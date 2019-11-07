Кажется, в России перестают покупать новые автомобили
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в октябре 2019 года российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжил падение: минус 5,2% и 152 057 проданных машин. Абсолютный антирекорд года был зафиксирован в мае, тогда рынок просел на 6,7%. Всего за 10 месяцев было куплено 1 432 449 автомобилей — это на 2,4% (или на 34 408 штук) меньше, чем год назад.
Про бренды
После двух месяцев падения лидер среди марок показал худший результат за 3 года: продажи Lada составили 30 237 автомобилей, что на 6% меньше, чем год назад! По итогам 10 месяцев компания пока в плюсе: 295 437 машин и прибавка в 1%. Доля бренда сохранилась на уровне предыдущих 9 месяцев — 21%.
Дилеры Renault увеличивают продажи двузначными числами четвёртый месяц подряд. А теперь к французскому автопроизводителю присоединился и чешский: Skoda выросла сразу на 17% — сильный результат после провального сентября (минус 6%).
Рекордный подъём в топ-15 легковых автомобилей — у BMW. Вместе с ним увеличили продажи Mercedes-Benz и Audi. Наблюдается оживление спроса на автомобили Lexus: второй месяц подряд марка в плюсе (в октябре прибавка составила 11%). В целом продажи автомобилей премиальных брендов в октябре выросли на 8,6%.
Пошли хуже дела у пяти самых популярных японских брендов, причём достаточно сильно: минус 18,7%. Одна из причин — смена поколений популярного в России кроссовера Toyota Rav4. Новинка поступила к дилерам в последних числах октября, а продажи предыдущей генерации кроссовера почти сошли на нет. У марки Nissan зафиксировано самое сильное падение, как в рейтинге октября, так и для бренда в 2019 году в целом — минус 60%.
Третий месяц подряд абсолютно лучший рост среди легковых автомобилей показывает Haval: продажи выросли уже в 4 раза и в полтора раза опережают главного конкурента, марку Geely (1514 автомобилей против 919 соответственно). Успех обусловлен хорошим спросом на кроссовер F7, который производится в России. В целом марки Geely, Changan и Brilliance демонстрируют трёхзначный рост: 139, 119 и 164% соответственно. Ещё у двух марок зафиксирован двузначный рост — Chery и FAW. Остальные китайские производители ушли в минус.
Про модели
Lada Granta — самый популярный новый автомобиль на российском рынке — в октябре выбрали 11 712 человек, и это на 14,1% больше, чем год назад. Пока что октябрь для модели — третий по объёмам продаж месяц в этом году. Предыдущие рекорды были зафиксированы в марте и апреле: 12 850 и 12 652 автомобиля соответственно.
А вот спрос на флагманскую модель тольяттинского завода — семейства Lada Vesta — показал самое сильное падение в 2019 году: минус 22,2%. При этом главный конкурент Весты — Kia Rio — впервые с начала года вышел в плюс (10,4 процента), благодаря чему второй месяц подряд отбирает российской модели серебряную медаль. Соплатформенный Hyundai Solaris похвастаться таким же результатом не может: минус 15,8% относительно прошлогоднего результата вновь спустили модель на шестую строчку рейтинга.
Бестселлер среди японских автомобилей — Toyota Camry — тоже в минусе. В октябре 2019 года спрос упал на 17,7%, из-за чего седан сместился на 15-ю строчку в общем рейтинге. Максимально близко к японскому седану приблизилась Kia Optima: её продажи опустились всего на 0,8%.
Второй раз с момента начала продаж в топ-25 попал кроссовер Renault Arkana. В октябре дилеры реализовали 1909 таких автомобилей.
Лучшая динамика в рейтинге — у Skoda Octavia, плюс 75,3%. Сильнее всех провалились продажи американского внедорожника российской сборки Chevrolet Niva: минус 30%.
В сравнении с рейтингом октября-2018, в этом году в топ-25 попали Mazda CX-5, Renault Arkana и Skoda Octavia. Они сменили Kia Ceed, Nissan Qashqai и X-Trail.