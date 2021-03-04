Российский авторынок вернулся к росту продаж новых машин
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в феврале 2021 года в России продан 120 081 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль — на 0,8% больше, чем годом ранее (плюс 1008 штук).
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. В целом рынок остаётся на уровне прошлого года, как и сообщил АМС на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учётом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене».
Про бренды
Среди 5 самых популярных автопроизводителей только Lada сумели улучшить продажи. Вместе с этим выросла и их доля в общем объёме проданных машин: плюс 2,5 пункта, 23,5%. Стоит отметить, что с учётом прошлогодних цифр Chevrolet Niva (теперь модель называется Lada Niva Travel), которые считались отдельно, Lada прибавили чуть меньше, только 8,2%.
Спрос на конкурирующие автомобили корейских брендов немного сократился. Доля Kia снизилась до 13,8% (минус 0,6 пункта), Hyundai просел до 11,5% (минус 0,5 пункта). Партнёр по альянсу — Renault — смог хотя бы не уйти в минус, доля сохранилась на отметке 8,5%. Худший результат в группе лидеров — у Toyota, которой тем не менее удалось нарастить долю на 1,5 пункта, до 5,9%.
Лучший же результат в топ-10 зафиксирован за Mazda: спрос на «японцев» оказался в полтора раза выше, чем год назад. Причиной послужили и низкие продажи в феврале
Второй месяц подряд вплотную к топ-10 подбираются китайские Haval и Chery. Хотя в феврале Chery немного уступил конкуренту, за брендом всё-таки зафиксирован лучший показатель роста спроса среди наиболее продаваемых автомобилей. В целом спрос на машины китайских брендов практически удвоился, реализовано больше 6 тысяч машин. Их доля увеличилась на 2,5 пункта, до 5,2%.
Про модели
Lada Granta вернула себе звание бестселлера рынка, а продажи модели выросли на 2,4%. Ещё сильнее прибавил Kia Rio (плюс 4,9%), который всё-таки немного опередил Lada Vesta. Флагман тольяттинского производителя, тем не менее, показал лучшую динамику в
Лучшим же результатом в топ-25 февраля отметился Skoda Rapid, который выбрали на 41% больше клиентов, чем год назад. Сильнейшие падения — за Toyota Camry (минус 23,9%) и Nissan Qashqai (минус 24,5%). В январе антирекорд установил другой представитель Nissan —
Стоит отметить и хорошие цифры Lada Niva Legend (бывшая 4x4), которые поднялись на 29,3%, и Lada Xray — он второй месяц подряд устанавливает собственный рекорд после длительного падения (плюс 33,8% за месяц). Стабильно в плюсе держится и обновлённый Hyundai Solaris (плюс 23,8%). Положительная динамика продаж большинства популярных моделей частично свидетельствует о том, что дилеры и производители постепенно справляются с дефицитом машин, с которым столкнулись ещё прошлой осенью.
Продажи Kia K5 (относительно Optima) в январе точно не порадовали дилеров корейской марки. Но уже в феврале модель реабилитировалась: плюс 0,5% и плюс 9,1% соответственно. Новая Skoda Octavia, продажи которой стартовали не без труда, немного отстаёт от предшественницы: минус 9,8% в феврале.
По итогам за два месяца, в лидерах оказался Renault Duster (плюс 34,5%). Динамику Kia Seltos и Skoda Karoq, которая, конечно же, сильно лучше, чем у Дастера, не учитываем: в начале 2020 года эти модели только-только набирали обороты на старте продаж, что создало эффект низкой базы. Худший результат — у Nissan
В топ-25 февраля попали Kia K5, Nissan Qashqai, Renault Arkana и Skoda Kodiaq. Они заняли места Hyundai Tucson, Kia Optima, Mitsubishi Outlander и Nissan