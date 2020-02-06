Продажи новых автомобилей в России растут второй месяц подряд

Лидер рынка — Lada — начал год с минимального роста, но такой показатель обусловлен, в том числе, хорошими продажами год назад: за прошедший месяц дилеры реализовали 21 790 автомобилей (плюс 1%). Кроме того, произво­дитель увеличил долю на рынке на 0,5 пункта — до 21,3%. Но продажи «экс-Шевроле» Niva, которая вернулась к АвтоВАЗу, провали­лись на 11,8%, поэтому в совокуп­ности реализация на заводе поднялась только на 0,4%.

В топ-10 рекордным ростом начала год компания Toyota. Кроме того, на 15-ю строчку рейтинга забрался китайский Haval — лучшая позиция в истории бренда в России. Он же установил рекорд роста среди наиболее прода­ваемых марок. Сильное падение среди лидеров только у Mitsubishi — минус 27%.

Среди лидеров премиум-брендов уверенно начали год Mercedes-Benz и Lexus. К сожалению, теперь ежемесячные отчёты АЕБ не включают данные о продажах BMW. Компания решила изменить периодич­ность публикации результатов продаж с ежемесячной на ежеквар­тальную. В целом спрос на автомобили премиальных и люксовых брендов сохранился на прошлогоднем уровне — 6,1 тысячи машин.

Продажи 10 самых популярных «масс-маркет» брендов снизились на 1,2% — до 82 тысяч автомобилей. Среди них сильнее всех потеряла Kia, а выросла — Toyota. К тому же в сравнении с прошлым годом японский бренд поднялся на две строчки, подвинув Volkswagen и Skoda.

Топ-6 японских брендов прибавили 5,6%: продано 17,3 тысячи машин. Кроме того, лучшей динамикой среди брендов из Японии отличилась компания Suzuki: трёхкратный скачок вверх, 521 автомобиль. Продажи премиальной марки Infiniti упали более чем в 2 раза.

Китайский автопром начал год с двузначного роста: плюс 57% и больше 3 тысяч проданных машин. Лидеры те же, что и в 2019 году, — Haval и Geely. Рекордный рост, но с небольшими абсолютными показателями, за Changan — плюс 827%, 241 автомобиль.

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