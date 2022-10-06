В России в сентябре продано почти 50 тысяч новых машин — это лучший результат за 7 месяцев

За Lada зафиксирован 20-процентный прирост продаж по итогам месяца — реализованы 20,6 тысячи машин. Позитивная динамика — следствие слабых продаж в сентябре-2021: тогда у производителя был дефицит некоторых компонентов, из-за чего сильно просел объём выпуска. Тем не менее, 20 тысяч проданных машин — достаточно близко к обычному, докризисному, уровню: например, в декабре 2021 года дилеры продали 29,9 тысячи машин. Кроме того, Лада заняла 44% рынка новых машин за месяц. По итогам января-сентября продажи марки упали вдвое по сравнению с этим же периодом 2021 года.

Среди наиболее продаваемых автомобилей, относительно неплохой динамикой в сентябре отметились Geely и Haval (минус 4% и 2% соответственно), УАЗ (минус 25%), а Changan удалось нарастить объём продаж на 74%, хоть и благодаря эффекту низкой базы. Всё хуже себя чувствует Kia (минус 81%).

По итогам трёх кварталов неплохие результаты зафиксированы преимущественно за «китайцами». В целом продаж автомобилей китайских брендов почти удержались на прошлогоднем уровне: 72,2 тысячи машин, минус 5,5%. Лидеры — Chery, Haval и Geely, спрос на них сократился не сильнее, чем на 20%. Рекордную статистику на фоне низкой базы показали Dongfeng и Exeed, которые выросли в 5 раз и в 4 раза соответственно.

Премиальный сегмент за 9 месяцев не превысил отметку в 30 тысяч машин — на 76% меньше по сравнению с прошлым годом. Лидеры, как и всегда, BMW и Mercedes-Benz, но за последние три месяца их купили только 263 и 814 клиентов соответственно. Относительно неплохо себя чувствует Genesis, чьи продажи упали вдвое.