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Спрос на новые автомобили в России снова ушёл в минус

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в августе спрос на новые легковые и лёгкие коммер­ческие авто­мобили на россий­ском рынке в очередной раз снизился, но в этот раз совсем незначи­тельно — на 1,3%. Дилеры продали 145 545 машин — на 1843 штуки меньше, чем годом ранее. Всего за 8 месяцев россияне купили 1 114 236 автомо­билей — на 2,3% (25 798 штук) меньше, чем в прошлом году, — и это чуть лучше, чем динамика по итогам первых семи месяцев.

Про бренды

В августе 2019 года Lada увеличила продажи впервые за 4 месяца — плюс 5% и 30 тысяч автомо­билей. Бренд занимает 20,6% в общих объёмах. По итогам восьми месяцев отече­ствен­ная марка сохранила положи­тельную динамику — рост 3% и 233,7 тысячи проданных машин. Доля «Лады» достигает 21%.

Продажи массовых японских брендов просели сильнее рынка в целом: Toyota потеряла 6% (9,1 тысячи машин), Mitsubishi — 9% (3,1 тысячи), а хуже всех дела у Nissan — минус 16% (5,9 тысячи машин). Заметно оптими­стичнее себя чув­ству­ет Mazda, потеряв­шая лишь 1% (2,8 тысячи), и Datsun, который вырос вопреки рынку — плюс 9% (1,9 тысячи).

Второй месяц подряд абсолютно лучший рост среди легковых автомобилей показывает Haval: продажи подскочили в 5,6 раза (1177 штук). У Geely самый «скромный» рост с начала года: всего плюс 134% (рекордные 367% были в феврале) и 716 реализо­ванных машин — вероятно, часть покупа­телей выбрали новинку конкурента, кроссовер Haval F7. Двузначный рост продемон­стрировали дилеры FAW; немного нарастить продажи сумели ещё ряд китайских брендов: Changan (8%), Chery (6%), DFM (2%). На прошло­годнем уровне остался Brilliance (15 машин), а остальные китайские произво­дители ушли в минус.

После июльского триумфа над BMW Mercedes-Benz снова сдал позиции: в августе BMW выбрали 3525 покупателей, а Mercedes-Benz — 3408. Тем не менее оба бренда неплохо прибавили — плюс 17 и 10% соответ­ственно. Ещё один предста­витель немецкой тройки — Audi — сумел лишь немного улучшить прошло­годний результат: плюс 1% и 1335 проданных машин. С начала года дилеры этих брендов реализовали 26,7 тысячи, 25,8 тысячи и 9,9 тысячи автомо­билей соответ­ственно.

Лучшая динамика у Smart — плюс 66%. Плохо среди премиум-брендов дела обстоят у Jaguar — минус 42%.

Абсолютно худшая динамика у уходящих с россий­ского рынка легковых Ford: продажи почти прекрати­лись, цифры за август — минус 85%. С января по август куплено на 37% меньше машин, чем год назад.

Про модели

Бестселлер российского рынка — Lada Granta — в августе 2019 года показал рекордный для себя рост и лучшую динамику в рейтинге: плюс 60% и 11 132 проданных автомобиля. Такой скачок связан с «переходным периодом» к новой «Гранте», который был в августе 2018-го. Тем не менее модель занимает долю в 37% от всех продаж бренда, а её продажи почти такие же, как у соплат­формен­ных Kia Rio и Hyundai Solaris вместе, — 11 478 штук. Оба «корейца» потеряли покупа­телей: минус 10,5 и 6,6% соответ­ственно. Продажи семей­ства Lada Vesta выросли на 9,6% — 9329 штук.

Новичок российского рынка — Renault Arkana — со второго месяца торговли попал в топ-25 самых популяр­ных машин. В августе через дилеров ушло почти 2 тысячи кроссоверов.

Худшая динамика за последний месяц оказалась у Lada Xray — минус 30% и 2,5 тысячи машин. По итогам восьми месяцев антирекорд у Chevrolet Niva: спрос на модель упал на четверть.

Среди кроссоверов и внедорожников большинство моделей ушли в минус. Самое сильное падение у Renault Duster — минус 12%. Лучшая динамика у Kia Sportage — плюс 42%. Второй раз подряд продажи Skoda Kodiaq превысили 2 тысячи штук, а по итогам восьми месяцев кроссовер поднялся на 21-ю позицию в топ-25.

Топ-25 продаж в августе 2019 года покинули сразу три модели: Chevrolet Niva, Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander. Новички рейтинга: Renault Arkana, Skoda Kodiaq и Skoda Octavia.

Какие результаты получатся к концу года?

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