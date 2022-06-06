Российский авторынок усилил падение в мае: продажи снизились на 84%

Продажи автомобилей большинства брендов сократились более чем на 80%. Такая динамика складывается в первую очередь из-за дефицита машин и высоких цен на них. Кроме того, в мае на покупательской активности отразились праздничные дни в начале месяца. Неблагоприятно сказывается на спросе и сезонность: к лету интерес россиян к покупке транспорта традиционно снижается.

Среди лидеров рынка (и тех, кто был их в числе раньше) особенно тяжело чувствуют себя Skoda, Toyota и Volkswagen: их продажи обрушились более чем на 90%. Антирекорд — за Lexus: их в мае купили только 20 человек, это меньше продаж Land Rover (46 шт., минус 94%) или Porsche (26 шт., минус 95%). Сильно пострадали и Volvo: минус 96%, 38 шт.

Продажи автомобилей популярных китайских марок на фоне остальных брендов просели не так катастрофично. Geely оказались на рекордно высокой для себя шестой позиции в рейтинге месяца: минус 41% в сравнении с маем-2021. Автомобили Haval купили на 72% меньше клиентов, чем год назад, а Changan — на 27% (самое лёгкое падение продаж за месяц).

По итогам продаж с января по май среди лидеров минимальными снижениями отметились те же представители китайского автопрома: Changan (минус 8%, 1,9 тыс. шт.), Geely (минус 6%, 6,9 тыс. шт.) и Haval (минус 21%, 10 тыс. шт.). Немного лучше большинства чувствуют себя российские производители с высокой долей продаж лёгкой коммерческой техники: ГАЗ (минус 32%, 13,1 тыс. шт.) и УАЗ (минус 21%, 8,1 тыс. шт.).