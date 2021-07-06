Российский авторынок замедлил рост: спрос повысился меньше чем на треть

Постепенно статистика продаж новых автомобилей в России «нормализуется». В июне среди наиболее популярных брендов появились первые «отстающие»: например, спрос на Nissan сократился на 4%, на Mazda — на 11%. В группе лидеров уже нет 2–3-кратного прироста продаж: аудитория Lada и Hyundai увеличилась в полтора раза, что достаточно скромно на фоне апреля и мая, а Kia вообще прибавила лишь 11% и оказалась на третьей строчке рейтинга.

Традиционно среди наиболее массовых автомобилей рекордно высокой статистикой отметились китайские производители. Лучший показатель — за Chery, рост в 4,5 раза. Скромнее — Haval и Geely: плюс 143 и 99% соответственно. Однако трёхкратным расширением аудитории отметился и Peugeot, а родственный Citroen прибавил 154%.

По итогам полугодия большинство производителей, присут­ствующих на российском рынке, вышли в плюс. В группе лидеров аутсайдер — Nissan, просевший на 2%.

Совокупные продажи Lada (с учётом прошлогодних продаж Niva Travel, которые учитывались отдельно), оказались на 42,4% выше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Рекорд — за Chery, чьи продажи выросли сильнее чем в 5 раз. Но, несмотря на такую динамику, Haval продаётся чуть лучше. Неплохо зашёл на российский рынок новый бренд — Cheryexeed, который пока что представлен только кроссовером TXL: их за 6 месяцев реализовано 1,2 тысячи штук. В целом спрос на автомобили китайских брендов за это время поднялся в 2,5 раза, их продано почти 47 тысяч штук.

Премиальные автомобили выбрали больше 84 тысяч клиентов, и это на 41,3% лучше, чем в январе-июне 2020 года. Преимущество Mercedes-Benz над BMW во втором квартале немного сократилось: в январе-марте Мерседес по абсолютным показателям был впереди на 5%, а сейчас — меньше чем на 2%. Рекордной динамикой в этом году отличились Cadillac (плюс 125%) и Genesis (плюс 99%).

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