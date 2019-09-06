Спрос на новые автомобили в России снова ушёл в минус
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в августе спрос на новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили на российском рынке в очередной раз снизился, но в этот раз совсем незначительно — на 1,3%. Дилеры продали 145 545 машин — на 1843 штуки меньше, чем годом ранее. Всего за 8 месяцев россияне купили
Про бренды
В августе 2019 года Lada увеличила продажи впервые за 4 месяца — плюс 5% и 30 тысяч автомобилей. Бренд занимает 20,6% в общих объёмах. По итогам восьми месяцев отечественная марка сохранила положительную динамику — рост 3% и 233,7 тысячи проданных машин. Доля «Лады» достигает 21%.
Продажи массовых японских брендов просели сильнее рынка в целом: Toyota потеряла 6% (9,1 тысячи машин), Mitsubishi — 9% (3,1 тысячи), а хуже всех дела у Nissan — минус 16% (5,9 тысячи машин). Заметно оптимистичнее себя чувствует Mazda, потерявшая лишь 1% (2,8 тысячи), и Datsun, который вырос вопреки рынку — плюс 9% (1,9 тысячи).
Второй месяц подряд абсолютно лучший рост среди легковых автомобилей показывает Haval: продажи подскочили в 5,6 раза (1177 штук). У Geely самый «скромный» рост с начала года: всего плюс 134% (рекордные 367% были в феврале) и 716 реализованных машин — вероятно, часть покупателей выбрали новинку конкурента, кроссовер Haval F7. Двузначный рост продемонстрировали дилеры FAW; немного нарастить продажи сумели ещё ряд китайских брендов: Changan (8%), Chery (6%), DFM (2%). На прошлогоднем уровне остался Brilliance (15 машин), а остальные китайские производители ушли в минус.
После июльского триумфа над BMW Mercedes-Benz снова сдал позиции: в августе BMW выбрали 3525 покупателей, а Mercedes-Benz — 3408. Тем не менее оба бренда неплохо прибавили — плюс 17 и 10% соответственно. Ещё один представитель немецкой тройки — Audi — сумел лишь немного улучшить прошлогодний результат: плюс 1% и 1335 проданных машин. С начала года дилеры этих брендов реализовали 26,7 тысячи, 25,8 тысячи и 9,9 тысячи автомобилей соответственно.
Лучшая динамика у Smart — плюс 66%. Плохо среди премиум-брендов дела обстоят у Jaguar — минус 42%.
Абсолютно худшая динамика у уходящих с российского рынка легковых Ford: продажи почти прекратились, цифры за август — минус 85%. С января по август куплено на 37% меньше машин, чем год назад.
Про модели
Бестселлер российского рынка — Lada Granta — в августе 2019 года показал рекордный для себя рост и лучшую динамику в рейтинге: плюс 60% и 11 132 проданных автомобиля. Такой скачок связан с «переходным периодом» к новой «Гранте», который был в августе
Новичок российского рынка — Renault Arkana — со второго месяца торговли попал в
Худшая динамика за последний месяц оказалась у Lada Xray — минус 30% и 2,5 тысячи машин. По итогам восьми месяцев антирекорд у Chevrolet Niva: спрос на модель упал на четверть.
Среди кроссоверов и внедорожников большинство моделей ушли в минус. Самое сильное падение у Renault Duster — минус 12%. Лучшая динамика у Kia Sportage — плюс 42%. Второй раз подряд продажи Skoda Kodiaq превысили 2 тысячи штук, а по итогам восьми месяцев кроссовер поднялся на
Топ-25 продаж в августе 2019 года покинули сразу три модели: Chevrolet Niva, Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander. Новички рейтинга: Renault Arkana, Skoda Kodiaq и Skoda Octavia.