Продажи новых машин в России вернулись к росту: в ноябре спрос оказался выше, чем в октябре

В ноябре на автомобили Lada пришлась почти половина (46,8%) от всех проданных новых машин — это рекордно высокий результат в истории бренда. Кроме того, в абсолютных показателях месяц стал лучшим с начала кризиса, хотя по сравнению с ноябрём-2021 спрос упал на 18%.

На второй строчке рейтинга вновь оказался Haval, спрос на автомобили бренда сократился только на 7% — это хороший показатель, учитывая достаточно высокие продажи компании в прошлом году. Замыкает топ-3 ГАЗ: реализовано на 22% меньше машин, чем в ноябре-2021.

В топ-10 лучшей динамикой отметился Geely (плюс 24%). О позитивных итогах ноября также отчитались дилеры УАЗ: рост на 14%. За пределами десятки лидеров рекордная динамика — за Dongfeng: за месяц россияне купили в 2,2 раза больше машин этого бренда, чем год назад.

Два бренда — Lexus и Mitsubishi — впервые отразили в статистике максимальное падение на 100%, суммарно куплены лишь 15 автомобилей этих марок. Единичными продажами также отметились Honda (4 шт.), Porsche (11 шт.) и Volvo (12 шт.).

По итогам 11 месяцев среди автомобилей наиболее продаваемых марок относительно неплохо чувствуют себя лишь «китайцы»: Changan (минус 4%), Geely (минус 8%), Haval (минус 17%). Продажи лидера рынка — Lada — сократились вдвое, ГАЗ и УАЗ растеряли по 33 и 20% клиентов.