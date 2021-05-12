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Спрос на новые автомобили в России в апреле вырос в 4 раза. Но лишь из-за прошлогоднего локдауна

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в апреле 2021 года в России продано 151 964 новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­мобиля — это на 290,4% больше, чем годом ранее (плюс 113 042 штуки). Однако в апреле 2020 года большин­ство автосалонов в России были закрыты из-за режима самоизоляции. По итогам четырёх месяцев рынок вырос на 24,3%, до 515 934 автомобилей (плюс 100 832 штуки).

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

«В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 штук, что на 290,4% выше "чёрного апреля" прошлого года. Четвёрка круп­нейших локальных произво­дителей демонстри­руют особенно высокий результат по срав­нению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна. Совокупный объём продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. Пока достигнутые в этом году продажи под­тверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернётся в свою колею, Комитет автопроизво­дителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабили­зации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государ­ственной поддержки».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за апрель 2021/2020 гг. и январь-апрель 2021/2020 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Спрос на автомобили четырёх самых распространённых брендов в России рос быстрее рынка. Динамика лидера — марки Lada — была самой скромной, но и в прошлом апреле продажи этого бренда просели меньше других. С учётом прошло­годних продаж Lada Niva динамика оказалась ещё чуть ниже: плюс 277%. Лучший резуль­тат в лидирующей группе — у марки Hyundai.

Стоит отметить, что из-за низких продаж весной прошлого года в 2021 году статистика остро реагирует на текущие резуль­таты, поэтому даже минималь­ные колебания в абсолютных показателях ведут к резкому изменению цифр.

Второй месяц подряд в десятке лидеров оказывается Haval — в апреле за ним снова зафикси­рован рекордный прирост спроса в топ-10. Следом за ним — Chery с ещё большим приростом и лучшей динамикой среди наиболее популярных брендов в период с января по апрель. Оба этих бренда уверенно опередили хорошо известные на отече­ственном рынке марки Lexus, Mazda и Mitsubishi, что говорит о высоком интересе россиян к китайским автомобилям.

В целом продажи автомобилей китайских брендов за месяц повысились на 461% — до 8,4 тысячи штук. С начала года прирост составил 129%, реализовано 27,9 тысячи машин. 

Близкий к Chery результат за месяц зафиксирован за Mitsubishi: два этих бренда увеличили продажи почти в 12 раз! Круче «китайского» рекордсмена только Opel, хотя эти авто­мобили продавались в единичных экзем­плярах и до локдауна.

Спрос на японские автомобили поднялся на 254%, до 20,8 тысячи штук. С начала года их продано около 81 тысяч штук, на 2% меньше, чем годом раньше.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за апрель 2021/2020 гг. и январь-апрель 2021/2020 гг.

В топ-10 самых популярных автомобилей месяца изменений мало. Правда, в апреле семей­ству Lada Vesta удалось существенно опередить конкурента Kia Rio, благодаря чему тольяттин­ский флагман вернулся на вторую строчку и по итогам четырёх месяцев. А лучшим приростом продаж отметился Hyundai Solaris: плюс 756% в апреле и плюс 58% за 4 месяца.

Абсолютно лучшая динамика в апреле — у Mitsubishi Outlander. Спрос на него подскочил в 19 раз. Скромная, по меркам месяца, динамика — за Mazda CX-5 (плюс 164%), Lada Largus (плюс 170%), Volkswagen Tiguan (плюс 179%) и Skoda Kodiaq (плюс 196%). С начала года лучший прирост — за Skoda Karoq (плюс 153%), а падением отметились лишь Nissan X-Trail (минус 12,6%) и Qashqai (минус 16,2%).

Новый седан Kia K5 продаётся заметно лучше, чем Optima: плюс 13,9% в апреле и плюс 67% с начала года. В апреле новичок уступил лидерство Toyota Camry («японец» нашёл на 9% больше покупателей), но по итогам января-апреля K5 пока удер­живает первую строчку в классе (плюс 7% относи­тельно конкурента).

В топ-25 месяца попали Hyundai Santa Fe, Kia K5 и Kodiaq, Mitsubishi Outlander и Renault Arkana. Не оказалось в рейтинге Kia Optima (продажи прекращены в 2020 году) и Seltos, Lada Niva (Travel), Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser Prado.

В топ-25 с начала года изменений меньше. Выбыли Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander и Skoda Octavia. Вошли в рейтинг Kia K5, Renault Arkana и Skoda Karoq.

Сильный рост был ожидаем, но чтобы настолько?

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