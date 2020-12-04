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Спрос на новые автомобили в России растёт третий месяц подряд

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в ноябре 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммер­­­ческих авто­­­мобилей в России выросли на 5,9% — до 157 580 штук (плюс 8725 шт.). Ноябрь стал третьим подряд месяцем, когда автомо­бильный рынок России показал рост. По итогам 11 месяцев спрос сократился на 10,3% — продан 1 346 351 автомобиль. 


Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

«Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продол­жилось, и ещё один месяц продемон­стрировал рост. В ноябре продажи новых автомо­билей возросли на 5,9% — немного меньше, чем в октябре. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребитель­ский спрос и, соответ­ственно, рост продаж. Сезон пред­новогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен произво­дителями создают допол­нительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. Учитывая текущее падение продаж на 10,3% в годовом выражении и предстоящий месяц активных продаж, прогноз Комитета автопроизво­дителей АЕБ в размере 1,522 миллиона легковых и лёгких коммер­ческих автомо­билей к концу года выглядит вполне реалистично. Комитет автопроизво­дителей объявит итоговый объём продаж за 2020 год на своей ежегодной пресс-конференции, которая состоится 14 января 2021 года».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за октябрь 2020/2019 гг. и январь-октябрь 2020/2019 гг.

* отмечены бренды, в чьих продажах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

В ноябре Lada обновила рекорд продаж по итогам одного месяца: продано 38 064 машины (плюс 22%): это лучший результат с декабря 2013 года, когда продажи почти достигли 39 тысяч машин. За отече­ственным брендом также зафикси­рован лучший рост продаж в топ-10 самых популярных марок месяца.

Максимальные цифры в легковом сегменте зафикси­рованы за Chery: продажи поднялись в 2,5 раза, до 1,5 тысячи машин. Чуть меньшей прибавкой отметился лидер среди китайских брендов — Geely: плюс 126%, но в абсолютных показателях это больше 2 тысяч машин. В целом за месяц спрос на продукцию китайских автопроизво­дителей увеличился на 70%, до 6,6 тысячи штук, а с начала года — в полтора раза, до 48,8 тысячи машин.

В то же время снизился спрос на автомо­били большин­ства японских марок. Среди самых продаваемых брендов просели Toyota, Nissan и Mitsubishi. Вместе с этим немного реабилити­ровались Lexus, чьи продажи падали 3 месяца подряд, и Mazda. Всего за месяц реализо­вано 23,8 тысячи японских легковушек (минус 11,7%), а с начала года — 230,2 тысячи штук (минус 14,5%).

Антирекорд по итогам месяца второй раз подряд ставит Chevrolet, который «потерял» из модель­ного ряда внедорожник Niva — именно на него приходилась львиная доля продаж бренда. Теперь эта модель предлагается под брендом Lada.

Продажи легковых машин 15 наиболее популярных брендов ноября выросли почти на 10%, до 141 тысячи штук. Спрос на машины топ-15 произво­дителей по итогам 11 месяцев просел на 8,3%, до 1,2 миллиона единиц.

По результатам с начала года, Lada увеличила долю присут­ствия на рынке на 0,7 пункта, до 22,5%. Доля Kia слегка уменьшилась, на 0,4 пункта, до 13,5%. Доля Hyundai сохранилась на отметке 10,9%. Среди лидеров сильнее других увеличи­лась доля Skoda — до 6,3%, плюс 1,1 пункта. Наибольшие потери — у Mitsubishi: минус 0,5 пункта, 1,9%.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за ноябрь 2020/2019 гг. и январь-ноябрь 2020/2019 гг.

Десятка самых популярных моделей месяца во главе с бест­селлером — Lada Granta — «выросла» относительно прошло­годних показателей. Лучшей прибавкой отметились Renault Logan (плюс 37,7%) и Lada Vesta (плюс 35,3%). Совсем немного усилил свои позиции Renault Duster (плюс 0,3%).

В целом лучшим показателем в топ-25 ноября отметился Hyundai Tucson — плюс 39,5%. Сильнее всего просели продажи Toyota Camry (минус 24%), которая спустилась на непривычное для себя 21-е место и продавалась на 4% хуже, чем главный конкурент — Kia K5: 17-е место и плюс 20,4% относи­тельно Kia Optima в ноябре-2019.

С начала года рекорд роста удерживает Toyota RAV4: плюс 28,7%. Сильнейшее падение — за Lada Xray: минус 35,2%.

Топ-25 ноября покинули Kia Optima, Lada Xray и Skoda Octavia. Вместо них в рейтинге появились Kia K5, Nissan X-Trail и Renault Kaptur. По итогам 11 месяцев список 25 самых популярных моделей рынка остался без изменений.

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