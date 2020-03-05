Российский авторынок в феврале ушёл в минус

Темп продаж Lada сократился до антирекорда 2019 года: в ноябре спрос на автомобили бренда упал на те же 7%. Тогда поводом стало завершение программ льготного кредито­вания, а сейчас на продажи существенно повлиял рост цен на машины 2020 года выпуска. При сравнении сбыта Lada с суммарными продажами Lada и Chevrolet Niva в 2019 году динамика становится ещё хуже: 26 134 машины в феврале (минус 8,8%) и 49 118 машин за два месяца (минус 4,7%).

В топ-10 наибольший рост у Renault, чуть слабее прибавили дилеры Toyota, хотя для японского концерна это второй месяц подряд с двузначным ростом. Антирекорд среди наиболее прода­ваемых марок — у Skoda, к тому же, вероятно, такой тренд сохранится в ближайшие месяцы: компания объявила о сокращении объёмов производства на российском заводе в связи с дефицитом запчастей.

Без учёта продаж BMW (включая Mini) и Mercedes-Benz (включая Smart), которые с 2020 года подводят итоги ежеквартально, спрос на премиум-бренды убавился до 4905 автомобилей (минус 4,3%). После неудачного 2019 года второй месяц подряд растёт Lexus. Вместе с ним вышел в плюс и Audi. В целом с начала года продажи премиум-брендов упали на 4,2%, до 8,3 тысячи штук.

Продажи 10 самых популярных автомобилей «масс-маркет» просели чуть слабее рынка: минус 1,6%, 103 тысячи машин. Среди них худшая динамика всё также у Skoda. За 2 месяца реализовано почти 185 тысяч машин, только на 0,2% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

У пятёрки самых продаваемых японских марок снова рост: плюс 2,8%, 20,7 тысячи машин в феврале. Наибольший вклад в статистику внёс бренд Toyota. Кроме того, реабилити­руется Mazda. Nissan и Mitsubishi, в свою очередь, продолжают падение и портят общую статистику. Суммарно в январе и феврале они продали 36,6 тысячи машин — на 3,4% больше, чем год назад.

Китайский автопром по-прежнему на подъёме: в январе раскуплено 3202 автомобиля, динамика 36,3%. Большую часть рынка заняли Haval, Geely, Changan и Chery — на них приходится почти 90%. За 2 месяца больше 6,2 тысячи китайских автомобилей нашли своих владельцев, что на 46% больше, чем год назад.

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