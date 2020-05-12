Продажи автомобилей в России упали в 3,5 раза
Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в апреле 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке упали на 72,4 процента. Реализовано всего 38 922 машины, это на 102 089 штук меньше, чем год назад. Всего с января продано 415,1 тысячи машин (минус 19,1%).
«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 г. в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. “Черный апрель” 2020 года нанёс сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае», — подвёл итоги месяца Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ в России.
Про бренды
Бренд Lada сохранил лидирующие позиции даже в условиях пандемии, но продажи упали до отметки 9,4 тысячи штук — примерно столько в «обычное» время расходится только автомобилей семейства Lada Vesta. Вторая строчка осталась за Kia, а Hyundai спустился с привычного третьего места рейтинга на седьмое. Тем не менее, по итогам четырёх месяцев эта марка удержала третью позицию.
Топ-15 самых продаваемых легковых марок в России просел так же, как и рынок в целом — на 71%. Медленнее рынка сокращалась реализация лишь двух популярных марок: Skoda и Nissan.
Минимальным падением в апреле отметились пара китайских брендов-бестселлеров — Haval и Geely. Это помогло им проникнуть в
Падение спроса менее чем вдвое также зафиксировано за FAW и коммерческими автомобилями Ford и Iveco. Достаточно хорошими результатами отметился сбыт премиальных Audi и Genesis. Данных по концернам BMW и Mercedes-Benz в ежемесячных отчётах нет: эти бренды перешли на публикацию статистики раз в квартал.
Про марки
Тройка самых популярных моделей осталась прежней: Lada Granta, Vesta и Kia Rio. В апреле меньше других пострадали продажи Весты — на 71,2%. По итогам четырёх месяцев наименьшее падение за Рио: минус 20%. Спрос на Гранту и Весту с начала года сократился на 20,7 и 21,9% соответственно.
А вот Hyundai Creta и Solaris в рейтинге оказались непривычно низко. И если шансы Креты вернуться на привычную
Хорошим результатом отметились 2 новинки российского рынка — Kia Seltos и Skoda Karoq: уже в первые месяцы продаж конкурирующие кроссоверы оказались в топ-25.
Лучше конкурентов в апреле продавался Volkswagen Tiguan: всего минус 53%. Это позволило модели остаться в пятёрке бестселлеров и почти сохранить продажи за январь-апрель на прошлогоднем уровне. Лёгким падением по итогам четырёх месяцев также «похвастались» Skoda Kodiaq (2 процента), Octavia (3,4 процента), Nissan X-Trail (7,7 процента).
Рекордный рост по итогам четырёх месяцев — у Toyota RAV4: плюс 50%. Таким результатом модель обязана сильным показателям в январе-марте, когда каждый месяц кроссовер покупали в полтора-два раза активнее, чем годом ранее. В плюсе по итогам первых месяцев года также оказались Nissan Qashqai (5 процентов) и Mazda
В апрельский топ-25 продаж попали Kia Seltos, Mazda