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Продажи автомобилей в России упали в 3,5 раза

Новости

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в апреле 2020 года продажи новых легковых и лёгких коммер­ческих авто­мобилей на российском рынке упали на 72,4 процента. Реализовано всего 38 922 машины, это на 102 089 штук меньше, чем год назад. Всего с января продано 415,1 тысячи машин (минус 19,1%).

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 г. в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приоста­новить или существенно ограничить свою деятель­ность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промыш­ленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статисти­ческих данных, собираемых АЕБ. “Черный апрель” 2020 года нанёс сильнейший удар по ликвид­ности дилеров, а в средне­срочной перспективе — даже по их устой­чивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае», — подвёл итоги месяца Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизво­дителей АЕБ в России.

Про бренды

Бренд Lada сохранил лидирующие позиции даже в условиях пандемии, но продажи упали до отметки 9,4 тысячи штук — примерно столько в «обычное» время расходится только авто­мобилей семейства Lada Vesta. Вторая строчка осталась за Kia, а Hyundai спустился с привычного третьего места рейтинга на седьмое. Тем не менее, по итогам четырёх месяцев эта марка удержала третью позицию.

Топ-15 самых продаваемых легковых марок в России просел так же, как и рынок в целом — на 71%. Медленнее рынка сокращалась реализация лишь двух популярных марок: Skoda и Nissan. 

Минимальным падением в апреле отметились пара китайских брендов-бест­селлеров — Haval и Geely. Это помогло им проникнуть в топ-15. Спрос на пятёрку самых популярных «китайцев» увял только на 43,6% — в основном, за счёт слабых продаж год назад. 

Падение спроса менее чем вдвое также зафиксиро­вано за FAW и коммер­ческими автомо­билями Ford и Iveco. Достаточно хорошими результатами отметился сбыт премиальных Audi и Genesis. Данных по концернам BMW и Mercedes-Benz в ежемесячных отчётах нет: эти бренды перешли на публикацию статистики раз в квартал.

Про марки

Тройка самых популярных моделей осталась прежней: Lada Granta, Vesta и Kia Rio. В апреле меньше других пострадали продажи Весты — на 71,2%. По итогам четырёх месяцев наименьшее падение за Рио: минус 20%. Спрос на Гранту и Весту с начала года сократился на 20,7 и 21,9% соответственно.

А вот Hyundai Creta и Solaris в рейтинге оказались непривычно низко. И если шансы Креты вернуться на привычную 4–5-ю позицию достаточно высоки, то Солярис не может похвастаться хорошим спросом на протяжении уже длитель­ного времени. В апреле за ним остался антирекорд: минус 88,4%. По итогам года седан вряд ли попадёт в топ-5 и, вполне возможно, даже уступит текущую шестую позицию.

Хорошим результатом отметились 2 новинки российского рынка — Kia Seltos и Skoda Karoq: уже в первые месяцы продаж конкурирующие кроссоверы оказались в топ-25.

Лучше конкурентов в апреле продавался Volkswagen Tiguan: всего минус 53%. Это позволило модели остаться в пятёрке бест­селлеров и почти сохранить продажи за январь-апрель на прошлогоднем уровне. Лёгким падением по итогам четырёх месяцев также «похвастались» Skoda Kodiaq (2 процента), Octavia (3,4 процента), Nissan X-Trail (7,7 процента).

Рекордный рост по итогам четырёх месяцев — у Toyota RAV4: плюс 50%. Таким результатом модель обязана сильным показателям в январе-марте, когда каждый месяц кроссовер покупали в полтора-два раза активнее, чем годом ранее. В плюсе по итогам первых месяцев года также оказались Nissan Qashqai (5 процентов) и Mazda CX-5 (5,7 процента).

В апрельский топ-25 продаж попали Kia Seltos, Mazda CX-5, Skoda Karoq и Toyota Land Cruiser Prado. Покинули рейтинг Hyundai Tucson, Kia Ceed Optima и Soul. «Новички» с января по апрель — это Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq, аутсайдеры — бывшая Chevrolet Niva и Kia Optima.

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