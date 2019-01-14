Самые продаваемые автомобили России: что случилось с авторынком в 2018 году
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в 2018 году. Всего на российском рынке был продан 1 800 591 автомобиль, что на 12,8 процента больше, чем в 2017 году. Вот как выглядит десятка самых продаваемых моделей прошлого года:
В 2018 году больше половины рейтинга 25 самых продаваемых моделей в России заняли кроссоверы.
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В зачёте марок вся первая десятка самых популярных брендов увеличила свои продажи – это Lada (+16%), Kia (+25%), Hyundai (+13%), Renault (+0%), Toyota (+15%), Volkswagen (+19%), Skoda (+31%), Nissan (+6%), ГАЗ (+4%) и Ford (+6%).
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Самый большой рост показали марки Chrysler (+722%, 74 автомобиля за год против 9 в 2017-м), Hyundai коммерческие автомобили (+278%) и Zotye (+192%).
У 15 компаний продажи упали, а больше всего – у Ravon (-66%) и Fiat (-51%).
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По прогнозу АЕБ, в 2019 году продажи автомобилей в России продолжат свой рост, несмотря на увеличение НДС и санкции. Рост, правда, ожидается незначительный – около 3,6 процента – до 1,87 миллиона автомобилей в год.