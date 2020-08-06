Покупают! В России выросли продажи новых автомобилей
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в июле 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 6,8%, до 141 924 штук (плюс 9097 шт.). Впервые за 4 месяца зафиксирована положительная динамика, которая стала рекордной ещё и в 2020 году.
По итогам семи месяцев спрос на машины оказался ниже прошлогоднего на 19,3%, реализован 742 681 автомобиль.
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
С показателем плюс 6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и, с другой стороны, ослаблением рубля. Текущие результаты за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают снижение на 19,3%, что лучше, чем минус 23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 год. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки. Рост продаж по некоторым брендам мог быть ещё выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной. Можно полагать, что в премиальном сегменте рынка динамика продаж ещё лучше. На текущий момент рынок характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений, связанных с пандемией, что может сделать дальнейшую государственную поддержку крайне важной для дилеров и производителей.
Про бренды
Лидеру российского рынка — марке Lada — в июле удалось увеличить продажи на 6%, что стало лучшим результатом в тройке лидеров. Но если учесть совокупные продажи вместе с Нивой, которая в прошлом году предлагалась под брендом Chevrolet, спрос на продукцию АвтоВАЗа вырос только на 2%, продажи внедорожника продолжают падать.
В плюс также удалось выйти Hyundai, а марка Kia пока только пытается приблизиться к прошлогодним показателям. При этом динамика продаж всех трёх марок из
На четвёртой строчке — марка Skoda. Благодаря рекордному в
Больше половины автопроизводителей, попавших в рейтинг АЕБ, в июле-2020 сумели нарастить продажи относительно прошлогодних показателей. Спрос на автомобили ещё трёх брендов стагнировал, а пять марок приблизились к результатам июля-2019.
Сбыт автомобилей китайских брендов поднялся на 62% по итогам месяца (до 5,3 тысячи штук) и на 29% по итогам с начала года (до 23,6 тысячи). Сразу пять наиболее популярных брендов вышли в плюс. Лучший результат — у Changan: четырёхкратный рост продаж и в июле, и с января по июль. Безоговорочный лидер в абсолютных продажах — Haval, 8,5 тысячи машин за 7 месяцев и 1,8 тысячи — в июле.
Автомобили двадцати самых продаваемых брендов в июле выбрали 135,4 тысячи человек — на 8,4% больше, чем год назад. С начала года динамика сбыта у этих 20 марок оказалась лучше, чем по рынку в целом, но всё-таки сильно хуже, чем в январе-июле 2019 года: минус 17,6% и 703,1 тысячи машин. Сказались провальные весенние месяцы, когда автосалоны были закрыты.
Про модели
Бестселлер рынка прежний — семейство Lada Granta. В июле модель разошлась тиражом в 11,5 тысячи машин, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Благодаря высокому спросу даже в период «закрытых автосалонов», динамика продаж с начала года оказалась лучшей в тройке лидеров. Второе место без изменений — флагманский седан Lada Vesta (плюс 9,7%).
На третье место, с небольшим преимуществом над Kia Rio (минус 2%) в абсолютных цифрах и уверенным ростом продаж, впервые попал кроссовер Hyundai Creta (плюс 31,6%).
За пределами десятки лидеров оказался Toyota RAV 4, который в первые месяцы года устанавливал рекорды продаж.
Skoda Rapid вернулся в топ-10, но теперь уже в виде лифтбека второго поколения. И он заметно популярнее предшественника: в прошедшем месяце его выбрали 5,3 тысячи клиентов, а год назад «прошлую» модель купили чуть больше 3 тысяч человек. Skoda Octavia отметилась ростом продаж в полтора раза. Хороший результат и у новинки рынка — Skoda Karoq: компактный кроссовер оказался популярнее «мастодонтов» рынка, таких как Nissan Qashqai (плюс 30%) и
В топ-25 месяца относительно прошлого июля появились новые игроки: Nissan