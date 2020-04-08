В России вырос спрос на новые автомобили
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в марте 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 4%, до 162 321 автомобиля (плюс 6241 штука). По итогам квартала спрос на машины оказался выше прошлогоднего на 1,8%, реализовано 398 518 автомобилей.
«Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что в итоге привело к увеличению объёма рынка на 1,8% в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года. Многие бренды в марте даже показали двузначное увеличение. Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с
Про бренды
Lada замедлила падение в марте до трёх процентов, но суммарные продажи бренда вместе с бывшей Chevrolet Niva просели на 5,6%, до 34 539 автомобилей. По итогам трёх месяцев за АвтоВАЗом зафиксировано уменьшение на те же 3%, а с учётом «Шнивы» — на 5,2%, до 83 657 штук.
Среди наиболее популярных марок рекордный скачок спроса в марте пришёлся на Skoda — плюс 42%. Хороший результат также у Toyota (плюс 36%) и Mercedes-Benz (плюс 33%). Среди лидеров больше других потерял Datsun (минус 29%). В первом квартале лучшим ростом отметилась Toyota (плюс 26%), а сильнейшее падение за Mitsubishi (минус 13%).
Популярность премиальных брендов в первый весенний месяц поднялась на 19,1%, до 11,8 тысячи машин. Однако здесь не учтены продажи BMW и Mini. Лидером среди премиум-брендов стал Cadillac. С января по март дилеры реализовали 44,8 тысячи дорогих автомобилей, на 10,6% больше, чем годом ранее. За 3 месяца BMW немного опережает Mercedes-Benz на российском рынке, однако разница в полтысячи проданных машин ещё не гарантирует «баварцу» лидерство по итогам года.
Продажи 10 самых популярных «масс-маркет» брендов прибавились на 4,6%, до 131,7 тысячи штук. За три месяца динамика чуть хуже — плюс 1,8%, 316,3 тысячи машин.
Спрос на автомобили топ-5 японских брендов в марте превысил 30 тысяч штук, за год продажи выросли на 13,6%. С января по март продажи тех же марок достигли 66,9 тысячи штук, плюс 7,8%. Во многом положительно повлияла на динамику огромная популярность Toyota RAV4: кроссовер нового поколения расходится вдвое лучше своего предшественника (плюс 103% в марте, плюс 96,4% в первом квартале).
Автомобили китайских брендов установили новый в этом году рекорд: плюс 38,8%, 4,4 тысячи машин. За три месяца продажи выросли ещё сильнее — на 52,5%, до 10,6 тысячи штук. Абсолютно лучшие цифры продемонстрировал бренд Changan, на чьи продажи приходится лишь 12% всех «китайцев». Лидер рынка — Haval — доля бренда почти 40%. Ещё четверть продаж — это Geely.
Про модели
Продажи автомобилей семейства Lada Granta вернулись к росту после февральского падения: плюс 11,6% за прошедший месяц и плюс 3,6% с начала года. Вместе с этим флагманская модель бренда — Vesta — отметилась противоположной динамикой: в марте модель выбрали на 13% меньше покупателей, а за три месяца — на 4%. Тем не менее Веста вернула себе вторую строчку, которую в феврале занял Kia Rio.
Hyundai Solaris продолжает терять популярность. Падение спроса на корейский седан (минус 28,6% в марте) позволило VW Polo (плюс 25,4%) попасть в пятёрку лидеров. По результатам продаж за 3 месяца Поло также оказался популярнее Соляриса.
Рекордный скачок в рейтинге у Toyota RAV4: плюс 103% в марте и 96,4% по итогам трёх месяцев. Сильнейшее падение за месяц зафиксировано за Hyundai Solaris (минус 28,6%), а в первом квартале антирекорд принадлежит Lada Xray (минус 20%).
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