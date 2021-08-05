Продажи новых автомобилей в России сократились впервые за 5 месяцев

Несмотря на данные в официальной статистике, лидер российского рынка — марка Lada — сдала позиции относительно июля 2020 года. Поясним: год назад продажи Niva Travel учитывались отдельно, а в 2021 году они включаются в общий отчёт. Если посчитать продажи Лады в июле 2020 года с учётом бывшей Chevrolet Niva, то в прошлом году спрос был на 3 процента выше. По той же логике, за 7 месяцев спрос повысился не на 42%, указанные в отчёте АЕБ, а на 34,2%.

На вторую строчку вернулась марка Kia, которая в июне уступила эту позицию Hyundai. Третье место в июле заняла марка Renault, а корейский бренд выпал из топ‑3. Одна из причин — смена поколения Hyundai Creta и вызванное этим снижение продаж модели.

За Renault зафиксирован и один из лучших результатов в топ‑10: плюс 26% и 14,6 тысячи машин. Причина — высокий спрос на бестселлер французского бренда, кроссовер Renault Duster. И, конечно, сказался эффект низкой базы, когда год назад россияне снизили активность в ожидании выхода модели нового поколения.

Лучший рост в июле зафиксирован за Chery: аудитория китайского производителя выросла в 3,5 раза, обеспечив ему место в топ‑10. Далеко за пределами десятки прибавила и марка Genesis — плюс 257%: расширение и обновление модельного ряда за счёт кроссовера явно пошло корейскому бренду в плюс.

Среди лидеров просели продажи Skoda, Volkswagen и Nissan: примерно на треть, по сравнению с 2020 годом.

C начала года большинство популярных брендов сохранили положительную динамику спроса. Исключение — Nissan, который ушёл в минус на 7%. Рекордный рост — снова за Chery: плюс 386%. Ближайшие конкуренты в лице Haval и Geely прибавили меньше: плюс 126% и плюс 103% соответственно.

Спрос на китайские автомобили с начала года подскочил на 140%, до 56,6 тысячи машин. В июле этот тренд замедлился — плюс 84,3%, 9,7 тысячи машин. Однако о доминиро­вании речи пока не идёт. Для сравнения: японских машин с начала года было продано 139,5 тысячи штук (плюс 0,2%), а в июле — 19 тысяч штук (минус 23,7%). Бестселлер — Toyota — раскупается также успешно, как топ‑3 «китайцев».

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