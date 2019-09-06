Спрос на новые автомобили в России снова ушёл в минус

В августе 2019 года Lada увеличила продажи впервые за 4 месяца — плюс 5% и 30 тысяч автомо­билей. Бренд занимает 20,6% в общих объёмах. По итогам восьми месяцев отече­ствен­ная марка сохранила положи­тельную динамику — рост 3% и 233,7 тысячи проданных машин. Доля «Лады» достигает 21%.

Продажи массовых японских брендов просели сильнее рынка в целом: Toyota потеряла 6% (9,1 тысячи машин), Mitsubishi — 9% (3,1 тысячи), а хуже всех дела у Nissan — минус 16% (5,9 тысячи машин). Заметно оптими­стичнее себя чув­ству­ет Mazda, потеряв­шая лишь 1% (2,8 тысячи), и Datsun, который вырос вопреки рынку — плюс 9% (1,9 тысячи).



Второй месяц подряд абсолютно лучший рост среди легковых автомобилей показывает Haval: продажи подскочили в 5,6 раза (1177 штук). У Geely самый «скромный» рост с начала года: всего плюс 134% (рекордные 367% были в феврале) и 716 реализо­ванных машин — вероятно, часть покупа­телей выбрали новинку конкурента, кроссовер Haval F7. Двузначный рост продемон­стрировали дилеры FAW; немного нарастить продажи сумели ещё ряд китайских брендов: Changan (8%), Chery (6%), DFM (2%). На прошло­годнем уровне остался Brilliance (15 машин), а остальные китайские произво­дители ушли в минус.

После июльского триумфа над BMW Mercedes-Benz снова сдал позиции: в августе BMW выбрали 3525 покупателей, а Mercedes-Benz — 3408. Тем не менее оба бренда неплохо прибавили — плюс 17 и 10% соответ­ственно. Ещё один предста­витель немецкой тройки — Audi — сумел лишь немного улучшить прошло­годний результат: плюс 1% и 1335 проданных машин. С начала года дилеры этих брендов реализовали 26,7 тысячи, 25,8 тысячи и 9,9 тысячи автомо­билей соответ­ственно.

Лучшая динамика у Smart — плюс 66%. Плохо среди премиум-брендов дела обстоят у Jaguar — минус 42%.

Абсолютно худшая динамика у уходящих с россий­ского рынка легковых Ford: продажи почти прекрати­лись, цифры за август — минус 85%. С января по август куплено на 37% меньше машин, чем год назад.