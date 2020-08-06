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Покупают! В России выросли продажи новых автомобилей

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Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в июле 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 6,8%, до 141 924 штук (плюс 9097 шт.). Впервые за 4 месяца зафикси­рована положи­тельная динамика, которая стала рекордной ещё и в 2020 году. 

По итогам семи месяцев спрос на машины оказался ниже прошло­годнего на 19,3%, реализован 742 681 автомобиль.


Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

С показателем плюс 6,8% июль стал первым месяцем этого года со значитель­ным ростом относи­тельно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстанов­ления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время при­остановки деятель­ности, и, с другой стороны, ослаблением рубля. Текущие результаты за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показы­вают снижение на 19,3%, что лучше, чем минус 23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 год. Хорошие резуль­таты продаж рынка в целом обусловлены также государ­ственными мерами поддержки. Рост продаж по некоторым брендам мог быть ещё выше, если бы не отсут­ствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыва­нием производства весной. Можно полагать, что в премиальном сегменте рынка динамика продаж ещё лучше. На текущий момент рынок характери­зуется низкой прогнозиру­емостью в связи с непред­сказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенци­альных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограни­чений, связанных с пандемией, что может сделать дальнейшую государ­ственную поддержку крайне важной для дилеров и производителей.

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июль 2020/2019 гг. и январь-июль 2020/2019 гг.

Лидеру российского рынка — марке Lada — в июле удалось увеличить продажи на 6%, что стало лучшим результатом в тройке лидеров. Но если учесть совокупные продажи вместе с Нивой, которая в прошлом году предлагалась под брендом Chevrolet, спрос на продукцию АвтоВАЗа вырос только на 2%, продажи внедорожника продолжают падать. 

В плюс также удалось выйти Hyundai, а марка Kia пока только пытается приблизиться к прошлогодним показателям. При этом динамика продаж всех трёх марок из топ-3 по итогам семи месяцев оказалась хуже, чем по рынку в целом. 

На четвёртой строчке — марка Skoda. Благодаря рекордному в топ-10 росту (плюс 69%), чешский бренд забрался на самую высокую для себя позицию. Вероятно, компания смогла оперативно возобновить производ­ство, благодаря чему удалось удовлет­ворить спрос на новинки — Karoq и новый Rapid.

Больше половины автопроизводителей, попавших в рейтинг АЕБ, в июле-2020 сумели нарастить продажи относи­тельно прошлогодних показа­телей. Спрос на автомобили ещё трёх брендов стагни­ровал, а пять марок приблизились к результатам июля-2019.

Сбыт автомобилей китайских брендов поднялся на 62% по итогам месяца (до 5,3 тысячи штук) и на 29% по итогам с начала года (до 23,6 тысячи). Сразу пять наиболее популярных брендов вышли в плюс. Лучший результат — у Changan: четырёх­кратный рост продаж и в июле, и с января по июль. Безогово­рочный лидер в абсолютных продажах — Haval, 8,5 тысячи машин за 7 месяцев и 1,8 тысячи — в июле.

Автомобили двадцати самых продаваемых брендов в июле выбрали 135,4 тысячи человек — на 8,4% больше, чем год назад. С начала года динамика сбыта у этих 20 марок оказалась лучше, чем по рынку в целом, но всё-таки сильно хуже, чем в январе-июле 2019 года: минус 17,6% и 703,1 тысячи машин. Сказались провальные весенние месяцы, когда автосалоны были закрыты.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июль 2020/2019 гг. и январь-июль 2020/2019 гг.

Бестселлер рынка прежний — семейство Lada Granta. В июле модель разошлась тиражом в 11,5 тысячи машин, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Благодаря высокому спросу даже в период «закрытых автосалонов», динамика продаж с начала года оказалась лучшей в тройке лидеров. Второе место без изменений — флагманский седан Lada Vesta (плюс 9,7%).

На третье место, с небольшим преимуще­ством над Kia Rio (минус 2%) в абсолютных цифрах и уверенным ростом продаж, впервые попал кроссовер Hyundai Creta (плюс 31,6%).

За пределами десятки лидеров оказался Toyota RAV 4, который в первые месяцы года устанав­ливал рекорды продаж. Из-за эпидемии коронавируса объём производства модели сократился, и сейчас дилеры испытывают дефицит кроссоверов. Тем не менее, это един­ственная модель в рейтинге, которая по резуль­татам продаж с начала года осталась «в плюсе» (спрос повысился на 16,4%).

Skoda Rapid вернулся в топ-10, но теперь уже в виде лифтбека второго поколения. И он заметно популярнее предше­ственника: в прошедшем месяце его выбрали 5,3 тысячи клиентов, а год назад «прошлую» модель купили чуть больше 3 тысяч человек. Skoda Octavia отметилась ростом продаж в полтора раза. Хороший результат и у новинки рынка — Skoda Karoq: компактный кроссовер оказался популярнее «мастодонтов» рынка, таких как Nissan Qashqai (плюс 30%) и X-Trail (плюс 77% — рекордный рост), Mazda CX-5 (плюс 1%) и даже Skoda Kodiaq (минус 30% — самое сильное падение). Главный конкурент Карока — Kia Seltos — в топ-25 по итогам месяца не попал: по официальной статистике Kia, за месяц было продано 555 автомобилей, а с начала года — 4566 машин. 

В топ-25 месяца относительно прошлого июля появились новые игроки: Nissan X-Trail и Skoda Karoq. Они вытеснили из рейтинга Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander. В рейтинге за семь месяцев аутсайдеры те же, а «новички» — Mazda CX-5 и Икстреил.

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