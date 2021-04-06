Обновлённый Skoda Kodiaq впервые показали на видео

Спрос на новые автомобили в России с начала года упал на 3%, а в марте — почти на шесть

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в марте 2021 года в России продано 148 676 новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­мобилей — на 5,7% меньше, чем годом ранее (минус 9062 штуки). По итогам квартала рынок просел на 2,8%, до 387 322 автомобилей (минус 11 196 штук).

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

«В марте 2021 года продано 148 676 автомобилей, что на 5,7% меньше, чем в марте 2020 года. Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. 

В первом квартале этого года продано 387 322 автомобилей, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что ближайшая пара месяцев исправит ситуацию, и рынок продемон­стрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограниче­ниями для бизнеса из-за пандемии коронавируса. 

В целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупатель­ский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предло­жении определённых моделей. Неопреде­лённость с повышением утилизаци­онного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте.

С этого момента в пресс-релизах АЕБ будет предо­ставляться допол­нительная информация о продажах внедорожников, лёгких коммер­ческих автомобилей, пикапов и электро­­мобилей. Данные показывают, что внедорожники составляют почти половину общего рынка продаж как самый любимый тип автомобилей российских покупателей».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за март 2021/2020 гг. и январь-март 2021/2020 гг.

Знаком * отмечены бренды, в чьих продажах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Самые популярные автомобили в России — Lada. По итогам месяца спрос на них поднялся на 3%, однако суммарные продажи с учётом прошлогодних продаж Niva (в статистике считается отдельно), оказались на 2,2% ниже — 33,8 тыс. шт. По итогам квартала Lada всё же вышла в плюс: рост 0,3%, 83,9 тысячи машин.

Конкурирующие Kia и Hyundai по итогам трёх месяцев немного подотстали: Hyundai — минус 3%, Kia — минус 0,5%. Сильно в группе лидеров провалились продажи Toyota (минус 15%) и Nissan (минус 25%). Неплохим ростом отметились Skoda и Mercedes-Benz.

Несмотря на падение продаж, спрос на машины премиальных брендов повысился на 4,7%, реализо­вано 39 тысяч единиц. Бестселлер — Mercedes-Benz, продажи которого оказались на 4,8% выше, чем у BMW. Лучшей динамикой (благодаря эффекту низкой базы) отметился Cadillac — плюс 73%. Сильнейшее падение (кроме Smart, чьи продажи прекратились) зафиксировано за Jaguar.

Резким ростом аудитории готовы похвастаться китайские автопроизво­дители. За квартал спрос на машины подскочил на 79%, до 19 тысяч машин. Звание лидера вернулось к Haval, однако рекордная динамика — за Chery (почти четырёх­кратная прибавка). По итогам марта Haval попал в топ-10 самых популярных марок в России, опередив продажи Chery на 20%. Третье место вне конкуренции остаётся за Geely.

Продажи автомобилей японских марок за 3 месяца сократились на 22%, реализовано меньше 60 тысяч машин. Среди наиболее массовых брендов увеличился спрос только на Mazda и Lexus, однако львиная доля продаж (62 процента) приходится на Toyota и Nissan, поэтому результаты Мазды и Лексуса не сильно отразились в общей динамике сегмента. Кроме того, на статистике сказалось окончание производства и продаж Datsun: в первом квартале 2020 года их приобрели почти 5 тысяч клиентов — 6,3% от всех купленных «японцев».

Среди всех проданных машин почти половина — это кроссоверы и внедорожники: 47,3%, 183,3 тысячи штук. Ещё 5,5% (21,3 тыс. шт.) пришлось на коммер­ческий транспорт, 0,5% (1,8 тыс. шт.) — пикапы, 0,1% (204 шт.) — электро­мобили, 46,6% (180,8 тыс. шт.) — остальные легковые машины.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за март 2021/2020 гг. и январь-март 2021/2020 гг.

Lada Granta укрепилась на лидирующей позиции. За прошедший месяц продажи модели выросли на 9,1%, за три месяца — на 1,8%. Lada Vesta в этом году существенно теряет аудиторию: минус 21,4% в марте и минус 11% за квартал. Второе место по итогам с начала года остаётся за Kia Rio (плюс 7,6% в январе-марте и минус 2,1% только за март).

Лучшей динамикой за месяц мог бы похвастаться Hyundai Solaris с приростом 40%, но спрос на Skoda Rapid актуального поколения на 59% превышает спрос на модель прошлой генерации. Уверенно прибавил и Kia Sportage, чьи продажи в последние месяцы не радовали производителя: плюс 35,2%. С начала года 3,5-кратным ростом отметился Kia Seltos, но конкурирующий Skoda Karoq выбрали на 2,6% больше клиентов, чем Селтос. Skoda Rapid прибавил 40%.

В марте спрос на Toyota Camry рухнул на 41,1%, что стало анти­рекордом месяца. Но такое падение в первую очередь связано со сменой поколений: в апреле стартовали продажи обновлённой Камри. Конкурент — Kia K5 — тем временем сильно вырвался вперёд, их продано в полтора раз больше, чем Камри или чем Kia Optima год назад. По итогам квартала K5 опережает Оптиму на 20%, Camry — на 17%. Антирекорд за квартал — тоже за японским седаном (минус 33,2%).

BMW 5 серии попал в рейтинг марта только благодаря тому, что компания подаёт данные о продажах раз в квартал, поэтому почти 2 тысячи проданных машин — итоги трёх месяцев. Тем не менее Mercedes-Benz E-класса остался за пределами топ-25.

На последней строчке топ-25 месяца оказался Toyota Land Cruiser Prado, который редко добирается до рейтинга. Несмотря на 15-процентное падение продаж Toyota, спрос на внедорожник вырос на 18,5%.

В топ-25 месяца больше нет таких популярных моделей, как Renault Duster, который «меняет» поколение, и Skoda Octavia, а также чуть менее популярных Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander. Их места заняли BMW 5 серии, Kia K5, Skoda Karoq и Toyota Land Cruiser Prado.

Топ-25 квартала покинули Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander и Skoda Octavia. Попали в рейтинг Kia K5 и Seltos, а также Skoda Karoq.

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