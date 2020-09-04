Российский авторынок снова ушёл в минус
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в августе 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке сократились на 0,5%, до 137 517 штук (минус 722 шт.). После успешного июля, когда продажи выросли на 7%, рынок вернулся к падению, хоть и очень сдержанному.
По итогам восьми месяцев спрос на машины оказался ниже прошлогоднего на 16,9%, реализовано 880 198 автомобилей.
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объём продаж новых автомобилей составил –0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объёма продаж в августе на 16,9% в годовом выражении всё же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре.
Про бренды
Lada — единственный бренд в группе лидеров, чьи продажи в августе ушли «в минус»: сократились на 5%, а суммарно вместе с Niva — на 8,8%, до 28,8 тысячи машин. Kia прибавили 7%, а аудитория Hyundai выросла на четверть!
В топ-10 лучшими цифрами отметился Volkswagen, во многом благодаря новому Polo: продажи марки увеличились на 34%, до 11,4 тысячи машин. Сильнее всего провалился спрос на Nissan: минус 35%, 3,9 тысячи штук.
Рекордный скачок популярности зафиксирован за Changan: плюс 230%. Китайские кроссоверы уверенно расширяют долю присутствия на российском рынке. С января по август их купили почти в 4 раза больше клиентов, чем годом ранее, хотя отчасти такой рост обусловлен эффектом низкой базы. Всего же в августе продано почти вдвое больше автомобилей китайских брендов — 6,1 тысячи штук, а с начала года — на треть, 29,6 тысячи единиц. В абсолютных показателях лучше всего покупают кроссоверы Haval и Geely: на них приходится больше 60% продаж. Оба бренда попали в
Спрос на автомобили премиальных брендов по итогам месяца остался на прошлогоднем уровне — 6 тысяч штук, а с начала года просел чуть меньше рынка в целом: минус 15% и 37,3 тысячи единиц. Однако в ежемесячных отчётах АЕБ не отражены продажи BMW, Mercedes-Benz, Mini и Smart, поэтому полную «картину» можно будет увидеть только по итогам третьего квартала.
Продажи 15 самых массовых марок легковых автомобилей в августе поднялись на 2,9% (93,9 тысячи штук), с января по август просели на 14,2% (589,1 тысячи штук). Только треть производителей сумела увеличить продажи за месяц.
Про модели
Самые популярные модели Lada в августе не пользовались хорошим спросом: семейство Granta продавалось хуже на 5,2% (10,6 тысячи машин), а Vesta — на 8,7% (8,5 тысячи штук). И сразу 6 моделей, следующих за лидерами, отличились ростом: лучший из них — за Skoda Rapid, модель выбрали на 66,3% больше покупателей, чем машину прошлого поколения год назад.
Чуть меньше прибавил соплатформенный VW Polo — плюс 60,5%. Впервые с февраля повысился спрос на Hyundai Solaris, хотя и в феврале «кореец» оказался в символическом плюсе — на 0,1%.
Рекордным ростом в топ-25 августа отметился грузопассажирский фургон Lada Largus: их реализовано 1,5 тысячи штук, почти вдвое больше, чем год назад.
Единственная модель, вышедшая «в плюс» с начала года, — по-прежнему Toyota RAV 4: кроссовер прибавил 11,8%. Ближе всех «к нулю» приблизились VW Polo (минус 3,8%) и Hyundai Creta (минус 2,8%).
Самое сильное падение за месяц — у Kia Optima (минус 29,2%), хотя это объясняется уходом модели с рынка: место седана в модельном ряду марки занял K5, его продажи официально стартовали 1 сентября. Антирекорд по итогу 8 месяцев зафиксирован за Lada Xray (минус 36,7%). Но кроме Иксрея в аутсайдерах месяца оказались Kia Optima (минус 35,6%) и кроссоверы Kia Sportage, Mazda
Вместе с этим в топ-25 месяца не попали достаточно популярный в России Skoda Kodiaq и Karoq, который неплохо покупался в июле, зато туда проник другой новичок — Kia Seltos.
В топ-25 августа также не было Lada Xray, Nissan X-Trail и Renault Artaka. «Пришли» в рейтинг — Hyundai Tucson, Lada Largus (грузопассажирский) и Mitsubishi Outlander. С начала года перестановок меньше: попали в рейтинг Mazda