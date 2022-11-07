Продажи новых машин упали впервые за 5 месяцев: октябрь оказался хуже сентября

Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре 2022 года российские дилеры реализовали 45 228 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 62,8% меньше, чем год назад, и на 3% меньше, чем в августе. Это — первая за 5 месяцев отрицательная динамика относительно предыдущего месяца. За 10 месяцев дилеры продали 502 474 машины — на 60,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Российский авторынок остаётся в минусе на протяжении 16 месяцев.
Про бренды
В октябре продажи автомобилей Lada — лидер рынка — снизились на четверть. Тем не менее 19,1 тысячи штук — это 42,3% от всех проданных за месяц новых легковушек. В октябре 2021 года на долю Лада приходился лишь 21% рынка.
Впервые в истории в топ-3 оказался представитель китайского автопрома: Haval купили 4,4 тысячи человек — это один из лучших результатов производителя на российском рынке. Кроме того, каждый десятый проданный в октябре автомобиль — с шильдиком Haval (год назад их доля не достигала и 4%). Замыкает тройку лидеров российский автопроизводитель ГАЗ — для компании это рекордно высокая позиция в рейтинге, хотя продажи упали на треть.
В группе лидеров неплохая динамика по итогам месяца зафиксирована за УАЗ (минус 16%) и Geely (минус 2%). Всё хуже себя чувствуют Hyundai (минус 86%) и Kia (минус 79%).
Кажется, после того, как Nissan принял решение передать свои российские активы в государственную собственность, дилеры стали активно распродавать остатки машин. Например, Nissan продано 1,2 тысячи штук: это, конечно, далеко до докризисных показателей, но всё же в 3–4 раза больше, чем продавалось в последние месяцы. Модели Infiniti купили 139 клиентов — вдвое больше, чем год назад, и в 6 раз больше, чем в сентябре.
Про модели
Продажи моделей из топ-3 октября показали очень хорошую динамику, хотя эти цифры не объективны из-за эффекта низкой базы. Lada Granta нашла на 71% больше владельцев, чем год назад, семейство Lada Niva — на 81% больше, Haval Jolion — двукратный прирост. Не такая впечатляющая, но тоже хорошая динамика — у Geely Coolray, который оказался в топ-5.
Lada Vesta, замыкающая пятёрку лидеров, показала худшие для себя результаты: тольяттинский флагман купили в 10 раз меньше клиентов, чем год назад. Хуже статистика только у Skoda Rapid (минус 91%), Hyundai Solaris (минус 93%) и Kia Rio (минус 94% — антирекорд). Не исключено, что по итогам года Lada Vesta уступит вторую позицию семейству Niva.
Помимо четырёх моделей-лидеров, в плюс удалось выйти ещё трём кроссоверам: Geely Atlas Pro (плюс 45%) и Tugella (плюс 37%), а также Hyundai Santa Fe (плюс 21%).
По результатам продаж с начала года положительная динамика зафиксирована только за Haval Jolion (плюс 179%). Худшая динамика — у Toyota Camry, которая пока что остаётся на последней строчке топ-25 — минус 81%.
Продажи 10 популярных коммерческих моделей по итогам месяца снизились на 35,5%, до 6,5 тысячи машин. Лучшая динамика зафиксирована за грузовой Lada Granta: спрос на неё вырос почти вдвое, до 182 единиц. Антирекорд установил Peugeot Traveller — минус 84%.
За десять месяцев самые популярные модели LCV просели на 38%, до 54,3 тысячи единиц. Наименьшее падение продаж — за УАЗ Классик («Буханка») — минус 5%. Антирекорд — за Volkswagen Transporter: минус 83%.