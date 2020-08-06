Покупают! В России выросли продажи новых автомобилей

Лидеру российского рынка — марке Lada — в июле удалось увеличить продажи на 6%, что стало лучшим результатом в тройке лидеров. Но если учесть совокупные продажи вместе с Нивой, которая в прошлом году предлагалась под брендом Chevrolet, спрос на продукцию АвтоВАЗа вырос только на 2%, продажи внедорожника продолжают падать.

В плюс также удалось выйти Hyundai, а марка Kia пока только пытается приблизиться к прошлогодним показателям. При этом динамика продаж всех трёх марок из топ-3 по итогам семи месяцев оказалась хуже, чем по рынку в целом.

На четвёртой строчке — марка Skoda. Благодаря рекордному в топ-10 росту (плюс 69%), чешский бренд забрался на самую высокую для себя позицию. Вероятно, компания смогла оперативно возобновить производ­ство, благодаря чему удалось удовлет­ворить спрос на новинки — Karoq и новый Rapid.

Больше половины автопроизводителей, попавших в рейтинг АЕБ, в июле-2020 сумели нарастить продажи относи­тельно прошлогодних показа­телей. Спрос на автомобили ещё трёх брендов стагни­ровал, а пять марок приблизились к результатам июля-2019.

Сбыт автомобилей китайских брендов поднялся на 62% по итогам месяца (до 5,3 тысячи штук) и на 29% по итогам с начала года (до 23,6 тысячи). Сразу пять наиболее популярных брендов вышли в плюс. Лучший результат — у Changan: четырёх­кратный рост продаж и в июле, и с января по июль. Безогово­рочный лидер в абсолютных продажах — Haval, 8,5 тысячи машин за 7 месяцев и 1,8 тысячи — в июле.

Автомобили двадцати самых продаваемых брендов в июле выбрали 135,4 тысячи человек — на 8,4% больше, чем год назад. С начала года динамика сбыта у этих 20 марок оказалась лучше, чем по рынку в целом, но всё-таки сильно хуже, чем в январе-июле 2019 года: минус 17,6% и 703,1 тысячи машин. Сказались провальные весенние месяцы, когда автосалоны были закрыты.

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