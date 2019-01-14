Самые продаваемые автомобили России: что случилось с авторынком в 2018 году

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в 2018 году. Всего на российском рынке был продан 1 800 591 автомобиль, что на 12,8 процента больше, чем в 2017 году. Вот как выглядит десятка самых продаваемых моделей прошлого года: