Спрос на новые автомобили в России в апреле вырос в 4 раза. Но лишь из-за прошлогоднего локдауна

Спрос на автомобили четырёх самых распространённых брендов в России рос быстрее рынка. Динамика лидера — марки Lada — была самой скромной, но и в прошлом апреле продажи этого бренда просели меньше других. С учётом прошло­годних продаж Lada Niva динамика оказалась ещё чуть ниже: плюс 277%. Лучший резуль­тат в лидирующей группе — у марки Hyundai.

Стоит отметить, что из-за низких продаж весной прошлого года в 2021 году статистика остро реагирует на текущие резуль­таты, поэтому даже минималь­ные колебания в абсолютных показателях ведут к резкому изменению цифр.

Второй месяц подряд в десятке лидеров оказывается Haval — в апреле за ним снова зафикси­рован рекордный прирост спроса в топ-10. Следом за ним — Chery с ещё большим приростом и лучшей динамикой среди наиболее популярных брендов в период с января по апрель. Оба этих бренда уверенно опередили хорошо известные на отече­ственном рынке марки Lexus, Mazda и Mitsubishi, что говорит о высоком интересе россиян к китайским автомобилям.

В целом продажи автомобилей китайских брендов за месяц повысились на 461% — до 8,4 тысячи штук. С начала года прирост составил 129%, реализовано 27,9 тысячи машин.

Близкий к Chery результат за месяц зафиксирован за Mitsubishi: два этих бренда увеличили продажи почти в 12 раз! Круче «китайского» рекордсмена только Opel, хотя эти авто­мобили продавались в единичных экзем­плярах и до локдауна.

Спрос на японские автомобили поднялся на 254%, до 20,8 тысячи штук. С начала года их продано около 81 тысяч штук, на 2% меньше, чем годом раньше.

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