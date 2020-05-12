Продажи автомобилей в России упали в 3,5 раза

Тройка самых популярных моделей осталась прежней: Lada Granta, Vesta и Kia Rio. В апреле меньше других пострадали продажи Весты — на 71,2%. По итогам четырёх месяцев наименьшее падение за Рио: минус 20%. Спрос на Гранту и Весту с начала года сократился на 20,7 и 21,9% соответственно.

А вот Hyundai Creta и Solaris в рейтинге оказались непривычно низко. И если шансы Креты вернуться на привычную 4–5-ю позицию достаточно высоки, то Солярис не может похвастаться хорошим спросом на протяжении уже длитель­ного времени. В апреле за ним остался антирекорд: минус 88,4%. По итогам года седан вряд ли попадёт в топ-5 и, вполне возможно, даже уступит текущую шестую позицию.

Хорошим результатом отметились 2 новинки российского рынка — Kia Seltos и Skoda Karoq: уже в первые месяцы продаж конкурирующие кроссоверы оказались в топ-25.

Лучше конкурентов в апреле продавался Volkswagen Tiguan: всего минус 53%. Это позволило модели остаться в пятёрке бест­селлеров и почти сохранить продажи за январь-апрель на прошлогоднем уровне. Лёгким падением по итогам четырёх месяцев также «похвастались» Skoda Kodiaq (2 процента), Octavia (3,4 процента), Nissan X-Trail (7,7 процента).

Рекордный рост по итогам четырёх месяцев — у Toyota RAV4: плюс 50%. Таким результатом модель обязана сильным показателям в январе-марте, когда каждый месяц кроссовер покупали в полтора-два раза активнее, чем годом ранее. В плюсе по итогам первых месяцев года также оказались Nissan Qashqai (5 процентов) и Mazda CX-5 (5,7 процента).