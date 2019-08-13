Что случилось с рынком новых автомобилей в России в июле

Июль 2019 года для российского авторынка оказался позитивнее июня: продажи снизились не так значительно — на 2,4%, до 140 тысяч машин в месяц. Всего с начала года россияне приобрели 992 673 новых автомобиля — всё те же минус 2,4%. Такие данные опубликовала Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ). Разбираемся, что случилось на рынке новых автомобилей за месяц.

ПО БРЕНДАМ

Июль не принёс кардинальных изменений продаж в первой тройке. После небольшого снижения в июне (минус 2% продаж и падение доли бренда до 20,3%) дилеры Lada сумели сохранить сбыт на прошло­годнем уровне и вернуть долю в 21% рынка. По итогам семи месяцев российскому произво­дителю даже удалось удержать положительную динамику продаж — плюс 2%.

Автомобили «масс-маркета» в июле продавались чуть хуже рынка — минус 3,4% и 112,2 тысячи штук. Сказался уход легковых Ford: у дилеров заканчи­ваются уже выпущенные машины, поэтому в июле продано всего 514 Фордов (минус 83%). Зато прибавили дилеры Renault (плюс 12%) и Skoda (плюс 10%). По итогам семи месяцев динамика продаж популярных автомобилей оказалась чуть лучше рынка в целом — минус 1,7% и 788,5 тысяч машин.

Худшую динамику в июле среди ТОП-20 брендов продемонстри­ровала марка Nissan — минус 33%. Японский авто­произво­дитель четвёртый месяц подряд не может восста­новить продажи. Становится понятно, что на динамику повлиял вывод из модельного ряда седана Almera: на эту модель в 2018 году приходилось почти 20% сбыта компании. К тому же в первой половине года сильно просел кроссовер Qashqai. Падение было связано с выходом рестайлин­гового кроссовера: клиенты ждали обновлённую модель, на заводе Nissan в Санкт-Петербурге шла модерни­зация сборочных линий — из-за этого, по словам некоторых дилеров, весной наблюдалась неравномер­ность поставок.