Спрос на новые автомобили в России растёт третий месяц подряд
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в ноябре 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 5,9% — до 157 580 штук (плюс 8725 шт.). Ноябрь стал третьим подряд месяцем, когда автомобильный рынок России показал рост. По итогам 11 месяцев спрос сократился на 10,3% — продан
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
«Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и ещё один месяц продемонстрировал рост. В ноябре продажи новых автомобилей возросли на 5,9% — немного меньше, чем в октябре. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. Учитывая текущее падение продаж на 10,3% в годовом выражении и предстоящий месяц активных продаж, прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ в размере 1,522 миллиона легковых и лёгких коммерческих автомобилей к концу года выглядит вполне реалистично. Комитет автопроизводителей объявит итоговый объём продаж за 2020 год на своей ежегодной пресс-конференции, которая состоится 14 января 2021 года».
Про бренды
В ноябре Lada обновила рекорд продаж по итогам одного месяца: продано 38 064 машины (плюс 22%): это лучший результат с декабря 2013 года, когда продажи почти достигли 39 тысяч машин. За отечественным брендом также зафиксирован лучший рост продаж в
Максимальные цифры в легковом сегменте зафиксированы за Chery: продажи поднялись в 2,5 раза, до 1,5 тысячи машин. Чуть меньшей прибавкой отметился лидер среди китайских брендов — Geely: плюс 126%, но в абсолютных показателях это больше 2 тысяч машин. В целом за месяц спрос на продукцию китайских автопроизводителей увеличился на 70%, до 6,6 тысячи штук, а с начала года — в полтора раза, до 48,8 тысячи машин.
В то же время снизился спрос на автомобили большинства японских марок. Среди самых продаваемых брендов просели Toyota, Nissan и Mitsubishi. Вместе с этим немного реабилитировались Lexus, чьи продажи падали 3 месяца подряд, и Mazda. Всего за месяц реализовано 23,8 тысячи японских легковушек (минус 11,7%), а с начала года — 230,2 тысячи штук (минус 14,5%).
Антирекорд по итогам месяца второй раз подряд ставит Chevrolet, который «потерял» из модельного ряда внедорожник Niva — именно на него приходилась львиная доля продаж бренда. Теперь эта модель предлагается под брендом Lada.
Продажи легковых машин 15 наиболее популярных брендов ноября выросли почти на 10%, до 141 тысячи штук. Спрос на машины
По результатам с начала года, Lada увеличила долю присутствия на рынке на 0,7 пункта, до 22,5%. Доля Kia слегка уменьшилась, на 0,4 пункта, до 13,5%. Доля Hyundai сохранилась на отметке 10,9%. Среди лидеров сильнее других увеличилась доля Skoda — до 6,3%, плюс 1,1 пункта. Наибольшие потери — у Mitsubishi: минус 0,5 пункта, 1,9%.
Про модели
Десятка самых популярных моделей месяца во главе с бестселлером — Lada Granta — «выросла» относительно прошлогодних показателей. Лучшей прибавкой отметились Renault Logan (плюс 37,7%) и Lada Vesta (плюс 35,3%). Совсем немного усилил свои позиции Renault Duster (плюс 0,3%).
В целом лучшим показателем в
С начала года рекорд роста удерживает Toyota RAV4: плюс 28,7%. Сильнейшее падение — за Lada Xray: минус 35,2%.
Топ-25 ноября покинули Kia Optima, Lada Xray и Skoda Octavia. Вместо них в рейтинге появились Kia K5, Nissan