Дешёвый кроссовер Volkswagen для России: полный привод и два мотора

Российский авторынок вернулся к росту продаж новых машин

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в феврале 2021 года в России продан 120 081 новый легковой и лёгкий коммер­­ческий авто­мобиль — на 0,8% больше, чем годом ранее (плюс 1008 штук).

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстри­руют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжа­ющейся стабили­зации с ещё одним месяцем восстанов­ления. В целом рынок остаётся на уровне прошлого года, как и сообщил АМС на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учётом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за февраль 2021/2020 гг. и январь-февраль 2021/2020 гг.

Знаком * отмечены бренды, в чьих продажах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Среди 5 самых популярных автопроизво­дителей только Lada сумели улучшить продажи. Вместе с этим выросла и их доля в общем объёме проданных машин: плюс 2,5 пункта, 23,5%. Стоит отметить, что с учётом прошлогодних цифр Chevrolet Niva (теперь модель называется Lada Niva Travel), которые считались отдельно, Lada прибавили чуть меньше, только 8,2%. 

Спрос на конкурирующие автомобили корейских брендов немного сократился. Доля Kia снизилась до 13,8% (минус 0,6 пункта), Hyundai просел до 11,5% (минус 0,5 пункта). Партнёр по альянсу — Renault — смог хотя бы не уйти в минус, доля сохранилась на отметке 8,5%. Худший результат в группе лидеров — у Toyota, которой тем не менее удалось нарастить долю на 1,5 пункта, до 5,9%.

Лучший же результат в топ-10 зафиксирован за Mazda: спрос на «японцев» оказался в полтора раза выше, чем год назад. Причиной послужили и низкие продажи в феврале 2020-го, и выход на российский рынок нового кроссовера CX-30 и обновлённого CX-9. Другой японский произво­дитель — Nissan — тем временем заметно провалился, что стало анти­рекордом в топ-10.

Второй месяц подряд вплотную к топ-10 подбираются китайские Haval и Chery. Хотя в феврале Chery немного уступил конкуренту, за брендом всё-таки зафиксирован лучший показатель роста спроса среди наиболее продава­емых автомобилей. В целом спрос на машины китайских брендов практически удвоился, реализовано больше 6 тысяч машин. Их доля увеличилась на 2,5 пункта, до 5,2%.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за февраль 2021/2020 гг. и январь-февраль 2021/2020 гг.

Lada Granta вернула себе звание бестселлера рынка, а продажи модели выросли на 2,4%. Ещё сильнее прибавил Kia Rio (плюс 4,9%), который всё-таки немного опередил Lada Vesta. Флагман тольяттинского произво­дителя, тем не менее, показал лучшую динамику в топ-3: плюс 7,9%. По итогам продаж за 2 месяца, обе Лады немного потеряли клиентов (Granta — минус 2,9%, Vesta — минус 3,3%), а Рио вырос на весомые 13,1%.

Лучшим же результатом в топ-25 февраля отметился Skoda Rapid, который выбрали на 41% больше клиентов, чем год назад. Сильнейшие падения — за Toyota Camry (минус 23,9%) и Nissan Qashqai (минус 24,5%). В январе антирекорд установил другой пред­ставитель Nissan — X-Trail: его продажи тогда провалились на 47%.

Стоит отметить и хорошие цифры Lada Niva Legend (бывшая 4x4), которые поднялись на 29,3%, и Lada Xray — он второй месяц подряд устанавли­вает собственный рекорд после длительного падения (плюс 33,8% за месяц). Стабильно в плюсе держится и обновлённый Hyundai Solaris (плюс 23,8%). Положительная динамика продаж большинства популярных моделей частично свидетель­ствует о том, что дилеры и произво­дители постепенно справляются с дефицитом машин, с которым столкнулись ещё прошлой осенью.

Продажи Kia K5 (относительно Optima) в январе точно не порадовали дилеров корейской марки. Но уже в феврале модель реабилитиро­валась: плюс 0,5% и плюс 9,1% соответ­ственно. Новая Skoda Octavia, продажи которой стартовали не без труда, немного отстаёт от предшественницы: минус 9,8% в феврале.

По итогам за два месяца, в лидерах оказался Renault Duster (плюс 34,5%). Динамику Kia Seltos и Skoda Karoq, которая, конечно же, сильно лучше, чем у Дастера, не учитываем: в начале 2020 года эти модели только-только набирали обороты на старте продаж, что создало эффект низкой базы. Худший результат — у Nissan X-Trail (минус 29,7%).

В топ-25 февраля попали Kia K5, Nissan Qashqai, Renault Arkana и Skoda Kodiaq. Они заняли места Hyundai Tucson, Kia Optima, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. В топ-25 с начала года новые модели — это Kia K5 и Seltos, Lada Xray и Skoda Karoq. Вылетели из рейтинга Hyundai Tucson, Kia Cerato и Optima, а также Skoda Octavia.

Будете покупать машину в этом году?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение