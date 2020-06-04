Продажи новых машин в России в мае упали вдвое

Продажи лидера — Lada — сократились меньше, чем по рынку в целом, только на 46%. Если учесть суммарные продажи с моделью Niva (которая всё ещё выпускается под брендом Chevrolet), то результат окажется ещё чуть позитивнее — минус 44,8%, 16 663 проданные машины. По итогам пяти месяцев суммарный сбыт достиг отметки 110 375 тысяч штук (минус 27,6%).

Спрос на автомобили Kia и Hyundai сократился сильнее — на 59 и 57% соответственно. Продажи обоих брендов вместе в абсолютных показателях оказались слабее, чем у Лады. Во многом, сильная просадка получилась из-за того, что дилеры столичного региона, на который приходится львиная доля продаж концерна, вернулись к работе только в последнюю неделю мая (в Подмосковье) и в начале июня (в Москве).

Несмотря на строгие ограничения в работе и режим самоизоляции, некоторым дилерам всё же удалось показать положительную динамику. Благодаря эффекту низкой базы среди них оказались Changan (плюс 124%), FAW (плюс 19%) и Haval (плюс 5%). Также ростом отметились Fiat (плюс 1%) и Isuzu (плюс 29%) — в основном за счёт продаж комтранса.

Наиболее «лёгкие» падения зафиксированы за японскими Lexus и Suzuki. При этом Лексус попал в топ-10 самых продаваемых легковых брендов по итогам месяца.

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