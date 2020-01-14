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Продажи автомобилей в России ушли в минус

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в 2020 году продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском авторынке снизились на 2,3%: реализованы 1 759 532 машины (минус 41 059 штук). Однако последний месяц года завершился ростом на 2,3% — продано 179 235 автомобилей (плюс 3995 штук).

Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, подвёл итоги месяца, года, а также дал прогноз на предстоящий год: «Благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли. Несмотря на это, общие продажи за 4-й квартал остались в негативной зоне, показывая 3-про­центное падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В наступив­шем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год — 1,72 миллиона единиц, что представ­ляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году».

Про бренды

По итогам года лидер рынка — марка Lada — сумела увеличить продажи всего на 1 процент: автозавод реализовал 362 356 автомобилей. Рыночная доля Лады выросла до 20,6% (плюс 0,6 пункта). В декабре компании удалось прервать двух­месячное падение и выйти в небольшой плюс.

Среди самых популярных иностранных марок — Kia, Hyundai и Renault, но только у француз­ского автопроизво­дителя получилось по итогам года выйти в плюс, и только благодаря последним нескольким месяцам, когда дилеры показывали двузначные цифры роста продаж. 

Продажи 10 самых популярных массовых брендов упали сильнее рынка: минус 2,9% (1 миллион 343,1 тысячи автомобилей). Худший результат — у Nissan, а лучшую динамику показала марка Renault. 

Автомобили японских марок просели ещё сильнее: минус 9,1% и 304,6 тысячи штук. В плюсе по итогам года оказались только два бренда — Datsun и Suzuki, чьи продажи слабо влияют на общую динамику. Сильнее всех отразилось на статистике падение спроса на Nissan. В декабре сбыт японских автомобилей сократился на 5,7% (35,4 тысячи штук), однако это минимальное падение за четвёртый квартал года.

Китайские автомобили показали положительную динамику по итогам года: несмотря на достаточно скромные абсолютные цифры — 39,8 тысячи автомобилей, это на 13,2% больше, чем продано год назад. Прорывом года можно назвать успех марки Haval, которая развер­нула в России полно­ценное производ­ство и демонстри­рует стабильный рост. На заводе в Тульской области уже выпускаются три модели — соплатформенные кроссоверы F7 и F7x, внедорожник H9. Компания Geely также чув­ствует себя уверенно в России, благодаря спросу на кроссовер Atlas. В декабре в сегменте китайских автомобилей зафикси­рован лучший в этом году рост — плюс 50% (5788 машин).

Продажи автомобилей премиальных и люксовых брендов вышли в плюс: 159,4 тысячи машин, +5,1%. В декабре реализо­вано 17 320 автомобилей этого сегмента, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Про модели

Бестселлер российского рынка — семейство Lada Granta — завершил год уверенным ростом и лишь раз (в ноябре) спрос на модель был хуже прошло­годнего. Но уже в декабре Гранта компенси­ровала падение, заодно установив рекордные цифры в абсолютном показателе. Флагман тольяттинского авто­гиганта — семейство Vesta — тоже закончил год в плюсе, однако продажи этой модели продолжают сокращаться с сентября 2019 года.

Корейские соплатформенные Kia Rio и Hyundai Solaris установили для себя новые анти­рекорды в декабре: продажи Рио просели на треть, а Солярис спустился до восьмой строчки в топе. По итогам года Rio без проблем взял бронзу, а Солярису удалось не упустить пятую строчку в борьбе с Volkswagen Polo.

Лучшая динамика по итогам года — у чешского кроссовера Skoda Kodiaq (плюс 35,2%). Сильнее других упали продажи Lada Xray — минус 20,2%. Близко к антирекорду оказался компактный кроссо­вер Renault Kaptur (минус 16,4%), покупа­телей у которого уже несколько месяцев подряд отнимает более свежая модель Renault Arkana.

В декабрьский топ попал ещё один российский внедорожник — УАЗ Патриот. В последний месяц уходящего года спрос поднялся на 16,6%. А Toyota Rav4 нового поколения установил персо­нальный рекорд, взобрав­шись на пятое место в общем рейтинге. Рекордное падение в декабре — у Поло (минус 39,2%), рост — у Renault Duster (плюс 49,6%).

В топ-25 продаж по итогам 2019 года вошли Kia Optima и Skoda Kodiaq. Выпали из рейтинга лидеров Chevrolet Niva и Nissan X-Trail.

Что будет с рынком в 2020 году?

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