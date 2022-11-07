Продажи новых машин упали впервые за 5 месяцев: октябрь оказался хуже сентября

В октябре продажи автомобилей Lada — лидер рынка — снизились на четверть. Тем не менее 19,1 тысячи штук — это 42,3% от всех проданных за месяц новых легковушек. В октябре 2021 года на долю Лада приходился лишь 21% рынка.

Впервые в истории в топ-3 оказался представитель китайского автопрома: Haval купили 4,4 тысячи человек — это один из лучших результатов производителя на российском рынке. Кроме того, каждый десятый проданный в октябре автомобиль — с шильдиком Haval (год назад их доля не достигала и 4%). Замыкает тройку лидеров российский автопроизводитель ГАЗ — для компании это рекордно высокая позиция в рейтинге, хотя продажи упали на треть.

В группе лидеров неплохая динамика по итогам месяца зафиксирована за УАЗ (минус 16%) и Geely (минус 2%). Всё хуже себя чувствуют Hyundai (минус 86%) и Kia (минус 79%).

Кажется, после того, как Nissan принял решение передать свои российские активы в государственную собственность, дилеры стали активно распродавать остатки машин. Например, Nissan продано 1,2 тысячи штук: это, конечно, далеко до докризисных показателей, но всё же в 3–4 раза больше, чем продавалось в последние месяцы. Модели Infiniti купили 139 клиентов — вдвое больше, чем год назад, и в 6 раз больше, чем в сентябре.