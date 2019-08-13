Что случилось с рынком новых автомобилей в России в июле
Дмитрий Савостьянчик
Июль 2019 года для российского авторынка оказался позитивнее июня: продажи снизились не так значительно — на 2,4%, до 140 тысяч машин в месяц. Всего с начала года россияне приобрели 992 673 новых автомобиля — всё те же минус 2,4%. Такие данные опубликовала Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ). Разбираемся, что случилось на рынке новых автомобилей за месяц.
ПО БРЕНДАМ
Июль не принёс кардинальных изменений продаж в первой тройке. После небольшого снижения в июне (минус 2% продаж и падение доли бренда до 20,3%) дилеры Lada сумели сохранить сбыт на прошлогоднем уровне и вернуть долю в 21% рынка. По итогам семи месяцев российскому производителю даже удалось удержать положительную динамику продаж — плюс 2%.
Автомобили «масс-маркета» в июле продавались чуть хуже рынка — минус 3,4% и 112,2 тысячи штук. Сказался уход легковых Ford: у дилеров заканчиваются уже выпущенные машины, поэтому в июле продано всего 514 Фордов (минус 83%). Зато прибавили дилеры Renault (плюс 12%) и Skoda (плюс 10%). По итогам семи месяцев динамика продаж популярных автомобилей оказалась чуть лучше рынка в целом — минус 1,7% и 788,5 тысяч машин.
Худшую динамику в июле среди ТОП-20 брендов продемонстрировала марка Nissan — минус 33%. Японский автопроизводитель четвёртый месяц подряд не может восстановить продажи. Становится понятно, что на динамику повлиял вывод из модельного ряда седана Almera: на эту модель в 2018 году приходилось почти 20% сбыта компании. К тому же в первой половине года сильно просел кроссовер Qashqai. Падение было связано с выходом рестайлингового кроссовера: клиенты ждали обновлённую модель, на заводе Nissan в Санкт-Петербурге шла модернизация сборочных линий — из-за этого, по словам некоторых дилеров, весной наблюдалась неравномерность поставок.
Абсолютно лучшая динамика у Haval — плюс 356%. Открытие завода в Тульской области положительно отразилось на популярности и узнаваемости бренда в России. Однако продажи новинки, которая сходит с конвейера завода, — Haval F7 — пока не радуют: по данным Авто.ру, куплено не больше 100 кроссоверов. По итогам семи месяцев сбыт бренда вырос на 230%.
Другой рекордсмен — Geely — плюс 264% и 790 проданных машин. За 7 месяцев динамика продаж оказалась лучшей в рейтинге — плюс 280%. За это время на дорогах страны появилось почти 5 тысяч новых «Джили». Около 80% продаж марки составляет бестселлер — Atlas, который пришёл на российский рынок в марте 2018 года.
Доля реализации двух китайских брендов уже достигла 61% от всех китайских марок в России. В июле было куплено 3243 автомобиля (плюс 10%), а за 7 месяцев — 15 931 (плюс 2,5%). Объёмы продаж лидеров китайского автопрома компенсируют провал прошлогоднего лидера — Lifan (минус 66%).
Спрос на автомобили японских марок падает — минус 11,5% в июле (24 тысячи штук). Среди популярных брендов прибавил только Datsun (плюс 34%). А сильнее всего на статистике сказались плохие в целом продажи Nissan и Mitsubishi. По результатам семи месяцев популярность автомобилей японских брендов упала на 7,1%. Сохранить положительную динамику удалось лишь маркам Suzuki и Datsun.
В июле продано 12,7 тысячи машин премиальных марок — на 6% больше, чем год назад. В плюсе оказалось большинство лидеров. Исключением стал Lexus: у него — небольшое падение в июле (минус 3%) и большое — по итогам 7 месяцев (минус 17,2%). Всего же с января по июль премиальные автомобили выросли на 3,2%: дилеры продали 85,5 тысячи машин.
ПО МОДЕЛЯМ
Бестселлером на российском рынке остаётся Lada Granta — плюс 40%. И это лучший рост в
В самом конкурентном сегменте B+, куда попадают Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Renault Logan и Sandero, Skoda Rapid и VW Polo, в июле зафиксирован рост только у «Логана» и «Рапида» — плюс 15 и 8,5% соответственно. Хуже всего дела обстоят у «Поло» (минус 18%) и «Сандеро» — минус 25%, что стало антирекордом июля.
Рекордная динамика продаж у Kia Optima — двукратный рост! Но нет, «Камри» не осталась позади. Скачок вызван не резким подъёмом спроса на седан, а невысокими продажами модели год назад. В августе 2018 года к дилерам поступила обновлённая «Оптима», поэтому за пару месяцев до этого спрос на дорестайлинговую версию падал. В абсолютных значениях уровень реализации модели в текущем году стабилен — 2–2,5 тысячи машин в месяц.
В сегменте кроссоверов лучший рост в июле зафиксирован у двух моделей: Kia Sportage и Skoda Kodiaq — по 28% у каждой. Sportage с результатом 3567 проданных машин забрался сразу на вторую строчку в сегменте, а сбыт Kodiaq (2333 штуки) оказался даже выше, чем у бюджетных Renault Sandero и Kaptur. Кроссовер опередил в рейтинге традиционно сильных игроков сегмента: Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.
Антирекорд среди кроссоверов и внедорожников у Hyundai Tucson — минус 16,6%. В целом у кроссоверов из
В июле 2019 года рейтинг топ-25 покинули Chevrolet Niva и Kia Soul. Вместо них в список лидеров попали Kia Optima и Nissan Qashqai.