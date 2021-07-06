Toyota Land Cruiser 300, Hyundai Creta, Cadillac Escalade и многое другое: главные автомобильные премьеры июля

Российский авторынок замедлил рост: спрос повысился меньше чем на треть

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в июне 2021 года в России продано 157 808 новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­мобилей — это на 28,7% больше, чем годом ранее (плюс 35 186 штук). С начала года продажи достигли отметки в 870 749 автомобилей — плюс 36,9% (плюс 234 790 шт.).

Относительно же июня-2019 рынок прибавил 9,8%, а первой половины того же года — 5,1%.

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

«В июне 2021 года продано 157 808 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 28,7% больше, чем в июне 2020 года, и на 9,8% больше по сравнению с июнем 2019 года. В первом полугодии 2021 года продано 870 749 автомобилей, что на 36,9% превышает аналогичный показатель за тот же период предыдущего года и на 5,1% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Как отмечалось ранее, динамика рынка превышает ожидания. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили. Ситуация с COVID-19 ухудшается, но мы надеемся, что полного локдауна удастся избежать. Несмотря на сложности с поставкой полупроводников и повышение цен на металл, нам представляется, что удастся не допустить резкого падения продаж в 2021 году и в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию.
Комитет позитивно смотрит на развитие рынка в этом году и, как объявлялось ранее, обновляет годовой прогноз продаж: в 2021 году будет продано 1 756 000 легковых (~ 1 652 000) и лёгких коммерческих (~ 124 000) автомобилей, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что мы скорректировали свой прогноз с 2,1 на 9,8%».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июнь 2021/2020 гг. и январь-июнь 2021/2020 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Постепенно статистика продаж новых автомобилей в России «нормализуется». В июне среди наиболее популярных брендов появились первые «отстающие»: например, спрос на Nissan сократился на 4%, на Mazda — на 11%. В группе лидеров уже нет 2–3-кратного прироста продаж: аудитория Lada и Hyundai увеличилась в полтора раза, что достаточно скромно на фоне апреля и мая, а Kia вообще прибавила лишь 11% и оказалась на третьей строчке рейтинга.

Традиционно среди наиболее массовых автомобилей рекордно высокой статистикой отметились китайские производители. Лучший показатель — за Chery, рост в 4,5 раза. Скромнее — Haval и Geely: плюс 143 и 99% соответственно. Однако трёхкратным расширением аудитории отметился и Peugeot, а родственный Citroen прибавил 154%.

По итогам полугодия большинство производителей, присут­ствующих на российском рынке, вышли в плюс. В группе лидеров аутсайдер — Nissan, просевший на 2%.

Совокупные продажи Lada (с учётом прошлогодних продаж Niva Travel, которые учитывались отдельно), оказались на 42,4% выше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Рекорд — за Chery, чьи продажи выросли сильнее чем в 5 раз. Но, несмотря на такую динамику, Haval продаётся чуть лучше. Неплохо зашёл на российский рынок новый бренд — Cheryexeed, который пока что представлен только кроссовером TXL: их за 6 месяцев реализовано 1,2 тысячи штук. В целом спрос на автомобили китайских брендов за это время поднялся в 2,5 раза, их продано почти 47 тысяч штук.

Премиальные автомобили выбрали больше 84 тысяч клиентов, и это на 41,3% лучше, чем в январе-июне 2020 года. Преимущество Mercedes-Benz над BMW во втором квартале немного сократилось: в январе-марте Мерседес по абсолютным показателям был впереди на 5%, а сейчас — меньше чем на 2%. Рекордной динамикой в этом году отличились Cadillac (плюс 125%) и Genesis (плюс 99%).

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июнь 2021/2020 гг. и январь-июнь 2021/2020 гг.

В паре лидеров — без изменений. Бестселлер, Lada Granta, прибавил 23,1%. Продажи Lada Vesta выросли ещё сильнее — плюс 41,3%. С начала года, тем не менее, динамика обратная: Гранта — плюс 42,6%, Веста — плюс 33,8%.

Единственной моделью в топ-10 июня, продажи которой снизились, оказалась Kia Rio: минус 18,3% и лишь пятое место в рейтинге. Её привычное третье место занял Hyundai Creta (плюс 14%), который реабилити­ровался после неудачного мая, когда уступил звание бестселлера сегмента семейству Lada Niva (плюс 27,6% в июне). Не исключено, что Креты первого поколения стали активнее продаваться после презентации кроссовера нового поколения.

Если сравнить текущие продажи Skoda Rapid с суммарными продажами машин двух поколений в прошлом году, то прирост достигает 115% в июне и 122% за полгода. Из‑за этого рекордная динамика в рейтинге месяца — за Hyundai Santa Fe, который попадает в топ‑25 второй месяца подряд (плюс 152%), а с начала года — за Kia Seltos (плюс 140%). Антирекорд в июне — за Kia Rio, а единственным, кто просел в январе-июне, стал Nissan Qashqai (минус 6,1%).

Toyota Camry вновь оказалась позади Kia K5, хотя в мае, когда «японец» вышел вперёд после обновления, казалось, что модель всё-таки сумеет сохранить лидерство и дальше. По итогам полугодия «кореец» уверенно опережает конкурента.

В целом в рейтинге июня достаточно сильные перестановки. Lada Largus с результатом 1700 машин (плюс 108%) оказался на грани вылета из топ‑25, хотя обычно держится где-то в первой половине списка. Многие модели, которые обычно продаются хорошо, вообще оказались за пределами рейтинга: Mazda CX‑5, Nissan Qashqai, X‑Trail и Skoda Octavia. Их места заняли Hyundai Santa Fe, Kia K5, Seltos и Skoda Kodiaq.

В рейтинг за 6 месяцев попали Kia K5, Seltos, Renault Arkana и Skoda Karoq. За пределами рейтинга остались Kia Optima, Nissan X‑Trail, Skoda Octavia. Четвёртой «вылетевшей» моделью должна быть Lada Niva Travel, но продажи всех «Нив» объединили, поэтому они учтены в рейтинге.

Что будет со спросом дальше?

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