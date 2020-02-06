Продажи новых автомобилей в России растут второй месяц подряд
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) в январе 2020 года российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей прибавил 1,8%: продано 102 102 машины (плюс 1799 штук). Темп роста в январе-2020 заметно опередил прошлогодний, когда рынок увеличился лишь на 0,6%.
«Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самыми низкими в году, поэтому нам придётся подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте», — подвёл итоги месяца Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.
Про бренды
Лидер рынка — Lada — начал год с минимального роста, но такой показатель обусловлен, в том числе, хорошими продажами год назад: за прошедший месяц дилеры реализовали 21 790 автомобилей (плюс 1%). Кроме того, производитель увеличил долю на рынке на 0,5 пункта — до 21,3%. Но продажи «экс-Шевроле» Niva, которая вернулась к АвтоВАЗу, провалились на 11,8%, поэтому в совокупности реализация на заводе поднялась только на 0,4%.
В топ-10 рекордным ростом начала год компания Toyota. Кроме того, на
Среди лидеров премиум-брендов уверенно начали год Mercedes-Benz и Lexus. К сожалению, теперь ежемесячные отчёты АЕБ не включают данные о продажах BMW. Компания решила изменить периодичность публикации результатов продаж с ежемесячной на ежеквартальную. В целом спрос на автомобили премиальных и люксовых брендов сохранился на прошлогоднем уровне — 6,1 тысячи машин.
Продажи 10 самых популярных «масс-маркет» брендов снизились на 1,2% — до 82 тысяч автомобилей. Среди них сильнее всех потеряла Kia, а выросла — Toyota. К тому же в сравнении с прошлым годом японский бренд поднялся на две строчки, подвинув Volkswagen и Skoda.
Топ-6 японских брендов прибавили 5,6%: продано 17,3 тысячи машин. Кроме того, лучшей динамикой среди брендов из Японии отличилась компания Suzuki: трёхкратный скачок вверх, 521 автомобиль. Продажи премиальной марки Infiniti упали более чем в 2 раза.
Китайский автопром начал год с двузначного роста: плюс 57% и больше 3 тысяч проданных машин. Лидеры те же, что и в 2019 году, — Haval и Geely. Рекордный рост, но с небольшими абсолютными показателями, за Changan — плюс 827%, 241 автомобиль.
Про модели
Бестселлер рынка — семейство Lada Granta — продолжает наращивать продажи (плюс 11%). Серебряный призёр 2019 года — Lada Vesta — в январе сумел вернуться к росту после затяжного падения продаж, длившегося с сентября (плюс 6%). Возможно, помогают автомобили с новой трансмиссией. Также среди бюджетных автомобилей подъёмом в 28,4% отметился кроссовер Hyundai Creta. В сильный минус ушли Hyundai Solaris (10,4 процента) и Skoda Rapid (18,7 процента).
Рекордная динамика в январе зафиксирована за японским кроссовером Toyota Rav4 — плюс 78,3%: сказались слабые продажи в
Самое сильное падение в рейтинге у Renault Duster (24,2%) и Lada 4x4 (22,7 процента). Французские кроссоверы попросту закончились у дилеров после ажиотажа в декабре, а обновлённая версия российского внедорожника встала на конвейер только в декабре, поэтому, вероятно, производитель ещё не успел заполнить склады дилеров.
В топ-25 продаж в январе 2020 года попали Kia Cerato (плюс 21,9%) и Mazda