Номера электромобилей в России покрасят в зелёный

Самые продаваемые автомобили России: что случилось с авторынком в 2018 году

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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в 2018 году. Всего на российском рынке был продан 1 800 591 автомобиль, что на 12,8 процента больше, чем в 2017 году. Вот как выглядит десятка самых продаваемых моделей прошлого года:

<b>10.</b> Lada Xray – 34 807 автомобилей
<b>9.</b> Skoda Rapid – 35 089 автомобилей
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10. Lada Xray – 34 807 автомобилей

  • В 2018 году больше половины рейтинга 25 самых продаваемых моделей в России заняли кроссоверы.

  • В зачёте марок вся первая десятка самых популярных брендов увеличила свои продажи – это Lada (+16%), Kia (+25%), Hyundai (+13%), Renault (+0%), Toyota (+15%), Volkswagen (+19%), Skoda (+31%), Nissan (+6%), ГАЗ (+4%) и Ford (+6%). 

  • Самый большой рост показали марки Chrysler (+722%, 74 автомобиля за год против 9 в 2017-м), Hyundai коммерческие автомобили (+278%) и Zotye (+192%). 

  • У 15 компаний продажи упали, а больше всего – у Ravon (-66%) и Fiat (-51%).

  • По прогнозу АЕБ, в 2019 году продажи автомобилей в России продолжат свой рост, несмотря на увеличение НДС и санкции. Рост, правда, ожидается незначительный – около 3,6 процента – до 1,87 миллиона автомобилей в год.

А вы купили автомобиль в 2018 году?

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