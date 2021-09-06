Российский авторынок рухнул на 17% — это сильнейшее падение за 15 месяцев

Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в августе 2021 года в России продано 114 130 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 17% меньше, чем годом ранее (минус 23 387 штук). Это сильнейшее падение с мая-2020. С начала года продажи достигли отметки в 1 067 890 автомобилей — плюс 21,3% (плюс 187 692 шт.).
Относительно августа 2019 года продажи провалились ещё сильнее — минус 17,4%, а относительно января-августа того же года — выросли всего на 0,9%.
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«В августе мы наблюдаем значительное снижение продаж автомобилей: -17% (114 130 легковых и лёгких коммерческих автомобилей) по сравнению с августом 2020 года. Хотя спрос остаётся стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объёмы продаж. Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. В годовом выражении результаты остаются положительными. За период с января по август 2021 года продано 1 067 890 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года. Учитывая существующий тренд, пока мы оставляем наш прогноз на конец года (+9,8%) без изменений, однако вернёмся к этому вопросу после третьего квартала».
Про бренды
Продажи большинства автопроизводителей ушли в минус. В топ‑10 сильнейшие падения зафиксированы за Volkswagen, Lada и Skoda: российские заводы этих компаний достаточно долго находились на «летних каникулах» (во многом — из-за дефицита комплектующих), поэтому существенное снижение объёмов выпуска создало дефицит машин и сказалось на продажах.
Меньше всех среди лидеров пострадали Toyota, спрос на которые сократился только на 4%. ГАЗ и Chery заметно прибавили: китайский производитель вышел в плюс из-за эффекта низкой базы, российский — благодаря неплохому спросу на коммерческий транспорт.
Почти в 4 раза — рекорд в августе — повысился спрос на автомобили Genesis: во многом благодаря эффекту низкой базы и расширению модельного ряда в этом году.
Лидеры среди китайских производителей — Chery, Haval и Geely — сохраняют позитивный тренд. Вместе с ними в плюс вышли премиальные Lexus, Audi, Volvo и Land Rover, а также не особо популярные Suzuki и Peugeot.
По результатам продаж за 8 месяцев автомобили почти всех наиболее популярных на отечественном рынке брендов продавались лучше, чем год назад. В минус ушли «японцы» — Nissan (минус 9%) и Mitsubishi (минус 3%), а также китайский Changan (минус 16%). Рекордный рост сохраняется за Chery (плюс 335%), который, кстати, вплотную подобрался к топ‑10: за последнюю строчку в рейтинге Chery борется с Haval.
Для столь резкого падения продаж есть несколько весомых причин. Первая — ажиотажный спрос на автомобили в августе 2020 года, когда дилеры полноценно вернулись к работе после локдауна, а покупатели кинулись тратить накопления. Это отразилось на статистике и создало эффект высокой базы. Вторая причина — глобальный дефицит автокомпонентов, вызванный нехваткой полупроводников. Из‑за этого многие производители вынуждены сокращать объёмы выпуска или совсем приостанавливать конвейеры. Кроме того, в нынешнем году многие производители отправляли сотрудников в плановые корпоративные отпуска, что тоже сказалось на объёмах выпуска и, как следствие, на наличии машин у дилеров.
Про модели
Lada Granta (минус 52,5%) упустила лидерство в августе и выпала из топ‑3 — во многом из-за простоя на тольяттинском заводе АвтоВАЗа. На первую строчку забралась Lada Vesta, растеряв при этом 19,2% аудитории. Столько же утратила и Kia Rio, которая оказалась на второй строчке. Ещё большим падением — 27,9% — отметился кроссовер Hyundai Creta, хотя это связано в большей степени со сменой поколений и некоторой нехваткой машин у дилеров.
Сильнее семейства Lada Granta в топ-25 месяца просел только Volkswagen Polo — минус 63%. Рекордным ростом отметился Toyota Land Cruiser Prado — не самый частый «участник» рейтинга.
На 8-е место забралась Kia K5, которую выбрали в полтора раза больше клиентов, чем конкурирующую Toyota Camry (минус 27,7%). В борьбе за лидерство это сокрушительный удар по «японцу», который вряд ли что-то сумеет противопоставить «корейцу» до конца года: K5 на 9,4% опережает Камри.
Второй месяц подряд в топ-25 попадает Geely: в этот раз — с моделью Atlas (в июле — Coolray). Кроссовер прибавил 61,3% относительно прошлогоднего результата и лишь на 2 машины отстал от заметно более дешёвого Lada Xray (минус 12,2%).
С начала года лидер роста — Skoda Rapid (плюс 160,3%): у бюджетного «чеха» были проблемы со стартом продаж, что усилило эффект низкой базы, созданный пандемией. В минус ушли только 3 модели: Nissan Qashqai (минус 14%), Mazda CX‑5 (минус 3,3%) и Volkswagen Polo (минус 0,3%).