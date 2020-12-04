Спрос на новые автомобили в России растёт третий месяц подряд

В ноябре Lada обновила рекорд продаж по итогам одного месяца: продано 38 064 машины (плюс 22%): это лучший результат с декабря 2013 года, когда продажи почти достигли 39 тысяч машин. За отече­ственным брендом также зафикси­рован лучший рост продаж в топ-10 самых популярных марок месяца.

Максимальные цифры в легковом сегменте зафикси­рованы за Chery: продажи поднялись в 2,5 раза, до 1,5 тысячи машин. Чуть меньшей прибавкой отметился лидер среди китайских брендов — Geely: плюс 126%, но в абсолютных показателях это больше 2 тысяч машин. В целом за месяц спрос на продукцию китайских автопроизво­дителей увеличился на 70%, до 6,6 тысячи штук, а с начала года — в полтора раза, до 48,8 тысячи машин.

В то же время снизился спрос на автомо­били большин­ства японских марок. Среди самых продаваемых брендов просели Toyota, Nissan и Mitsubishi. Вместе с этим немного реабилити­ровались Lexus, чьи продажи падали 3 месяца подряд, и Mazda. Всего за месяц реализо­вано 23,8 тысячи японских легковушек (минус 11,7%), а с начала года — 230,2 тысячи штук (минус 14,5%).

Антирекорд по итогам месяца второй раз подряд ставит Chevrolet, который «потерял» из модель­ного ряда внедорожник Niva — именно на него приходилась львиная доля продаж бренда. Теперь эта модель предлагается под брендом Lada.

Продажи легковых машин 15 наиболее популярных брендов ноября выросли почти на 10%, до 141 тысячи штук. Спрос на машины топ-15 произво­дителей по итогам 11 месяцев просел на 8,3%, до 1,2 миллиона единиц.

По результатам с начала года, Lada увеличила долю присут­ствия на рынке на 0,7 пункта, до 22,5%. Доля Kia слегка уменьшилась, на 0,4 пункта, до 13,5%. Доля Hyundai сохранилась на отметке 10,9%. Среди лидеров сильнее других увеличи­лась доля Skoda — до 6,3%, плюс 1,1 пункта. Наибольшие потери — у Mitsubishi: минус 0,5 пункта, 1,9%.

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