Продажи новых машин в России в мае упали вдвое
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в мае 2020 года в России было продано 63 033 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля — на 51,8% меньше, чем в мае
«В этом месяце мы вновь наблюдаем значительное снижение продаж новых автомобилей — на 51,8% по сравнению с маем 2019 года, что неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца. Технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти. Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии», — считает Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.
Про марки
Продажи лидера — Lada — сократились меньше, чем по рынку в целом, только на 46%. Если учесть суммарные продажи с моделью Niva (которая всё ещё выпускается под брендом Chevrolet), то результат окажется ещё чуть позитивнее — минус 44,8%, 16 663 проданные машины. По итогам пяти месяцев суммарный сбыт достиг отметки 110 375 тысяч штук (минус 27,6%).
Спрос на автомобили Kia и Hyundai сократился сильнее — на 59 и 57% соответственно. Продажи обоих брендов вместе в абсолютных показателях оказались слабее, чем у Лады. Во многом, сильная просадка получилась из-за того, что дилеры столичного региона, на который приходится львиная доля продаж концерна, вернулись к работе только в последнюю неделю мая (в Подмосковье) и в начале июня (в Москве).
Несмотря на строгие ограничения в работе и режим самоизоляции, некоторым дилерам всё же удалось показать положительную динамику. Благодаря эффекту низкой базы среди них оказались Changan (плюс 124%), FAW (плюс 19%) и Haval (плюс 5%). Также ростом отметились Fiat (плюс 1%) и Isuzu (плюс 29%) — в основном за счёт продаж комтранса.
Наиболее «лёгкие» падения зафиксированы за японскими Lexus и Suzuki. При этом Лексус попал в топ-10 самых продаваемых легковых брендов по итогам месяца.
Про модели
Среди лидеров — без изменений: первые строчки за Lada Granta (минус 48,4%) и Vesta (минус 49,3%), а также Kia Rio (минус 56,3%). После провального апреля на четвёртое место вернулся компактный кроссовер Hyundai Creta (минус 43,9%). Привычное пятое место — у VW Polo (минус 56,2%).
Минимальным падением за месяц отметились кроссоверы и внедорожники. Лучший результат — за Toyota Land Cruiser Prado: минус 10,3%. Спрос на Chevrolet Niva просел на 24,9%, на «классическую» Lada 4x4 — на 30,4%. Сильнее всего сократились продажи Kia Sportage — на 74%.
По итогам пяти месяцев только одной модели удалось сохранить положительную динамику — Toyota RAV4: плюс 25,9%. Однако в мае модель просела вместе с рынком: минус 51,3%. Минимальное падение с января по мая также зафиксировано за Nissan Qashqai (минус 5,4%) и Mazda CX-5 (минус 8,2%).
В топ-25 продаж в мае 2020 года попали Kia Seltos, Chevrolet Niva, Nissan X-Trail и Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, в лидеры вернулась Kia Optima, которая на протяжении нескольких месяцев оказывалась за пределами рейтинга. Покинули топ-25 Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq и Rapid.