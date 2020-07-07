Продажи новых машин в России в июне сократились всего на 15%

В пятёрке лидеров рынка в июне спрос на продукцию АВТОВАЗа снизился меньше всего — только на 9%. Если же посчитать суммарные продажи вместе с Chevrolet Niva, то динамика окажется ещё приятнее: минус 6,5% и 30,2 тысячи реализо­ванных машины. По итогам полугодия динамика оказалась далеко не лучшей: спрос на Lada упал на 24% (минус 23,9% с учётом Нивы).

Среди наиболее востребованных марок три игрока в июне 2020 года продавались лучше, чем 12 месяцев назад: среди брендов масс-маркет это Skoda и Mazda, среди премиальных — Lexus. Наиболее сильное падение зафикси­ровано за Mitsubishi. По итогам года минимальным снижением спроса отметился Лексус, а сильнейшим — также Mitsubishi.

Мощный рост показали автомобили китайских брендов. Лучший по итогу месяца — Changan: машины этой марки выбирали почти в 5 раз чаще, чем год назад. Трёхкратный рост — у FAW, двукратный — у Haval. Всего китайские автомобили продавались лучше на 34,4%, ушло 4,1 тысячи машин. За полгода машин брендов из Поднебесной реализовано 18,3 тысячи штук — плюс 14,1%.

Всего за месяц вышли «в плюс» больше 10 брендов, что в целом свидетель­ствует об оживлении рынка. Хотя такой спрос может оказаться достаточно кратко­временным явлением: сдержанное падение или даже мини­мальный рост рынка в первые «после­корона­вирусные» месяцы спровоци­рованы отложенным спросом.

Лидер среди премиальных брендов — BMW: продажи «баварцев» на 5% лучше, чем у главного конкурента — Mercedes-Benz. На третьем месте благодаря более низким, чем у «соперников», ценам — Лексус. Един­ственный бренд, который за 6 месяцев сохранил рост, — это Cadillac, но абсолютные показатели сбыта достаточно малы. Сильнейшее падение у Infiniti и Smart — продажи ситикаров в России завершились.

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