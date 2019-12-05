Российский рынок новых автомобилей в ноябре ускорил падение

Лидер рынка — Lada — второй месяц подряд уходит в минус: в ноябре дилеры продали 31 217 автомо­билей, это на 7,3% меньше, чем год назад, — анти­рекорд для бренда. Доля Лады в общем объёме продаж сократилась до 19,9% (минус 0,2 пункта). С января по ноябрь отече­ственный бренд всё же сумел удержать положи­тельную динамику: рост 0,6% и 326 654 проданные машины. Доля Lada достигла 20,7% (плюс 0,7% к прошлогоднему показателю).

Рекордный рост в топ-15 легковых автомобилей — у преми­альных Mercedes-Benz. Дилеры BMW уступили совсем немного, но в абсолютных показателях после двух месяцев отставания вернули лидерство. Третий игрок этой группы — Audi — только-только восстанавливает свою популярность на рынке.

Продажи 10 самых популярных «масс-маркет» брендов просели сильнее рынка: минус 6,9%, 120 015 автомобилей. Сильнее всего упал Nissan, а лучший рост показали дилеры Skoda. За 11 месяцев динамика ещё хуже: минус 8,9%, 1 128 878 машин. Лидер и антилидер — те же, что и по итогам ноября.

Продажи автомобилей самых массовых японских брендов — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Lexus и Datsun — провали­лись на 15,5% (24 769 автомобилей). За 11 месяцев спрос на эти автомобили упал только на 8,9% (251 974 штуки).

Абсолютно лучшая динамика в ноябре и новый рекорд среди китайских брендов у Changan: автомо­били марки купили почти полтысячи человек. Продажи Haval стабильно растут и компания уже создала себе солидное преимущество над главным конку­рентом на россий­ском рынке — Geely. Лидерство по итогам года обеспечено! Всего в ноябре было продано 3955 машин китайских брендов, и это на треть больше, чем год назад. По итогам 11 месяцев сегмент вырос на 8,7%, а продажи почти достигли отметки в 34 тысячи машин.

Продажи автомобилей премиальных и люксовых брендов тоже оказались лучше прошло­годних: 14 757 машин, плюс 7,2%. С января по ноябрь было продано 142 085 автомобилей, плюс 3,7%.

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