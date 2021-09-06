Российский авторынок рухнул на 17% — это сильнейшее падение за 15 месяцев

Продажи большинства автопроизводи­телей ушли в минус. В топ‑10 сильнейшие падения зафиксиро­ваны за Volkswagen, Lada и Skoda: российские заводы этих компаний достаточно долго находились на «летних каникулах» (во многом — из-за дефицита комплектующих), поэтому существенное снижение объёмов выпуска создало дефицит машин и сказалось на продажах.

Меньше всех среди лидеров пострадали Toyota, спрос на которые сократился только на 4%. ГАЗ и Chery заметно прибавили: китайский произво­дитель вышел в плюс из-за эффекта низкой базы, российский — благодаря неплохому спросу на коммер­ческий транспорт.

Почти в 4 раза — рекорд в августе — повысился спрос на автомобили Genesis: во многом благодаря эффекту низкой базы и расширению модель­ного ряда в этом году.

Лидеры среди китайских производителей — Chery, Haval и Geely — сохраняют позитивный тренд. Вместе с ними в плюс вышли премиальные Lexus, Audi, Volvo и Land Rover, а также не особо популярные Suzuki и Peugeot.

По результатам продаж за 8 месяцев авто­мобили почти всех наиболее популярных на отече­ственном рынке брендов продавались лучше, чем год назад. В минус ушли «японцы» — Nissan (минус 9%) и Mitsubishi (минус 3%), а также китайский Changan (минус 16%). Рекордный рост сохраняется за Chery (плюс 335%), который, кстати, вплотную подобрался к топ‑10: за последнюю строчку в рейтинге Chery борется с Haval.

Для столь резкого падения продаж есть несколько весомых причин. Первая — ажиотажный спрос на автомобили в августе 2020 года, когда дилеры полноценно вернулись к работе после локдауна, а покупатели кинулись тратить накопления. Это отразилось на стати­стике и создало эффект высокой базы. Вторая причина — глобальный дефицит авто­компонентов, вызванный нехваткой полу­проводников. Из‑за этого многие производители вынуждены сокращать объёмы выпуска или совсем приостанав­ливать конвейеры. Кроме того, в нынешнем году многие произво­дители отправляли сотрудников в плановые корпоративные отпуска, что тоже сказалось на объёмах выпуска и, как следствие, на наличии машин у дилеров.

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