Инвестиция в автомобиль: какие подержанные машины сейчас стоят дороже, чем новыми

Российский авторынок усилил падение в мае: продажи снизились на 84%

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в мае-2022 продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей упали на 83,5%, до 24 268 машин. Это третий подряд антирекорд по итогам одного месяца. 

В январе–мае российские дилеры реализовали 318 114 машин — на 52% меньше, чем за этот же период 2021 года. Май стал одиннадцатым подряд месяцем, в котором зафиксировано снижение продаж.

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за май 2022/2021 гг. и январь-май 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Продажи автомобилей большинства брендов сократились более чем на 80%. Такая динамика складывается в первую очередь из-за дефицита машин и высоких цен на них. Кроме того, в мае на покупательской активности отразились праздничные дни в начале месяца. Неблагоприятно сказывается на спросе и сезонность: к лету интерес россиян к покупке транспорта традиционно снижается. 

Среди лидеров рынка (и тех, кто был их в числе раньше) особенно тяжело чувствуют себя Skoda, Toyota и Volkswagen: их продажи обрушились более чем на 90%. Антирекорд — за Lexus: их в мае купили только 20 человек, это меньше продаж Land Rover (46 шт., минус 94%) или Porsche (26 шт., минус 95%). Сильно пострадали и Volvo: минус 96%, 38 шт. 

Продажи автомобилей популярных китайских марок на фоне остальных брендов просели не так катастрофично. Geely оказались на рекордно высокой для себя шестой позиции в рейтинге месяца: минус 41% в сравнении с маем-2021. Автомобили Haval купили на 72% меньше клиентов, чем год назад, а Changan — на 27% (самое лёгкое падение продаж за месяц). 

По итогам продаж с января по май среди лидеров минимальными снижениями отметились те же представители китайского автопрома: Changan (минус 8%, 1,9 тыс. шт.), Geely (минус 6%, 6,9 тыс. шт.) и Haval (минус 21%, 10 тыс. шт.). Немного лучше большинства чувствуют себя российские производители с высокой долей продаж лёгкой коммерческой техники: ГАЗ (минус 32%, 13,1 тыс. шт.) и УАЗ (минус 21%, 8,1 тыс. шт.). 

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за май 2022/2021 гг. и январь-май 2022/2021 гг.

Lada Granta второй месяц подряд удерживает звание бестселлера рынка, к модели вернулось лидерство по итогам продаж с начала года. Тем не менее в мае продажи упали на 82%. Второе место в прошедшем месяце у Lada Vesta (минус 85%), замыкает тройку лидеров Kia Rio (минус 82%). 

В рейтинге месяца лишь двум моделям удалось показать рост продаж, но случилось это благодаря эффекту низкой базы. Плюс в 77% зафиксирован за Hyundai Tucson: весной прошлого года Туссан сменил поколение и в мае у дилеров ещё не было достаточно новых кроссоверов. Haval Jolion в мае продавался в 3,5 раза лучше, чем год назад, а по итогам пяти месяцев — почти в 40 раз. Дело в том, что вседорожник появился на рынке только в мае-2021 и тогда за месяц их было продано лишь 115 штук (в июне и июле продажи уже приближались к отметке в тысячу штук). 

Меньше других в мае сократились продажи Geely Coolray — вдвое. По итогам пяти месяцев относительно неплохо чувствуют себя Kia Seltos (минус 34%) и Cerato (минус 28%), который на фоне низких продаж конкурентов смог забраться в рейтинг.

Худшей динамикой в мае отметился Volkswagen Polo: минус 92%. Соплатформенный Skoda Rapid продавался чуть лучше: минус 90%, но их купили только на 40 штук больше. Сильно просели продажи Lada Xray: минус 90%. С начала года наиболее сильные падения зафиксированы за Kia Sportage и Lada Xray: минус 68% у каждой модели.

10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за май 2022/2021 гг. и январь-май 2022/2021 гг.

Спрос на популярные коммерческие модели сократился чуть меньше, чем в апреле, — 63,8%, до 3,2 тысячи машин. В рейтинге появилась новая модель — Hyundai Staria. Минимальным падением по итогам мая отметился классический УАЗ «Буханка» — минус 10,4%. Худшая динамика — у фургона Lada Largus: минус 95%.

По итогам пяти месяцев самые популярные модели LCV просели на 29,9%, до 27 тысяч единиц. ГАЗ Соболь всё ещё сохраняет позитивную динамику — плюс 1,5%. На 73,5% сократились продажи Volkswagen Transporter — антирекорд в рейтинге.

Как думаете, что будет дальше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение