достиг отметки 137,7 тысячи штук. Тем не менее спрос на машины топ-15 производителей по итогам 10 месяцев всё-таки просел: минус 10%, 1,18 миллиона единиц.

По результатам с начала года Lada сумела увеличить долю присутствия на рынке на 0,4 пункта, до 22,3%. Доля Kia слегка уменьшилась: минус те же 0,4 пункта, 13,5%. Среди лидеров сильнее других выросла доля Skoda — до 6,3%, плюс 1,1 пункта. Наибольшие потери — у Mitsubishi: минус 0,5 пункта, 1,9%.

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