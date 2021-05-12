Спрос на новые автомобили в России в апреле вырос в 4 раза. Но лишь из-за прошлогоднего локдауна
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в апреле 2021 года в России продано 151 964 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля — это на 290,4% больше, чем годом ранее (плюс 113 042 штуки). Однако в апреле 2020 года большинство автосалонов в России были закрыты из-за режима самоизоляции. По итогам четырёх месяцев рынок вырос на 24,3%, до 515 934 автомобилей (плюс 100 832 штуки).
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
«В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 штук, что на 290,4% выше "чёрного апреля" прошлого года. Четвёрка крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна. Совокупный объём продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернётся в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки».
Про бренды
Спрос на автомобили четырёх самых распространённых брендов в России рос быстрее рынка. Динамика лидера — марки Lada — была самой скромной, но и в прошлом апреле продажи этого бренда просели меньше других. С учётом прошлогодних продаж Lada Niva динамика оказалась ещё чуть ниже: плюс 277%. Лучший результат в лидирующей группе — у марки Hyundai.
Стоит отметить, что из-за низких продаж весной прошлого года в 2021 году статистика остро реагирует на текущие результаты, поэтому даже минимальные колебания в абсолютных показателях ведут к резкому изменению цифр.
Второй месяц подряд в десятке лидеров оказывается Haval — в апреле за ним снова зафиксирован рекордный прирост спроса в
В целом продажи автомобилей китайских брендов за месяц повысились на 461% — до 8,4 тысячи штук. С начала года прирост составил 129%, реализовано 27,9 тысячи машин.
Близкий к Chery результат за месяц зафиксирован за Mitsubishi: два этих бренда увеличили продажи почти в 12 раз! Круче «китайского» рекордсмена только Opel, хотя эти автомобили продавались в единичных экземплярах и до локдауна.
Спрос на японские автомобили поднялся на 254%, до 20,8 тысячи штук. С начала года их продано около 81 тысяч штук, на 2% меньше, чем годом раньше.
Про модели
В топ-10 самых популярных автомобилей месяца изменений мало. Правда, в апреле семейству Lada Vesta удалось существенно опередить конкурента Kia Rio, благодаря чему тольяттинский флагман вернулся на вторую строчку и по итогам четырёх месяцев. А лучшим приростом продаж отметился Hyundai Solaris: плюс 756% в апреле и плюс 58% за 4 месяца.
Абсолютно лучшая динамика в апреле — у Mitsubishi Outlander. Спрос на него подскочил в 19 раз. Скромная, по меркам месяца, динамика — за Mazda
Новый седан Kia K5 продаётся заметно лучше, чем Optima: плюс 13,9% в апреле и плюс 67% с начала года. В апреле новичок уступил лидерство Toyota Camry («японец» нашёл на 9% больше покупателей), но по итогам января-апреля K5 пока удерживает первую строчку в классе (плюс 7% относительно конкурента).
В топ-25 месяца попали Hyundai Santa Fe, Kia K5 и Kodiaq, Mitsubishi Outlander и Renault Arkana. Не оказалось в рейтинге Kia Optima (продажи прекращены в 2020 году) и Seltos, Lada Niva (Travel), Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser Prado.
В топ-25 с начала года изменений меньше. Выбыли Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander и Skoda Octavia. Вошли в рейтинг Kia K5, Renault Arkana и Skoda Karoq.