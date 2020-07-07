Продажи новых машин в России в июне сократились всего на 15%
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в июне 2020 года в России продано 122 622 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля — на 14,6% меньше (21 038 штук), чем годом ранее. Всего в первом полугодии реализовано 635 959 машин — минус 23,3%.
Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, считает такой результат признаком медленного восстановления рынка. «После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи, и положительно сказывается отложенный спрос, в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года. Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъём в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне. Падение на 23% по сравнению с июнем [здесь имелось в виду полугодие — прим. ред.] прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год:
Про бренды
В пятёрке лидеров рынка в июне спрос на продукцию АВТОВАЗа снизился меньше всего — только на 9%. Если же посчитать суммарные продажи вместе с Chevrolet Niva, то динамика окажется ещё приятнее: минус 6,5% и 30,2 тысячи реализованных машины. По итогам полугодия динамика оказалась далеко не лучшей: спрос на Lada упал на 24% (минус 23,9% с учётом Нивы).
Среди наиболее востребованных марок три игрока в июне 2020 года продавались лучше, чем 12 месяцев назад: среди брендов масс-маркет это Skoda и Mazda, среди премиальных — Lexus. Наиболее сильное падение зафиксировано за Mitsubishi. По итогам года минимальным снижением спроса отметился Лексус, а сильнейшим — также Mitsubishi.
Мощный рост показали автомобили китайских брендов. Лучший по итогу месяца — Changan: машины этой марки выбирали почти в 5 раз чаще, чем год назад. Трёхкратный рост — у FAW, двукратный — у Haval. Всего китайские автомобили продавались лучше на 34,4%, ушло 4,1 тысячи машин. За полгода машин брендов из Поднебесной реализовано 18,3 тысячи штук — плюс 14,1%.
Всего за месяц вышли «в плюс» больше 10 брендов, что в целом свидетельствует об оживлении рынка. Хотя такой спрос может оказаться достаточно кратковременным явлением: сдержанное падение или даже минимальный рост рынка в первые «послекоронавирусные» месяцы спровоцированы отложенным спросом.
Лидер среди премиальных брендов — BMW: продажи «баварцев» на 5% лучше, чем у главного конкурента — Mercedes-Benz. На третьем месте благодаря более низким, чем у «соперников», ценам — Лексус. Единственный бренд, который за 6 месяцев сохранил рост, — это Cadillac, но абсолютные показатели сбыта достаточно малы. Сильнейшее падение у Infiniti и Smart — продажи ситикаров в России завершились.
Про модели
В рейтинге 25 самых продаваемых автомобилей в России в июне заметное оживление: некоторые модели продавались даже лучше, чем в июне-2019, многие приблизились к прошлогоднему результату. Например, бестселлер рынка — семейство Lada Granta — в июне выбрали только на 1% меньше клиентов. Lada Vesta и Kia Rio покупали реже на 6 и 5% соответственно.
Лучше, чем год назад, продавались Hyundai Creta — плюс 8%, Lada (Chevrolet) Niva — плюс рекордные 41,6%, Mazda
Уже после первого полного месяца продаж в
В топ-25 по итогам месяца попали Lada (Chevrolet) Niva, Mazda