Рынок новых автомобилей в России в мае вырос в 2,5 раза
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в мае 2021 года в России продано 147 378 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — это на 133,8% больше, чем годом ранее (плюс 84 345 штук). С начала года продажи достигли отметки в 663 312 автомобилей — плюс 38,7% (плюс 185 177 шт.).
Относительно же мая-2019 рынок вырос на 12,6%, а января-мая того же года — немного сократился, на 0,2%.
Про бренды
Продажи автомобилей почти всех брендов, присутствующих на российском рынке, отметились ростом. Спрос на самые популярные марки — Lada, Kia и Hyundai — поднялся на 144,5%, до 24,5 тысячи штук. С начала года прибавка составила 46,6%, реализованы 321 532 машины.
Лучшим результатом в майском топ‑10 легковых автомобилей отметился бренд Chery, чьи продажи выросли в 10 раз. Кроме того, май стал первым месяцем в истории, когда в топ‑10 попали сразу 2 китайских автопроизводителя, опередив Mazda и Mitsubishi Motors. Близко к десятке подобрался и бренд Geely.
Однако по итогам января-мая в топ-10 легковушек взлетел только Haval с рекордным приростом 144%. Хотя в ближайшие месяцы, когда первую десятку рискует покинуть Mazda, Haval окажется на девятой строчке рейтинга, а на десятое место поднимается марка Chery.
Продажи китайских автомобилей в мае превысили отметку в 9,2 тысячи штук (плюс 366%), а за 5 месяцев — 37 тысяч штук (плюс 162%). Быстрее растут лишь продажи марки Opel, которая в прошлом году только-только начала возвращаться на российский рынок.
Из-за низких продаж прошлой весной в 2021 году статистика остро реагирует на текущие результаты, поэтому даже минимальные колебания в абсолютных показателях ведут к резкому изменению цифр.
ПРО МОДЕЛИ
Спрос на пару лидеров — Lada Granta и Vesta — вырос на 125%, а уверенные продажи Vesta позволили модели увеличить отрыв от Kia Rio. «Кореец» прибавил в мае всего 83%, и это худшая динамика в топ‑5. Наибольшим результатом среди лидеров отметился Hyundai Solaris, который до обновления в конце прошлого года продавался не очень хорошо.
В рейтинге месяца рекордный рост — у Skoda Rapid, спрос на который подскочил в 20 раз. Что, впрочем, объяснимо: продажи модели прошлого поколения в мае 2020 года практически завершились, что усилило эффект низкой базы, созданной коронавирусными ограничениями. Худшая динамика — у Hyundai Creta (плюс 76%), но это лишь из‑за высоких продаж в прошлом году.
Kia K5 немного уступил Toyota Camry по итогам месяца, однако в абсолютных показателях за моделью зафиксирован лучший результат. Недавнее обновление японского седана явно пошло на пользу — продажи вернулись к привычным объёмам, а в рейтинге Камри забралась на высокое 11‑е место.
С начала года лучший рост — снова за Skoda Rapid (плюс 8000%). Единственная модель, которая продавалась хуже, чем год назад, — Nissan Qashqai (минус 6,2%).
В топ-25 месяца (в сравнении с маем-2020) попали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Renault Arkana, Skoda Karoq, Kodiaq и Rapid. Выбыли Kia Optima, Lada Niva Travel, Mazda CX‑5, Nissan X‑Trail, Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser Prado.
В рейтинг января-мая забрались Kia K5 и Seltos, Renault Arkana и Skoda Karoq. Выпали из топ‑25 Kia Optima, Renault Arkana, Skoda Octavia и Rapid.