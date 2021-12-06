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Продажи новых автомобилей в России ускорили падение

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2021 года российские дилеры продали 125 466 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 20,4% меньше, чем годом ранее, и на 15,7% меньше, чем в ноябре-2019. По итогам продаж за 11 месяцев рынок всё ещё удерживается в плюсе относительно того периода 2020 года: продажи выше на 6,9%, реализовано 1 439 045 машин. В сравнении с аналогичным отрезком в 2019 году рынок просел на 4,1%.

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

«В ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января-ноября 2021 года всё же положителен: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам пред­ставляется, что в следующем году существующий тренд сохранится и в ближайшие месяцы цифры ещё ухудшатся. 

В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полу­проводников и логисти­ческие проблемы, правитель­ство инициирует нормативные акты, которые способны только усугубить ситуацию. Опублико­ванный проект постановления прави­тельства предполагает почти 9‑кратное увеличение ставки утилизаци­онного сбора на электро­мобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электро­мобили эта мера существенно ухудшит развитие данного сегмента рынка, который только начал расти в России. К сожалению, такой шаг не обсуждался с представи­телями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления приведёт к росту цен на электро­мобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфра­структуры. 

Окончательные результаты 2021 года будут объявлены на нашей ежегодной пресс-конференции 13 января 2022 года, где мы постараемся дать прогноз развития отрасли в следующем году».

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за ноябрь 2021/2020 гг. и январь-ноябрь 2021/2020 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Продажи автомобилей пяти самых популярных в России марок, на которые приходится почти 60% от всех реализо­ванных новых машин в стране, сократились достаточно существенно — минус 24,2%. Ещё сильнее — почти на треть — провалились лидеры — Lada и Kia. Продажи их преследователей — Hyundai и Renault — падали вдвое медленнее. Лучше всех в этой группе завершили месяц дилеры Toyota: их продажи сократились только на 7%.

Второй месяц подряд на грани вылета из топ-10 оказывается один из наиболее массовых брендов — Volkswagen. И в октябре, и в ноябре продажи упали вдвое. 

Единственный бренд в топ-10, которому удалось улучшить прошлогодние показатели, — Haval, он третий месяц подряд попадает в десятку лидеров месяца. Спрос на машины этого бренда утроился, что стало рекордным ростом среди наиболее продаваемых машин ноября. Немного отстал по темпу Chery: плюс 174%. В целом же спрос на «китайцев» оказался вдвое выше, чем год назад: больше 13 тысячи машин. Катализатором хороших продаж стала возможность купить китайские авто­мобили по рекомендованной розничной цене произво­дителя и почти без дилерских наценок, а также достаточное количество машин на складах дилеров. Кроме того, на отечественном рынке появились новые игроки, которые понравились аудитории, например Exeed.

Лучшая же динамика по темпу продаж в ноябре зафиксирована за Genesis. На фоне низкой базы и благодаря появлению на российском рынке новых моделей продажи марки взлетели в 11 раз! А с начала года рекордсменом стал новый бренд, Exceed: на фоне минимальных продаж в 2020 году динамика получилась ошеломляющей — 30-кратный рост!

Из-за эффекта низкой базы 2020 года по итогам продаж за 11 месяцев в этом году большинство производителей всё ещё удерживаются в плюсе. Среди наиболее популярных брендов самой мощной динамикой отметился Chery: плюс 252%. Заметно просели Nissan и Volkswagen: минус 11 и 10% соответственно. 

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за ноябрь 2021/2020 гг. и январь-ноябрь 2021/2020 гг.

В группе лидеров — без серьёзных изменений. Lada Vesta (минус 23,2%) сохраняет звание бестселлера на протяжении четырёх месяцев, и вполне возможно, что модель станет лидером и по итогу года. Второе место — за семейством Lada Granta (минус 50,3%). На третью строчку забрался кроссовер Hyundai Creta (минус 15,3%), опередив Kia Rio (минус 42,8%). Замыкает топ‑5 Renault Duster — единственная модель в плюсе (плюс 28,5%). 

Вопреки общему негативному тренду, немало машин в топ‑25 месяца отметились ростом. Кроме Дастера — это Toyota RAV4 (плюс 1,7%), Lada Largus (плюс 8,3%), Toyota Camry (плюс 20,7%), Chery Tiggo 4 (плюс 264,6% — рекорд месяца), Renault Kaptur (плюс 2,6%) и Nissan Qashqai (плюс 2,3%). Антирекорд же зафиксирован за Volkswagen Polo (минус 60,5%). 

Пара китайских кроссоверов — Haval Jolion и Chery Tiggo 4 — опередили многих «любимцев» россиян. Они продавались лучше, чем, например, Skoda Rapid или Kia Sportage, а Haval Jolion даже лучше, чем VW Polo. 

Kia K5 третий месяц подряд серьёзно уступает японскому конкуренту — Toyota Camry. Благодаря этому японский седан опередил «корейца» в гонке продаж по итогам 11 месяцев, хоть и всего на 1,4% или 408 штук. 

С начала года многие модели в топ-25 сохраняют положитель­ную динамику. Максимальный рост зафиксирован за Kia K5 — плюс 360%.

10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за ноябрь 2021/2020 гг. и январь-ноябрь 2021/2020 гг.

Ноябрьские продажи 10 самых популярных лёгких коммер­ческих моделей выросли на 11,2%, до 11,3 тысячи машин. Лидеры — ГАЗ Gazelle (минус 8,2%), Ford Transit (плюс 74,3%), Lada Largus (плюс 75,9%). С начала года топ‑10 вырос на 23,4%, до 100 тысяч машин. Бестселлер — ГАЗ Gazelle (плюс 13,9%), второе место занимает Ford Transit (плюс 51,9%), бронза — у УАЗ «Буханка» (плюс 4,6%). 

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