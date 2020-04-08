В России вырос спрос на новые автомобили

Lada замедлила падение в марте до трёх процентов, но суммарные продажи бренда вместе с бывшей Chevrolet Niva просели на 5,6%, до 34 539 автомобилей. По итогам трёх месяцев за АвтоВАЗом зафикси­ровано уменьшение на те же 3%, а с учётом «Шнивы» — на 5,2%, до 83 657 штук.

Среди наиболее популярных марок рекордный скачок спроса в марте пришёлся на Skoda — плюс 42%. Хороший результат также у Toyota (плюс 36%) и Mercedes-Benz (плюс 33%). Среди лидеров больше других потерял Datsun (минус 29%). В первом квартале лучшим ростом отметилась Toyota (плюс 26%), а сильнейшее падение за Mitsubishi (минус 13%).

Популярность премиальных брендов в первый весенний месяц поднялась на 19,1%, до 11,8 тысячи машин. Однако здесь не учтены продажи BMW и Mini. Лидером среди премиум-брендов стал Cadillac. С января по март дилеры реализовали 44,8 тысячи дорогих авто­мобилей, на 10,6% больше, чем годом ранее. За 3 месяца BMW немного опережает Mercedes-Benz на россий­ском рынке, однако разница в полтысячи проданных машин ещё не гаранти­рует «баварцу» лидерство по итогам года.

Продажи 10 самых популярных «масс-маркет» брендов прибавились на 4,6%, до 131,7 тысячи штук. За три месяца динамика чуть хуже — плюс 1,8%, 316,3 тысячи машин.

Спрос на автомобили топ-5 японских брендов в марте превысил 30 тысяч штук, за год продажи выросли на 13,6%. С января по март продажи тех же марок достигли 66,9 тысячи штук, плюс 7,8%. Во многом положи­тельно повлияла на динамику огромная популяр­ность Toyota RAV4: кроссовер нового поколения расходится вдвое лучше своего предше­ственника (плюс 103% в марте, плюс 96,4% в первом квартале).

Автомобили китайских брендов установили новый в этом году рекорд: плюс 38,8%, 4,4 тысячи машин. За три месяца продажи выросли ещё сильнее — на 52,5%, до 10,6 тысячи штук. Абсолютно лучшие цифры продемон­стрировал бренд Changan, на чьи продажи приходится лишь 12% всех «китайцев». Лидер рынка — Haval — доля бренда почти 40%. Ещё четверть продаж — это Geely.

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