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Что случилось с рынком новых автомобилей в России в июле

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Lada Granta — лидер продаж по данным АЕБ

Июль 2019 года для российского авторынка оказался позитивнее июня: продажи снизились не так значительно — на 2,4%, до 140 тысяч машин в месяц. Всего с начала года россияне приобрели 992 673 новых автомобиля — всё те же минус 2,4%. Такие данные опубликовала Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ). Разбираемся, что случилось на рынке новых автомобилей за месяц.

ПО БРЕНДАМ

Июль не принёс кардинальных изменений продаж в первой тройке. После небольшого снижения в июне (минус 2% продаж и падение доли бренда до 20,3%) дилеры Lada сумели сохранить сбыт на прошло­годнем уровне и вернуть долю в 21% рынка. По итогам семи месяцев российскому произво­дителю даже удалось удержать положительную динамику продаж — плюс 2%.

Автомобили «масс-маркета» в июле продавались чуть хуже рынка — минус 3,4% и 112,2 тысячи штук. Сказался уход легковых Ford: у дилеров заканчи­ваются уже выпущенные машины, поэтому в июле продано всего 514 Фордов (минус 83%). Зато прибавили дилеры Renault (плюс 12%) и Skoda (плюс 10%). По итогам семи месяцев динамика продаж популярных автомобилей оказалась чуть лучше рынка в целом — минус 1,7% и 788,5 тысяч машин.

Худшую динамику в июле среди ТОП-20 брендов продемонстри­ровала марка Nissan — минус 33%. Японский авто­произво­дитель четвёртый месяц подряд не может восста­новить продажи. Становится понятно, что на динамику повлиял вывод из модельного ряда седана Almera: на эту модель в 2018 году приходилось почти 20% сбыта компании. К тому же в первой половине года сильно просел кроссовер Qashqai. Падение было связано с выходом рестайлин­гового кроссовера: клиенты ждали обновлённую модель, на заводе Nissan в Санкт-Петербурге шла модерни­зация сборочных линий — из-за этого, по словам некоторых дилеров, весной наблюдалась неравномер­ность поставок.

Nissan Qashqai
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Nissan Qashqai

Абсолютно лучшая динамика у Haval — плюс 356%. Открытие завода в Тульской области положительно отразилось на популяр­ности и узнаваемости бренда в России. Однако продажи новинки, которая сходит с конвейера завода, — Haval F7 — пока не радуют: по данным Авто.ру, куплено не больше 100 кроссоверов. По итогам семи месяцев сбыт бренда вырос на 230%.

Другой рекордсмен — Geely — плюс 264% и 790 проданных машин. За 7 месяцев динамика продаж оказалась лучшей в рейтинге — плюс 280%. За это время на дорогах страны появилось почти 5 тысяч новых «Джили». Около 80% продаж марки составляет бест­селлер — Atlas, который пришёл на россий­ский рынок в марте 2018 года.

Доля реализации двух китайских брендов уже достигла 61% от всех китайских марок в России. В июле было куплено 3243 автомобиля (плюс 10%), а за 7 месяцев — 15 931 (плюс 2,5%). Объёмы продаж лидеров китайского автопрома компенси­руют провал прошло­годнего лидера — Lifan (минус 66%).

Спрос на автомобили японских марок падает — минус 11,5% в июле (24 тысячи штук). Среди популярных брендов прибавил только Datsun (плюс 34%). А сильнее всего на статистике сказались плохие в целом продажи Nissan и Mitsubishi. По результатам семи месяцев популяр­ность автомобилей японских брендов упала на 7,1%. Сохранить положи­тельную динамику удалось лишь маркам Suzuki и Datsun.

В июле продано 12,7 тысячи машин премиальных марок — на 6% больше, чем год назад. В плюсе оказалось большин­ство лидеров. Исключением стал Lexus: у него — небольшое падение в июле (минус 3%) и большое — по итогам 7 месяцев (минус 17,2%). Всего же с января по июль премиальные автомо­били выросли на 3,2%: дилеры продали 85,5 тысячи машин.

ПО МОДЕЛЯМ

Бестселлером на российском рынке остаётся Lada Granta — плюс 40%. И это лучший рост в топ-25: помогает самая низкая на рынке цена. С начала года модель выбрали 74 634 покупателя (плюс 40,6%).

В самом конкурентном сегменте B+, куда попадают Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Renault Logan и Sandero, Skoda Rapid и VW Polo, в июле зафикси­рован рост только у «Логана» и «Рапида» — плюс 15 и 8,5% соответ­ственно. Хуже всего дела обстоят у «Поло» (минус 18%) и «Сандеро» — минус 25%, что стало антирекордом июля.

Рекордная динамика продаж у Kia Optima — двукратный рост! Но нет, «Камри» не осталась позади. Скачок вызван не резким подъёмом спроса на седан, а невысокими продажами модели год назад. В августе 2018 года к дилерам поступила обновлённая «Оптима», поэтому за пару месяцев до этого спрос на дорестайлин­говую версию падал. В абсолютных значениях уровень реализации модели в текущем году стабилен — 2–2,5 тысячи машин в месяц.

Kia Optima
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Kia Optima

В сегменте кроссоверов лучший рост в июле зафикси­рован у двух моделей: Kia Sportage и Skoda Kodiaq — по 28% у каждой. Sportage с результатом 3567 проданных машин забрался сразу на вторую строчку в сегменте, а сбыт Kodiaq (2333 штуки) оказался даже выше, чем у бюджетных Renault Sandero и Kaptur. Кроссовер опередил в рейтинге традиционно сильных игроков сегмента: Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai. 

Антирекорд среди кроссоверов и внедорожников у Hyundai Tucson — минус 16,6%. В целом у кроссоверов из топ-25 реализация выросла на 10,4% — 32 402 автомобиля. За полгода спрос увеличился на 1,5% — 213 420 проданных машин.

В июле 2019 года рейтинг топ-25 покинули Chevrolet Niva и Kia Soul. Вместо них в список лидеров попали Kia Optima и Nissan Qashqai.

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