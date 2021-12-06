Продажи новых автомобилей в России ускорили падение
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2021 года российские дилеры продали 125 466 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 20,4% меньше, чем годом ранее, и на 15,7% меньше, чем в ноябре-2019. По итогам продаж за 11 месяцев рынок всё ещё удерживается в плюсе относительно того периода 2020 года: продажи выше на 6,9%, реализовано 1 439 045 машин. В сравнении с аналогичным отрезком в 2019 году рынок просел на 4,1%.
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«В ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января-ноября 2021 года всё же положителен: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится и в ближайшие месяцы цифры ещё ухудшатся.
В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые способны только усугубить ситуацию. Опубликованный проект постановления правительства предполагает почти 9‑кратное увеличение ставки утилизационного сбора на электромобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие данного сегмента рынка, который только начал расти в России. К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления приведёт к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры.
Окончательные результаты 2021 года будут объявлены на нашей ежегодной пресс-конференции 13 января 2022 года, где мы постараемся дать прогноз развития отрасли в следующем году».
Про бренды
Продажи автомобилей пяти самых популярных в России марок, на которые приходится почти 60% от всех реализованных новых машин в стране, сократились достаточно существенно — минус 24,2%. Ещё сильнее — почти на треть — провалились лидеры — Lada и Kia. Продажи их преследователей — Hyundai и Renault — падали вдвое медленнее. Лучше всех в этой группе завершили месяц дилеры Toyota: их продажи сократились только на 7%.
Второй месяц подряд на грани вылета из топ-10 оказывается один из наиболее массовых брендов — Volkswagen. И в октябре, и в ноябре продажи упали вдвое.
Единственный бренд в топ-10, которому удалось улучшить прошлогодние показатели, — Haval, он третий месяц подряд попадает в десятку лидеров месяца. Спрос на машины этого бренда утроился, что стало рекордным ростом среди наиболее продаваемых машин ноября. Немного отстал по темпу Chery: плюс 174%. В целом же спрос на «китайцев» оказался вдвое выше, чем год назад: больше 13 тысячи машин. Катализатором хороших продаж стала возможность купить китайские автомобили по рекомендованной розничной цене производителя и почти без дилерских наценок, а также достаточное количество машин на складах дилеров. Кроме того, на отечественном рынке появились новые игроки, которые понравились аудитории, например Exeed.
Лучшая же динамика по темпу продаж в ноябре зафиксирована за Genesis. На фоне низкой базы и благодаря появлению на российском рынке новых моделей продажи марки взлетели в 11 раз! А с начала года рекордсменом стал новый бренд, Exceed: на фоне минимальных продаж в 2020 году динамика получилась ошеломляющей — 30-кратный рост!
Из-за эффекта низкой базы 2020 года по итогам продаж за 11 месяцев в этом году большинство производителей всё ещё удерживаются в плюсе. Среди наиболее популярных брендов самой мощной динамикой отметился Chery: плюс 252%. Заметно просели Nissan и Volkswagen: минус 11 и 10% соответственно.
Про модели
В группе лидеров — без серьёзных изменений. Lada Vesta (минус 23,2%) сохраняет звание бестселлера на протяжении четырёх месяцев, и вполне возможно, что модель станет лидером и по итогу года. Второе место — за семейством Lada Granta (минус 50,3%). На третью строчку забрался кроссовер Hyundai Creta (минус 15,3%), опередив Kia Rio (минус 42,8%). Замыкает топ‑5 Renault Duster — единственная модель в плюсе (плюс 28,5%).
Вопреки общему негативному тренду, немало машин в топ‑25 месяца отметились ростом. Кроме Дастера — это Toyota RAV4 (плюс 1,7%), Lada Largus (плюс 8,3%), Toyota Camry (плюс 20,7%), Chery Tiggo 4 (плюс 264,6% — рекорд месяца), Renault Kaptur (плюс 2,6%) и Nissan Qashqai (плюс 2,3%). Антирекорд же зафиксирован за Volkswagen Polo (минус 60,5%).
Пара китайских кроссоверов — Haval Jolion и Chery Tiggo 4 — опередили многих «любимцев» россиян. Они продавались лучше, чем, например, Skoda Rapid или Kia Sportage, а Haval Jolion даже лучше, чем VW Polo.
Kia K5 третий месяц подряд серьёзно уступает японскому конкуренту — Toyota Camry. Благодаря этому японский седан опередил «корейца» в гонке продаж по итогам 11 месяцев, хоть и всего на 1,4% или 408 штук.
С начала года многие модели в топ-25 сохраняют положительную динамику. Максимальный рост зафиксирован за Kia K5 — плюс 360%.
Ноябрьские продажи 10 самых популярных лёгких коммерческих моделей выросли на 11,2%, до 11,3 тысячи машин. Лидеры — ГАЗ Gazelle (минус 8,2%), Ford Transit (плюс 74,3%), Lada Largus (плюс 75,9%). С начала года топ‑10 вырос на 23,4%, до 100 тысяч машин. Бестселлер — ГАЗ Gazelle (плюс 13,9%), второе место занимает Ford Transit (плюс 51,9%), бронза — у УАЗ «Буханка» (плюс 4,6%).
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