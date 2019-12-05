Российский рынок новых автомобилей в ноябре ускорил падение
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в ноябре 2019 года российский авторынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей просел на 6,4%: дилеры продали 156 848 машин (минус 10 646 штук). Всего за 11 месяцев россияне приобрели
Про бренды
Лидер рынка — Lada — второй месяц подряд уходит в минус: в ноябре дилеры продали 31 217 автомобилей, это на 7,3% меньше, чем год назад, — антирекорд для бренда. Доля Лады в общем объёме продаж сократилась до 19,9% (минус 0,2 пункта). С января по ноябрь отечественный бренд всё же сумел удержать положительную динамику: рост 0,6% и 326 654 проданные машины. Доля Lada достигла 20,7% (плюс 0,7% к прошлогоднему показателю).
Рекордный рост в топ-15 легковых автомобилей — у премиальных Mercedes-Benz. Дилеры BMW уступили совсем немного, но в абсолютных показателях после двух месяцев отставания вернули лидерство. Третий игрок этой группы — Audi — только-только восстанавливает свою популярность на рынке.
Продажи 10 самых популярных «масс-маркет» брендов просели сильнее рынка: минус 6,9%, 120 015 автомобилей. Сильнее всего упал Nissan, а лучший рост показали дилеры Skoda. За 11 месяцев динамика ещё хуже: минус 8,9%,
Продажи автомобилей самых массовых японских брендов — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Lexus и Datsun — провалились на 15,5% (24 769 автомобилей). За 11 месяцев спрос на эти автомобили упал только на 8,9% (251 974 штуки).
Абсолютно лучшая динамика в ноябре и новый рекорд среди китайских брендов у Changan: автомобили марки купили почти полтысячи человек. Продажи Haval стабильно растут и компания уже создала себе солидное преимущество над главным конкурентом на российском рынке — Geely. Лидерство по итогам года обеспечено! Всего в ноябре было продано 3955 машин китайских брендов, и это на треть больше, чем год назад. По итогам 11 месяцев сегмент вырос на 8,7%, а продажи почти достигли отметки в 34 тысячи машин.
Продажи автомобилей премиальных и люксовых брендов тоже оказались лучше прошлогодних: 14 757 машин, плюс 7,2%. С января по ноябрь было продано 142 085 автомобилей, плюс 3,7%.
Про модели
Продажи большинства самых популярных легковых автомобилей в ноябре-2019 оказались хуже прошлогодних. Впервые в этом году бестселлер Lada Granta потерял покупателей — минус 5,6%.
Для флагманской модели тольяттинского завода — Lada Vesta — это уже третье подряд падение — минус 12,1% в ноябре. Однако Веста вернула себе второе место в рейтине: в сентябре и октябре его занимала Kia Rio (минус 9,4% в ноябре). Соплатформенный Hyundai Solaris потерял ещё больше — 17,3%.
После двух месяцев отсутствия в рейтинге, в лидеры продаж вернулся Toyota Rav4 — дилеры стали активно продавать новое поколение модели. В ноябре этого года спрос на новинку оказался на 16,6% выше, чем год назад на четвёртое поколение кроссовера.
Лучшая динамика в рейтинге зафиксирована за Skoda Octavia: продажи модели выросли на 43,2%. Сильнее всех потерял хэтчбек Renault Sandero: минус 30,3%.
Кроме «Октавии» и нового «Рав4» положительную динамику показали только 5 моделей и все — кроссоверы: Hyundai Creta (плюс 7%), Volkswagen Tiguan (6,6%), Skoda Kodiaq (26,8%), Nissan Qashqai (6,9%) и Hyundai Tucson (18,2%).
В топ-25 продаж в ноябре 2019 года попали кроссоверы Hyundai Tucson и Renault Arkana. Они вытеснили Kia Ceed и Renault Kaptur.