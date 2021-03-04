Российский авторынок вернулся к росту продаж новых машин

Среди 5 самых популярных автопроизво­дителей только Lada сумели улучшить продажи. Вместе с этим выросла и их доля в общем объёме проданных машин: плюс 2,5 пункта, 23,5%. Стоит отметить, что с учётом прошлогодних цифр Chevrolet Niva (теперь модель называется Lada Niva Travel), которые считались отдельно, Lada прибавили чуть меньше, только 8,2%.

Спрос на конкурирующие автомобили корейских брендов немного сократился. Доля Kia снизилась до 13,8% (минус 0,6 пункта), Hyundai просел до 11,5% (минус 0,5 пункта). Партнёр по альянсу — Renault — смог хотя бы не уйти в минус, доля сохранилась на отметке 8,5%. Худший результат в группе лидеров — у Toyota, которой тем не менее удалось нарастить долю на 1,5 пункта, до 5,9%.

Лучший же результат в топ-10 зафиксирован за Mazda: спрос на «японцев» оказался в полтора раза выше, чем год назад. Причиной послужили и низкие продажи в феврале 2020-го, и выход на российский рынок нового кроссовера CX-30 и обновлённого CX-9. Другой японский произво­дитель — Nissan — тем временем заметно провалился, что стало анти­рекордом в топ-10.

Второй месяц подряд вплотную к топ-10 подбираются китайские Haval и Chery. Хотя в феврале Chery немного уступил конкуренту, за брендом всё-таки зафиксирован лучший показатель роста спроса среди наиболее продава­емых автомобилей. В целом спрос на машины китайских брендов практически удвоился, реализовано больше 6 тысяч машин. Их доля увеличилась на 2,5 пункта, до 5,2%.

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