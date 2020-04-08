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В России вырос спрос на новые автомобили

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в марте 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммер­ческих автомо­билей на россий­ском рынке выросли на 4%, до 162 321 автомобиля (плюс 6241 штука). По итогам квартала спрос на машины оказался выше прошло­годнего на 1,8%, реализовано 398 518 автомобилей.

«Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что в итоге привело к увели­чению объёма рынка на 1,8% в первом квартале относи­тельно аналогичного периода прошлого года. Многие бренды в марте даже показали двузначное увеличение. Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослаб­ления валюты искус­ственно вызванным повыше­нием мартовских продаж. В конце марта продажи автомо­билей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19. АЕБ обратилась в прави­тельство с предло­жением мер государ­ственной поддержки автомо­бильной промыш­ленности. Многие производители также разраба­тывают комплексные меры поддержки своих дилеров, направ­ленные на обеспечение будущих деловых операций», проком­менти­ровал ситуацию Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроиз­водителей АЕБ.

Про бренды


Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за март 2020/2019 гг. и январь-март 2020/2019 гг.

Lada замедлила падение в марте до трёх процентов, но суммарные продажи бренда вместе с бывшей Chevrolet Niva просели на 5,6%, до 34 539 автомобилей. По итогам трёх месяцев за АвтоВАЗом зафикси­ровано уменьшение на те же 3%, а с учётом «Шнивы» — на 5,2%, до 83 657 штук.

Среди наиболее популярных марок рекордный скачок спроса в марте пришёлся на Skoda — плюс 42%. Хороший результат также у Toyota (плюс 36%) и Mercedes-Benz (плюс 33%). Среди лидеров больше других потерял Datsun (минус 29%). В первом квартале лучшим ростом отметилась Toyota (плюс 26%), а сильнейшее падение за Mitsubishi (минус 13%).

Популярность премиальных брендов в первый весенний месяц поднялась на 19,1%, до 11,8 тысячи машин. Однако здесь не учтены продажи BMW и Mini. Лидером среди премиум-брендов стал Cadillac. С января по март дилеры реализовали 44,8 тысячи дорогих авто­мобилей, на 10,6% больше, чем годом ранее. За 3 месяца BMW немного опережает Mercedes-Benz на россий­ском рынке, однако разница в полтысячи проданных машин ещё не гаранти­рует «баварцу» лидерство по итогам года.

Продажи 10 самых популярных «масс-маркет» брендов прибавились на 4,6%, до 131,7 тысячи штук. За три месяца динамика чуть хуже — плюс 1,8%, 316,3 тысячи машин.

Спрос на автомобили топ-5 японских брендов в марте превысил 30 тысяч штук, за год продажи выросли на 13,6%. С января по март продажи тех же марок достигли 66,9 тысячи штук, плюс 7,8%. Во многом положи­тельно повлияла на динамику огромная популяр­ность Toyota RAV4: кроссовер нового поколения расходится вдвое лучше своего предше­ственника (плюс 103% в марте, плюс 96,4% в первом квартале).

Автомобили китайских брендов установили новый в этом году рекорд: плюс 38,8%, 4,4 тысячи машин. За три месяца продажи выросли ещё сильнее — на 52,5%, до 10,6 тысячи штук. Абсолютно лучшие цифры продемон­стрировал бренд Changan, на чьи продажи приходится лишь 12% всех «китайцев». Лидер рынка — Haval — доля бренда почти 40%. Ещё четверть продаж — это Geely.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых автомобилей в России за март 2020/2019 гг. и январь-март 2020/2019 гг.

Продажи автомобилей семейства Lada Granta вернулись к росту после февраль­ского падения: плюс 11,6% за прошед­ший месяц и плюс 3,6% с начала года. Вместе с этим флагманская модель бренда — Vesta — отметилась противо­положной динамикой: в марте модель выбрали на 13% меньше покупа­телей, а за три месяца — на 4%. Тем не менее Веста вернула себе вторую строчку, которую в феврале занял Kia Rio.

Hyundai Solaris продолжает терять популярность. Падение спроса на корейский седан (минус 28,6% в марте) позволило VW Polo (плюс 25,4%) попасть в пятёрку лидеров. По результатам продаж за 3 месяца Поло также оказался популярнее Соляриса.

Рекордный скачок в рейтинге у Toyota RAV4: плюс 103% в марте и 96,4% по итогам трёх месяцев. Сильнейшее падение за месяц зафикси­ровано за Hyundai Solaris (минус 28,6%), а в первом квартале антирекорд принадлежит Lada Xray (минус 20%).

Шансы Toyota Camry на лидерство в своём сегменте по итогам года заметно приба­вились: Kia Optima выбыла из топ-25 самых продаваемых машин. Однако продажи японского седана тоже просели: минус 8% в марте и минус 9% в январе-марте. К тому же он раскупается в 1,5 раза хуже RAV4.

В топ-25 в марте 2020 года попали Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Покинули рейтинг Chevrolet Niva, Datsun on-Do и Kia Optima. Только 11 моделей рейтинга за прошедший месяц продавались лучше, чем год назад.

Покупали новый автомобиль в марте? 

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