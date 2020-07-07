Ричард Хаммонд рассказал, как попал в Top Gear

Продажи новых машин в России в июне сократились всего на 15%

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в июне 2020 года в России продано 122 622 новых легковых и лёгких коммер­ческих автомобиля — на 14,6% меньше (21 038 штук), чем годом ранее. Всего в первом полугодии реали­зовано 635 959 машин — минус 23,3%. 

Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроиз­водителей АЕБ, считает такой результат признаком медленного восстанов­ления рынка. «После двух месяцев резкого падения продаж авто­мобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Несмотря на то, что дилеры работают, меры государ­ственной поддержки дополни­тельно стимулируют продажи, и положительно сказыва­ется отложенный спрос, в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года. Для производи­телей и дилеров прошедшие полгода напоминали американ­ские горки: небольшой подъём в начале года, беспре­цедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстанов­ление в июне. Падение на 23% по сравнению с июнем [здесь имелось в виду полугодие — прим. ред.] прошлого года в целом соответ­ствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предпо­ложении о продол­жении государ­ственной поддержки стимули­рования покупательского спроса и отсут­ствии второй волны пандемии».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России

В пятёрке лидеров рынка в июне спрос на продукцию АВТОВАЗа снизился меньше всего — только на 9%. Если же посчитать суммарные продажи вместе с Chevrolet Niva, то динамика окажется ещё приятнее: минус 6,5% и 30,2 тысячи реализо­ванных машины. По итогам полугодия динамика оказалась далеко не лучшей: спрос на Lada упал на 24% (минус 23,9% с учётом Нивы).

Среди наиболее востребованных марок три игрока в июне 2020 года продавались лучше, чем 12 месяцев назад: среди брендов масс-маркет это Skoda и Mazda, среди премиальных — Lexus. Наиболее сильное падение зафикси­ровано за Mitsubishi. По итогам года минимальным снижением спроса отметился Лексус, а сильнейшим — также Mitsubishi.

Мощный рост показали автомобили китайских брендов. Лучший по итогу месяца — Changan: машины этой марки выбирали почти в 5 раз чаще, чем год назад. Трёхкратный рост — у FAW, двукратный — у Haval. Всего китайские автомобили продавались лучше на 34,4%, ушло 4,1 тысячи машин. За полгода машин брендов из Поднебесной реализовано 18,3 тысячи штук — плюс 14,1%.

Всего за месяц вышли «в плюс» больше 10 брендов, что в целом свидетель­ствует об оживлении рынка. Хотя такой спрос может оказаться достаточно кратко­временным явлением: сдержанное падение или даже мини­мальный рост рынка в первые «после­корона­вирусные» месяцы спровоци­рованы отложенным спросом.

Лидер среди премиальных брендов — BMW: продажи «баварцев» на 5% лучше, чем у главного конкурента — Mercedes-Benz. На третьем месте благодаря более низким, чем у «соперников», ценам — Лексус. Един­ственный бренд, который за 6 месяцев сохранил рост, — это Cadillac, но абсолютные показатели сбыта достаточно малы. Сильнейшее падение у Infiniti и Smart — продажи ситикаров в России завершились.

Про модели

В рейтинге 25 самых продаваемых автомобилей в России в июне заметное ожив­ление: некоторые модели прода­вались даже лучше, чем в июне-2019, многие приблизи­лись к прошло­годнему результату. Например, бест­селлер рынка — семейство Lada Granta — в июне выбрали только на 1% меньше клиентов. Lada Vesta и Kia Rio покупали реже на 6 и 5% соответ­ственно.

Лучше, чем год назад, продавались Hyundai Creta — плюс 8%, Lada (Chevrolet) Niva — плюс рекордные 41,6%, Mazda CX-5 — плюс 13,3% и Toyota RAV 4 — плюс 0,6%. По итогам шести месяцев рост продаж показал только Рав 4 — плюс 20,9%.

Уже после первого полного месяца продаж в топ-25 попал новый Skoda Rapid, но в сравнении с моделью предыдущей генерации его выбирали реже на 43%. Суммарные продажи двух поколений Рапида превысили 2,3 тысячи штук, что только на 14% хуже, чем год назад. За шесть месяцев оба поколения модели купили 11 тысяч клиентов — на 35% меньше прошло­годнего показателя. Соплатфор­менный Поло, который тоже недавно обновился, уверенно держится в пятёрке лидеров. Динамика заметно лучше: минус 8% за месяц и минус 23% за полгода.

В топ-25 по итогам месяца попали Lada (Chevrolet) Niva, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Renault Arkana и Skoda Karoq. В прошлом году вместо них в рейтинге оказались Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Optima, Kia Soul и Skoda Kodiaq. В разрезе полугода пере­становок меньше: выбыли Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander, прибыли — Mazda CX-5 и Nissan X-Trail.

В июле продажи будут ещё лучше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение