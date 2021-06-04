Рынок новых автомобилей в России в мае вырос в 2,5 раза

Продажи автомобилей почти всех брендов, присутствующих на российском рынке, отметились ростом. Спрос на самые популярные марки — Lada, Kia и Hyundai — поднялся на 144,5%, до 24,5 тысячи штук. С начала года прибавка составила 46,6%, реализованы 321 532 машины.

Лучшим результатом в майском топ‑10 легковых автомобилей отметился бренд Chery, чьи продажи выросли в 10 раз. Кроме того, май стал первым месяцем в истории, когда в топ‑10 попали сразу 2 китайских авто­произво­дителя, опередив Mazda и Mitsubishi Motors. Близко к десятке подобрался и бренд Geely.

Однако по итогам января-мая в топ-10 легковушек взлетел только Haval с рекордным приростом 144%. Хотя в ближайшие месяцы, когда первую десятку рискует покинуть Mazda, Haval окажется на девятой строчке рейтинга, а на десятое место поднимается марка Chery.

Продажи китайских автомобилей в мае превысили отметку в 9,2 тысячи штук (плюс 366%), а за 5 месяцев — 37 тысяч штук (плюс 162%). Быстрее растут лишь продажи марки Opel, которая в прошлом году только-только начала возвращаться на российский рынок.

Из-за низких продаж прошлой весной в 2021 году статистика остро реагирует на текущие резуль­таты, поэтому даже минималь­ные колебания в абсолютных показателях ведут к резкому изменению цифр.

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