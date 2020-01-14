Продажи автомобилей в России ушли в минус

По итогам года лидер рынка — марка Lada — сумела увеличить продажи всего на 1 процент: автозавод реализовал 362 356 автомобилей. Рыночная доля Лады выросла до 20,6% (плюс 0,6 пункта). В декабре компании удалось прервать двух­месячное падение и выйти в небольшой плюс.

Среди самых популярных иностранных марок — Kia, Hyundai и Renault, но только у француз­ского автопроизво­дителя получилось по итогам года выйти в плюс, и только благодаря последним нескольким месяцам, когда дилеры показывали двузначные цифры роста продаж.

Продажи 10 самых популярных массовых брендов упали сильнее рынка: минус 2,9% (1 миллион 343,1 тысячи автомобилей). Худший результат — у Nissan, а лучшую динамику показала марка Renault.

Автомобили японских марок просели ещё сильнее: минус 9,1% и 304,6 тысячи штук. В плюсе по итогам года оказались только два бренда — Datsun и Suzuki, чьи продажи слабо влияют на общую динамику. Сильнее всех отразилось на статистике падение спроса на Nissan. В декабре сбыт японских автомобилей сократился на 5,7% (35,4 тысячи штук), однако это минимальное падение за четвёртый квартал года.

Китайские автомобили показали положительную динамику по итогам года: несмотря на достаточно скромные абсолютные цифры — 39,8 тысячи автомобилей, это на 13,2% больше, чем продано год назад. Прорывом года можно назвать успех марки Haval, которая развер­нула в России полно­ценное производ­ство и демонстри­рует стабильный рост. На заводе в Тульской области уже выпускаются три модели — соплатформенные кроссоверы F7 и F7x, внедорожник H9. Компания Geely также чув­ствует себя уверенно в России, благодаря спросу на кроссовер Atlas. В декабре в сегменте китайских автомобилей зафикси­рован лучший в этом году рост — плюс 50% (5788 машин).

Продажи автомобилей премиальных и люксовых брендов вышли в плюс: 159,4 тысячи машин, +5,1%. В декабре реализо­вано 17 320 автомобилей этого сегмента, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Про модели