Российский авторынок начал год с падения продаж

Марка Lada повторила прошлогодний результат, но при этом в полтора раза обогнала ближайшего преследо­вателя — компанию Kia. Корейский бренд, в свою очередь, сумел немного нарастить аудиторию, во многом благодаря самой ходовой модели — семейству Rio. Оба производителя увеличили свою долю на российском рынке: Lada — до 23% (плюс 1 пункт), Kia — до 15,8% (плюс 0,8 пункта). С небольшим падением тройку лидеров замыкает Hyundai, чья доля сохранилась на уровне 11,5%.



Однако здесь стоит отметить, что продажи внедорожника Lada Niva, который раньше предлагался под маркой Chevrolet, в январе 2020 года считались отдельно от общих продаж АвтоВАЗа — с учётом этого спрос на Лады в январе просел на 5%. Доля бренда годом ранее тоже была на 0,2% выше, чем сейчас.

Лучшим ростом отметилась марка Chery: в 4,5 раза. Сильнее других просели Nissan и УАЗ: спрос рухнул на треть.

В топ-20 самых популярных брендов попали сразу три представителя китайского автопрома: новый лидер — Chery, Haval (продажи оказались на 22% ниже Chery), а также Geely, спрос на который просел больше чем на четверть. Всего же продажи китайских автомобилей превысили 4,6 тысячи штук — на 52% больше, чем в январе-2020.

Автомобили японских брендов выбрали 14 тысяч человек — минус 23%. Премиальные бренды (без учёта BMW, Mercedes-Benz, Mini и Smart) продавались лучше на 26%, реализовано почти 3,2 тысячи машин.

Про модели