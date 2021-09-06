В августе в России подорожали автомобили 25 производителей: какие именно и на сколько

Российский авторынок рухнул на 17% — это сильнейшее падение за 15 месяцев
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в августе 2021 года в России продано 114 130 новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­мобилей — на 17% меньше, чем годом ранее (минус 23 387 штук). Это сильнейшее падение с мая-2020. С начала года продажи достигли отметки в 1 067 890 автомобилей — плюс 21,3% (плюс 187 692 шт.).

Относительно августа 2019 года продажи провалились ещё сильнее — минус 17,4%, а относительно января-августа того же года — выросли всего на 0,9%.

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

«В августе мы наблюдаем значительное снижение продаж автомобилей: -17% (114 130 легковых и лёгких коммерческих автомо­билей) по сравнению с августом 2020 года. Хотя спрос остаётся стабильным, падение производ­ства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложе­нием, оказывая негативное влияние на объёмы продаж. Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабиль­ность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. В годовом выражении результаты остаются положитель­ными. За период с января по август 2021 года продано 1 067 890 новых легковых и лёгких коммерче­ских автомобилей, что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года. Учитывая существующий тренд, пока мы оставляем наш прогноз на конец года (+9,8%) без изменений, однако вернёмся к этому вопросу после третьего квартала».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за август 2021/2020 гг. и январь-август 2021/2020 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Продажи большинства автопроизводи­телей ушли в минус. В топ‑10 сильнейшие падения зафиксиро­ваны за Volkswagen, Lada и Skoda: российские заводы этих компаний достаточно долго находились на «летних каникулах» (во многом — из-за дефицита комплектующих), поэтому существенное снижение объёмов выпуска создало дефицит машин и сказалось на продажах.

Меньше всех среди лидеров пострадали Toyota, спрос на которые сократился только на 4%. ГАЗ и Chery заметно прибавили: китайский произво­дитель вышел в плюс из-за эффекта низкой базы, российский — благодаря неплохому спросу на коммер­ческий транспорт.

Почти в 4 раза — рекорд в августе — повысился спрос на автомобили Genesis: во многом благодаря эффекту низкой базы и расширению модель­ного ряда в этом году.

Лидеры среди китайских производителей — Chery, Haval и Geely — сохраняют позитивный тренд. Вместе с ними в плюс вышли премиальные Lexus, Audi, Volvo и Land Rover, а также не особо популярные Suzuki и Peugeot.

По результатам продаж за 8 месяцев авто­мобили почти всех наиболее популярных на отече­ственном рынке брендов продавались лучше, чем год назад. В минус ушли «японцы» — Nissan (минус 9%) и Mitsubishi (минус 3%), а также китайский Changan (минус 16%). Рекордный рост сохраняется за Chery (плюс 335%), который, кстати, вплотную подобрался к топ‑10: за последнюю строчку в рейтинге Chery борется с Haval.

Для столь резкого падения продаж есть несколько весомых причин. Первая — ажиотажный спрос на автомобили в августе 2020 года, когда дилеры полноценно вернулись к работе после локдауна, а покупатели кинулись тратить накопления. Это отразилось на стати­стике и создало эффект высокой базы. Вторая причина — глобальный дефицит авто­компонентов, вызванный нехваткой полу­проводников. Из‑за этого многие производители вынуждены сокращать объёмы выпуска или совсем приостанав­ливать конвейеры. Кроме того, в нынешнем году многие произво­дители отправляли сотрудников в плановые корпоративные отпуска, что тоже сказалось на объёмах выпуска и, как следствие, на наличии машин у дилеров.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за август 2021/2020 гг. и январь-август 2021/2020 гг.

Lada Granta (минус 52,5%) упустила лидерство в августе и выпала из топ‑3 — во многом из-за простоя на тольяттин­ском заводе АвтоВАЗа. На первую строчку забралась Lada Vesta, растеряв при этом 19,2% аудитории. Столько же утратила и Kia Rio, которая оказалась на второй строчке. Ещё большим падением — 27,9% — отметился кроссовер Hyundai Creta, хотя это связано в большей степени со сменой поколений и некоторой нехваткой машин у дилеров. 

Сильнее семейства Lada Granta в топ-25 месяца просел только Volkswagen Polo — минус 63%. Рекордным ростом отметился Toyota Land Cruiser Prado — не самый частый «участник» рейтинга. 

На 8-е место забралась Kia K5, которую выбрали в полтора раза больше клиентов, чем конкури­рующую Toyota Camry (минус 27,7%). В борьбе за лидерство это сокрушитель­ный удар по «японцу», который вряд ли что-то сумеет противо­поставить «корейцу» до конца года: K5 на 9,4% опережает Камри.

Второй месяц подряд в топ-25 попадает Geely: в этот раз — с моделью Atlas (в июле — Coolray). Кроссовер прибавил 61,3% относительно прошлогоднего результата и лишь на 2 машины отстал от заметно более дешёвого Lada Xray (минус 12,2%). 

С начала года лидер роста — Skoda Rapid (плюс 160,3%): у бюджетного «чеха» были проблемы со стартом продаж, что усилило эффект низкой базы, созданный пандемией. В минус ушли только 3 модели: Nissan Qashqai (минус 14%), Mazda CX‑5 (минус 3,3%) и Volkswagen Polo (минус 0,3%).

В ближайшие месяцы рынок будет...

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