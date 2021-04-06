Спрос на новые автомобили в России с начала года упал на 3%, а в марте — почти на шесть

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в марте 2021 года в России продано 148 676 новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­мобилей — на 5,7% меньше, чем годом ранее (минус 9062 штуки). По итогам квартала рынок просел на 2,8%, до 387 322 автомобилей (минус 11 196 штук).

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

«В марте 2021 года продано 148 676 автомобилей, что на 5,7% меньше, чем в марте 2020 года. Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун.

В первом квартале этого года продано 387 322 автомобилей, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что ближайшая пара месяцев исправит ситуацию, и рынок продемон­стрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограниче­ниями для бизнеса из-за пандемии коронавируса.

В целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупатель­ский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предло­жении определённых моделей. Неопреде­лённость с повышением утилизаци­онного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте.

С этого момента в пресс-релизах АЕБ будет предо­ставляться допол­нительная информация о продажах внедорожников, лёгких коммер­ческих автомобилей, пикапов и электро­­мобилей. Данные показывают, что внедорожники составляют почти половину общего рынка продаж как самый любимый тип автомобилей российских покупателей».