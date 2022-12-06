Продажи новых машин в России вернулись к росту: в ноябре спрос оказался выше, чем в октябре

Дмитрий Савостьянчик
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2022 года в России продано 46 403 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля — на 61,6% меньше, чем год назад, но на 2,6% больше, чем в октябре. Несмотря на небольшое падение в прошлом месяце относительно сентября, рынок сумел восстановиться. С начала года дилеры реализовали 548 877 машин — на 60,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Российский авторынок остаётся в минусе на протяжении 17 месяцев.
Про бренды
В ноябре на автомобили Lada пришлась почти половина (46,8%) от всех проданных новых машин — это рекордно высокий результат в истории бренда. Кроме того, в абсолютных показателях месяц стал лучшим с начала кризиса, хотя по сравнению с ноябрём-2021 спрос упал на 18%.
На второй строчке рейтинга вновь оказался Haval, спрос на автомобили бренда сократился только на 7% — это хороший показатель, учитывая достаточно высокие продажи компании в прошлом году. Замыкает топ-3 ГАЗ: реализовано на 22% меньше машин, чем в ноябре-2021.
В топ-10 лучшей динамикой отметился Geely (плюс 24%). О позитивных итогах ноября также отчитались дилеры УАЗ: рост на 14%. За пределами десятки лидеров рекордная динамика — за Dongfeng: за месяц россияне купили в 2,2 раза больше машин этого бренда, чем год назад.
Два бренда — Lexus и Mitsubishi — впервые отразили в статистике максимальное падение на 100%, суммарно куплены лишь 15 автомобилей этих марок. Единичными продажами также отметились Honda (4 шт.), Porsche (11 шт.) и Volvo (12 шт.).
По итогам 11 месяцев среди автомобилей наиболее продаваемых марок относительно неплохо чувствуют себя лишь «китайцы»: Changan (минус 4%), Geely (минус 8%), Haval (минус 17%). Продажи лидера рынка — Lada — сократились вдвое, ГАЗ и УАЗ растеряли по 33 и 20% клиентов.
Про модели
Продажи пары лидеров рынка в очередной раз показали уверенный рост: на фоне низкой базы, семейство Lada Granta нарастило аудиторию на 80%, Niva — на 91%. Немного просел спрос на Haval Jolion — минус 14%.
Джолион стал единственным «китайцем» в топ-10, ушедшим в минус. Остальные — отметились очень хорошим приростом: Haval F7 — плюс 29%, Geely Coolray и Atlas Pro — плюс 42% и 89% соответственно, Geely Tella — почти 3-кратный рост, рекордный в топ-25 месяца.
В ноябре в списке самых продаваемых моделей — пополнение: новинка рынка в лице Haval Dargo, их купил 351 клиент, а также большой рамный внедорожник Haval H9, их выбрал 261 человек (минус 33%).
Модели, которые раньше стабильно оказывались в лидерах, постепенно заканчиваются на складах дилеров и оказываются всё ближе к вылету из рейтинга: речь идёт о Hyundai Creta, Kia Rio, Skoda Rapid и Volkswagen Polo, а Hyundai Solaris в ноябре вообще не попал в топ. Кроме того, за Кретой и Рио зафиксирован антирекорд месяца — минус 95%.
По итогам января-ноября, в топ-25 ростом отметились только Haval Jolion (плюс 116%) и Geely Atlas Pro (плюс 291%). Самое сильное падение — за Skoda Rapid: минус 78%.
Спрос на лёгкий коммерческий транспорт (10 самых популярных моделей) в ноябре сократился на 34,1%, проданы 7,1 тысячи машин. Продажи грузовых Lada Granta выросли почти в 4 раза, но это сложилось в большей степени из-за эффекта низкой базы. Другая тольяттинская коммерческая модель — Lada Largus — стала аутсайдером месяца: продажи упали на 95%.
За 11 месяцев самые популярные модели LCV купили 61,3 тысячи клиентов, на 36% меньше, чем год назад. В рейтинге — пара новых моделей: Hyundai Staria и Dongfeng Captain-T. В плюсе удерживается только УАЗ Классик («Буханка») — плюс 1,4%. Антирекорд — за Peugeot Traveller: минус 69%.