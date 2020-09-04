Российский авторынок снова ушёл в минус

Lada — единственный бренд в группе лидеров, чьи продажи в августе ушли «в минус»: сократились на 5%, а суммарно вместе с Niva — на 8,8%, до 28,8 тысячи машин. Kia прибавили 7%, а аудитория Hyundai выросла на четверть!

В топ-10 лучшими цифрами отметился Volkswagen, во многом благодаря новому Polo: продажи марки увели­чились на 34%, до 11,4 тысячи машин. Сильнее всего провалился спрос на Nissan: минус 35%, 3,9 тысячи штук.

Рекордный скачок популярности зафиксирован за Changan: плюс 230%. Китайские кроссоверы уверенно расширяют долю присут­ствия на россий­ском рынке. С января по август их купили почти в 4 раза больше клиентов, чем годом ранее, хотя отчасти такой рост обусловлен эффектом низкой базы. Всего же в августе продано почти вдвое больше авто­мобилей китайских брендов — 6,1 тысячи штук, а с начала года — на треть, 29,6 тысячи единиц. В абсолютных показателях лучше всего покупают кроссоверы Haval и Geely: на них приходится больше 60% продаж. Оба бренда попали в топ-15 самых популярных автомо­бильных брендов месяца.

Спрос на автомобили премиальных брендов по итогам месяца остался на прошлогоднем уровне — 6 тысяч штук, а с начала года просел чуть меньше рынка в целом: минус 15% и 37,3 тысячи единиц. Однако в ежеме­сячных отчётах АЕБ не отражены продажи BMW, Mercedes-Benz, Mini и Smart, поэтому полную «картину» можно будет увидеть только по итогам третьего квартала.

Продажи 15 самых массовых марок легковых автомо­билей в августе поднялись на 2,9% (93,9 тысячи штук), с января по август просели на 14,2% (589,1 тысячи штук). Только треть производителей сумела увеличить продажи за месяц.

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