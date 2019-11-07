Кажется, в России перестают покупать новые автомобили

После двух месяцев падения лидер среди марок показал худший результат за 3 года: продажи Lada составили 30 237 автомобилей, что на 6% меньше, чем год назад! По итогам 10 месяцев компания пока в плюсе: 295 437 машин и прибавка в 1%. Доля бренда сохранилась на уровне предыдущих 9 месяцев — 21%.

Дилеры Renault увеличивают продажи двузначными числами четвёртый месяц подряд. А теперь к французскому автопроизводителю присоединился и чешский: Skoda выросла сразу на 17% — сильный результат после провального сентября (минус 6%).

Рекордный подъём в топ-15 легковых автомобилей — у BMW. Вместе с ним увеличили продажи Mercedes-Benz и Audi. Наблюдается оживление спроса на автомобили Lexus: второй месяц подряд марка в плюсе (в октябре прибавка составила 11%). В целом продажи автомобилей премиальных брендов в октябре выросли на 8,6%.

Пошли хуже дела у пяти самых популярных японских брендов, причём достаточно сильно: минус 18,7%. Одна из причин — смена поколений популярного в России кроссовера Toyota Rav4. Новинка поступила к дилерам в последних числах октября, а продажи предыдущей генерации кроссовера почти сошли на нет. У марки Nissan зафиксировано самое сильное падение, как в рейтинге октября, так и для бренда в 2019 году в целом — минус 60%.

Третий месяц подряд абсолютно лучший рост среди легковых автомобилей показывает Haval: продажи выросли уже в 4 раза и в полтора раза опережают главного конкурента, марку Geely (1514 автомобилей против 919 соответственно). Успех обусловлен хорошим спросом на кроссовер F7, который производится в России. В целом марки Geely, Changan и Brilliance демонстрируют трёхзначный рост: 139, 119 и 164% соответственно. Ещё у двух марок зафиксирован двузначный рост — Chery и FAW. Остальные китайские производители ушли в минус.

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