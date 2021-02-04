Российский авторынок начал год с падения продаж
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в январе 2021 года в России продано
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
«Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трёх месяцев существенного роста с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост. Следует отметить, что впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга».
Про бренды
Марка Lada повторила прошлогодний результат, но при этом в полтора раза обогнала ближайшего преследователя — компанию Kia. Корейский бренд, в свою очередь, сумел немного нарастить аудиторию, во многом благодаря самой ходовой модели — семейству Rio. Оба производителя увеличили свою долю на российском рынке: Lada — до 23% (плюс 1 пункт), Kia — до 15,8% (плюс 0,8 пункта). С небольшим падением тройку лидеров замыкает Hyundai, чья доля сохранилась на уровне 11,5%.
Однако здесь стоит отметить, что продажи внедорожника Lada Niva, который раньше предлагался под маркой Chevrolet, в январе 2020 года считались отдельно от общих продаж АвтоВАЗа — с учётом этого спрос на Лады в январе просел на 5%. Доля бренда годом ранее тоже была на 0,2% выше, чем сейчас.
Лучшим ростом отметилась марка Chery: в 4,5 раза. Сильнее других просели Nissan и УАЗ: спрос рухнул на треть.
В топ-20 самых популярных брендов попали сразу три представителя китайского автопрома: новый лидер — Chery, Haval (продажи оказались на 22% ниже Chery), а также Geely, спрос на который просел больше чем на четверть. Всего же продажи китайских автомобилей превысили 4,6 тысячи штук — на 52% больше, чем в январе-2020.
Автомобили японских брендов выбрали 14 тысяч человек — минус 23%. Премиальные бренды (без учёта BMW, Mercedes-Benz, Mini и Smart) продавались лучше на 26%, реализовано почти 3,2 тысячи машин.
Про модели
Год начался со смены бестселлера. В январе им стал Kia Rio, который в конце 2020 года успешно обновился. Спрос на корейскую модель вырос на 24%, а Lada Granta и Vesta растеряли 9 и 15,4% покупателей соответственно.
Четвёртое и пятое места заняли Hyundai Creta и Solaris. Спрос на обе модели активизировался: плюс 2,1% и плюс 6% соответственно.
Лучшим ростом в топ-25 отметилась Lada Niva, которая недавно была переименована в Niva Travel: спрос на внедорожник поднялся на 135%. В ожидании обновления хорошими продажами неожиданно отметился Renault Duster (плюс 63%). Сильнее всего провалился Nissan
Продажи Skoda Rapid выросли на 13,4%, а вот Kia K5 просел на 8% относительно предшественника Kia Optima. Тем не менее корейский седан на 9% опередил Toyota Camry, чьи продажи, в свою очередь, снизились на треть.
В топ-25 января попали Kia K5 и Kia Seltos, который опередил такие популярные модели, как Nissan Qashqai или Toyota Camry, Lada Niva Travel и Xray. Продажи последней выросли впервые за год, и сразу на 28%. Выбыли из рейтинга Kia Cerato и Optima, Lada 4x4, которая теперь называется Niva Legend, и Skoda Octavia (модель сменила поколение, но массовые продажи ещё не начались).