Новых автомобилей с «автоматами» становится всё меньше: рейтинг самых популярных моделей августа

В России в сентябре продано почти 50 тысяч новых машин — это лучший результат за 7 месяцев
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2022 года в России было продано 46 698 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — это на 59,6% меньше, чем год назад, но на 12% больше, чем в августе. Сентябрьские результаты стали лучшими за последние 7 месяцев. 

За 9 месяцев дилеры реализовали 506 661 машину — на 59,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Сентябрь стал пятнадцатым подряд месяцем, когда российский авторынок остаётся в минусе.

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за сентябрь 2022/2021 гг. и январь-сентябрь 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

За Lada зафиксирован 20-процентный прирост продаж по итогам месяца — реализованы 20,6 тысячи машин. Позитивная динамика — следствие слабых продаж в сентябре-2021: тогда у производителя был дефицит некоторых компонентов, из-за чего сильно просел объём выпуска. Тем не менее, 20 тысяч проданных машин — достаточно близко к обычному, докризисному, уровню: например, в декабре 2021 года дилеры продали 29,9 тысячи машин. Кроме того, Лада заняла 44% рынка новых машин за месяц. По итогам января-сентября продажи марки упали вдвое по сравнению с этим же периодом 2021 года. 

Среди наиболее продаваемых автомобилей, относительно неплохой динамикой в сентябре отметились Geely и Haval (минус 4% и 2% соответственно), УАЗ (минус 25%), а Changan удалось нарастить объём продаж на 74%, хоть и благодаря эффекту низкой базы. Всё хуже себя чувствует Kia (минус 81%). 

По итогам трёх кварталов неплохие результаты зафиксированы преимущественно за «китайцами». В целом продаж автомобилей китайских брендов почти удержались на прошлогоднем уровне: 72,2 тысячи машин, минус 5,5%. Лидеры — Chery, Haval и Geely, спрос на них сократился не сильнее, чем на 20%. Рекордную статистику на фоне низкой базы показали Dongfeng и Exeed, которые выросли в 5 раз и в 4 раза соответственно.

Премиальный сегмент за 9 месяцев не превысил отметку в 30 тысяч машин — на 76% меньше по сравнению с прошлым годом. Лидеры, как и всегда, BMW и Mercedes-Benz, но за последние три месяца их купили только 263 и 814 клиентов соответственно. Относительно неплохо себя чувствует Genesis, чьи продажи упали вдвое.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за сентябрь 2022/2021 гг. и январь-сентябрь 2022/2021 гг.

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10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за сентябрь 2022/2021 гг. и январь-сентябрь 2022/2021 гг.

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