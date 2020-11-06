Продажи новых машин в России растут рекордными темпами
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в октябре 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на рекордные в этом году 7% — до 154 164 штук (плюс
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
«Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка. В первом месяце
Про бренды
В октябре Лада показала рекордные за последние 6 лет продажи: реализовано 37 019 машин. Относительно прошлого года спрос поднялся на 22%.
Kia тоже отметилась лучшим для себя результатом: больше 21 тысячи реализованных машин — максимум за всю историю присутствия бренда на российском рынке.
Рекордный рост спроса среди легковушек в октябре — за Chery и Geely: плюс 120 и 119% соответственно. Близко к ним оказался Nissan, чьи продажи, во многом благодаря лёгкому обновлению
В целом продажи автомобилей китайских марок в октябре повысились на 59%, до 6,5 тысячи штук. С начала года в России продано почти 43 тысячи таких машин, и это на 43% больше, чем год назад.
Антирекорд — за Chevrolet: год назад основные продажи марки приходились на Niva, которая сегодня предлагается под брендом Lada.
Сбыт легковых машин 15 наиболее популярных брендов октября увеличился на 11,2% и достиг отметки 137,7 тысячи штук. Тем не менее спрос на машины
По результатам с начала года Lada сумела увеличить долю присутствия на рынке на 0,4 пункта, до 22,3%. Доля Kia слегка уменьшилась: минус те же 0,4 пункта, 13,5%. Среди лидеров сильнее других выросла доля Skoda — до 6,3%, плюс 1,1 пункта. Наибольшие потери — у Mitsubishi: минус 0,5 пункта, 1,9%.
Про модели
Бестселлером рынка по-прежнему остаётся Lada Granta (плюс 8,9% в октябре), однако спрос на флагманскую Vesta вырос на рекордные для себя 42,9% — до 11,9 тысячи машин; это на 28% больше, чем у догоняющего Kia Rio (плюс 6%).
В топ-10 лишь одна модель ушла в минус, и это… Hyundai Creta: спрос на бестселлер среди SUV просел на 1,7%. По итогам года кроссовер удерживается на уровне прошлого года. Лучший же результат среди лидеров зафиксирован за Toyota RAV4: плюс 114% (плюс 29,3% за 10 месяцев — лучшие цифры).
Рекордсменом в октябре стал слегка посвежевший Nissan
Новичок — Kia Optima — продолжил «традиции» Оптимы: модель продаётся на 15–20% хуже своего конкурента, Toyota Camry. Японский седан, в свою очередь, усилил падение и растерял 9,3% аудитории. За 10 месяцев модель просела на 19,3%.
Другие новички, Skoda Rapid и Volkswagen Polo, добились неплохих успехов: в октябре они продавались соответственно на 7,5 и 20% лучше, чем модели прошлого поколения.
Топ-25 октября покинули Kia Optima, Lada Xray, Mazda