Продажи новых машин в России упали в 2 раза. Хуже было только в апреле 2020 года

Продажи автомобилей всех наиболее популярных брендов сильно сократились. Исключением не стали даже китайские автопроизводители, которые на протяжении нескольких лет наращивали аудиторию.

Топ-5 брендов просели на 64–70%, однако «размена» позиций не произошло. С почти двукратным отрывом от преследователя лидирует Lada. На втором и третьем местах — Kia и Hyundai. В пятёрке также остались Renault и Toyota.

Самые сильные падения среди популярных марок — за Skoda и Volkswagen: минус 71% и 74% соответственно. Меньше других растеряли УАЗ (минус 19%) и Geely (минус 14%). Впервые с февраля 2021 года в топ-10 не оказалось китайских автомобилей.

Плохо на фоне других игроков рынка чувствует себя Lexus, который обычно удерживался в топ-15. В марте продано только 229 этих машин (минус 91%), японский бренд остался позади основных премиальных конкурентов.

На фоне низких продаж год назад в плюс удалось выйти только трём брендам: Exceed (плюс 63%), Isuzu (шестикратный прирост) и Chevrolet (двукратный прирост).

Статистика суммарных продаж по итогам трёх месяцев выглядит чуть позитивнее. Пара лидеров растеряла около трети аудитории, а Hyundai на их фоне чувствует себя лучше: продажи сократились на четверть.

Из наиболее продаваемых брендов удержаться от падения удалось Haval (плюс 27%), Mitsubishi (плюс 12%), Geely (плюс 59%), Exceed (плюс 345%), а также коммерческим Ford (плюс 7%). Худшая динамика — за Skoda (минус 44%) и Volkswagen (минус 47%).

В течение квартала дилеры премиальных брендов реализовали 25,2 тысячи машин (минус 36%). Лидером рынка уверенно стал BMW (8,4 тыс. шт., минус 23%), которых куплено даже больше, чем Haval. Mercedes-Benz выбрали 6,9 тысячи россиян (минус 39%). На пару премиальных лидеров приходится 61% продаж в этом сегменте.

Машин китайских брендов продано чуть меньше, чем премиальных, — 24,6 тысячи штук. И это на 30% больше, чем в прошлом году. Лидер рынка — Haval, автомобили которого купили 8,3 тысячи человек. На четверть меньше владельцев нашли автомобили Chery (минус 1%). Тройку лидеров замыкает Geely (5,5 тыс. шт.).