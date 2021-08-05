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Продажи новых автомобилей в России сократились впервые за 5 месяцев

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в июле 2021 года в России продано 132 640 новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­мобилей — на 6,5% меньше, чем годом ранее (минус 9284 штуки). С начала года продажи достигли отметки в 953 760 автомобилей — плюс 28,4% (плюс 211 079 шт.).

Относительно июля 2019 года продажи снизились на 0,1%, а относительно января-июля того же года — выросли на 3,6%.

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

«Как мы указали в июньском пресс-релизе, в этом месяце рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021 года было продано 132 640 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 6,5% меньше, чем в июле 2020 года после снятия ограничений, связанных с пандемией. В январе–июле 2021 года россияне приобрели 953 760 автомобилей, что всё же на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничи­вающими эффектами сокращения производства во всём мире из-за нехватки электронных компонентов».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июль 2021/2020 гг. и январь-июль 2021/2020 гг. знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Несмотря на данные в официальной статистике, лидер российского рынка — марка Lada — сдала позиции относительно июля 2020 года. Поясним: год назад продажи Niva Travel учитывались отдельно, а в 2021 году они включаются в общий отчёт. Если посчитать продажи Лады в июле 2020 года с учётом бывшей Chevrolet Niva, то в прошлом году спрос был на 3 процента выше. По той же логике, за 7 месяцев спрос повысился не на 42%, указанные в отчёте АЕБ, а на 34,2%.

На вторую строчку вернулась марка Kia, которая в июне уступила эту позицию Hyundai. Третье место в июле заняла марка Renault, а корейский бренд выпал из топ‑3. Одна из причин — смена поколения Hyundai Creta и вызванное этим снижение продаж модели.

За Renault зафиксирован и один из лучших результатов в топ‑10: плюс 26% и 14,6 тысячи машин. Причина — высокий спрос на бестселлер французского бренда, кроссовер Renault Duster. И, конечно, сказался эффект низкой базы, когда год назад россияне снизили активность в ожидании выхода модели нового поколения.

Лучший рост в июле зафиксирован за Chery: аудитория китайского производителя выросла в 3,5 раза, обеспечив ему место в топ‑10. Далеко за пределами десятки прибавила и марка Genesis — плюс 257%: расширение и обновление модельного ряда за счёт кроссовера явно пошло корейскому бренду в плюс.

Среди лидеров просели продажи Skoda, Volkswagen и Nissan: примерно на треть, по сравнению с 2020 годом.

C начала года большинство популярных брендов сохранили положительную динамику спроса. Исключение — Nissan, который ушёл в минус на 7%. Рекордный рост — снова за Chery: плюс 386%. Ближайшие конкуренты в лице Haval и Geely прибавили меньше: плюс 126% и плюс 103% соответственно.

Спрос на китайские автомобили с начала года подскочил на 140%, до 56,6 тысячи машин. В июле этот тренд замедлился — плюс 84,3%, 9,7 тысячи машин. Однако о доминиро­вании речи пока не идёт. Для сравнения: японских машин с начала года было продано 139,5 тысячи штук (плюс 0,2%), а в июле — 19 тысяч штук (минус 23,7%). Бестселлер — Toyota — раскупается также успешно, как топ‑3 «китайцев».

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июль 2021/2020 гг. и январь-июль 2021/2020 гг.

Продажи бестселлера — Lada Granta — упали впервые с декабря 2020 года: минус 4,9% в июле. Зато флагманская Веста продолжает расти: плюс 4,2%. Седан Kia Rio хоть и вернулся в тройку лидеров, ушёл в минус на 20%. Кроссовер Hyundai Creta в ожидании начала продаж модели нового поколения растерял 26,3% аудитории. 

При этом сразу 14 моделей из топ‑25 в июле ушли в минус. Сильнейшее падение — за Volkswagen Polo: минус 38,2%. За пределами топ‑10 аутсайдером стал Kia Sportage: минус 49,3%.

Среди тех моделей, которые вышли в плюс, рекордный рост — у Kia Seltos (плюс 227,4%) и Geely Coolray (плюс 200,2%), который впервые попал в топ‑25 месяца.

В июле дилеры Kia реализовали 3528 седанов K5 — это на 13,6% выше, чем продажи ближайшего конкурента в лице Toyota Camry. С начала года в России продано 18,8 тысячи Kia K5 — на 4,3% больше, чем Camry.

С начала года почти все модели рейтинга ожидаемо остались в плюсе. Лучшая динамика — почти четырёх­кратный рост! — за Skoda Rapid, но лишь из‑за методологии подсчёта: производитель сравнивает продажи Рапидов только второго поколения. Если включить в статистику машины прошлого поколения, то модель прибавила 74%. В 2,5 раза выросла аудитория Kia Seltos. В минус ушли только Nissan Qashqai (минус 9,9%) и X‑Trail (минус 6,7%). На грани — Mazda CX‑5: плюс 0,4%.

В ближайшие месяцы рынок будет...

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