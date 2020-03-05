Российский авторынок в феврале ушёл в минус
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в феврале 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке сократились на 2,2%, до 119 073 автомобилей (минус 2699 штук). Год назад, на фоне роста НДС до 20% и цен на машины падение было ещё более существенным: 3,6%.
«В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые 3 месяца 2020 года», — прокомментировал итоги месяца Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.
Про бренды
Темп продаж Lada сократился до антирекорда 2019 года: в ноябре спрос на автомобили бренда упал на те же 7%. Тогда поводом стало завершение программ льготного кредитования, а сейчас на продажи существенно повлиял рост цен на машины 2020 года выпуска. При сравнении сбыта Lada с суммарными продажами Lada и Chevrolet Niva в 2019 году динамика становится ещё хуже: 26 134 машины в феврале (минус 8,8%) и 49 118 машин за два месяца (минус 4,7%).
В топ-10 наибольший рост у Renault, чуть слабее прибавили дилеры Toyota, хотя для японского концерна это второй месяц подряд с двузначным ростом. Антирекорд среди наиболее продаваемых марок — у Skoda, к тому же, вероятно, такой тренд сохранится в ближайшие месяцы: компания объявила о сокращении объёмов производства на российском заводе в связи с дефицитом запчастей.
Без учёта продаж BMW (включая Mini) и Mercedes-Benz (включая Smart), которые с 2020 года подводят итоги ежеквартально, спрос на премиум-бренды убавился до 4905 автомобилей (минус 4,3%). После неудачного 2019 года второй месяц подряд растёт Lexus. Вместе с ним вышел в плюс и Audi. В целом с начала года продажи премиум-брендов упали на 4,2%, до 8,3 тысячи штук.
Продажи 10 самых популярных автомобилей «масс-маркет» просели чуть слабее рынка: минус 1,6%, 103 тысячи машин. Среди них худшая динамика всё также у Skoda. За 2 месяца реализовано почти 185 тысяч машин, только на 0,2% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
У пятёрки самых продаваемых японских марок снова рост: плюс 2,8%, 20,7 тысячи машин в феврале. Наибольший вклад в статистику внёс бренд Toyota. Кроме того, реабилитируется Mazda. Nissan и Mitsubishi, в свою очередь, продолжают падение и портят общую статистику. Суммарно в январе и феврале они продали 36,6 тысячи машин — на 3,4% больше, чем год назад.
Китайский автопром по-прежнему на подъёме: в январе раскуплено 3202 автомобиля, динамика 36,3%. Большую часть рынка заняли Haval, Geely, Changan и Chery — на них приходится почти 90%. За 2 месяца больше 6,2 тысячи китайских автомобилей нашли своих владельцев, что на 46% больше, чем год назад.
Про модели
Продажи семейства Lada Granta упали впервые за почти два года: последнее сокращение зафиксировано в апреле 2018 года — минус 11,5%. Тогда Гранта была лишь третьей в рейтинге продаж. Но благодаря хорошему сбыту в январе этого года (плюс 11%, 8470 машин), показатель двух месяцев у бестселлера не так страшен: минус 1%, 18 029 машин. Вместе с Грантой в
Флагманская модель АвтоВАЗа — Vesta — хоть и удержалась от падения (плюс 1,8%), но второе место уступила Kia Rio, чьи продажи поднялись на 17,8%. Для Рио это первый рост с октября и лучший показатель за 14 месяцев (декабрь 2018 года — плюс 39,4%).
Самый сильный провал по итогам февраля — у Hyundai Tucson (минус 26,5%), а лучший рост второй месяц подряд — у Toyota RAV4 (плюс 102%). Кроме того, хороший спрос зафиксирован за Volkswagen Tiguan (19 процентов) и Nissan Qashqai (26,1 процента).
Очень популярный на российском рынке Skoda Kodiaq впервые за 11 месяцев не попал в
В топ-25 февраля-2020 попала Mazda CX-5, а Kia Ceed, наоборот, ушёл. Только 11 моделей рейтинга за прошедший месяц продавались лучше, чем год назад.
По результатам двух месяцев «в плюсе» остались 13 моделей. Лучший рост показал новый Toyota Rav4 (плюс 91,3%). Худшая динамика у двух моделей — Skoda Rapid и Hyundai Tucson: их продажи упали на 20%.