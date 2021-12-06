Продажи новых автомобилей в России ускорили падение

«В ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января-ноября 2021 года всё же положителен: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам пред­ставляется, что в следующем году существующий тренд сохранится и в ближайшие месяцы цифры ещё ухудшатся.

В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полу­проводников и логисти­ческие проблемы, правитель­ство инициирует нормативные акты, которые способны только усугубить ситуацию. Опублико­ванный проект постановления прави­тельства предполагает почти 9‑кратное увеличение ставки утилизаци­онного сбора на электро­мобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электро­мобили эта мера существенно ухудшит развитие данного сегмента рынка, который только начал расти в России. К сожалению, такой шаг не обсуждался с представи­телями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления приведёт к росту цен на электро­мобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфра­структуры.

Окончательные результаты 2021 года будут объявлены на нашей ежегодной пресс-конференции 13 января 2022 года, где мы постараемся дать прогноз развития отрасли в следующем году».