Снижение расходов, рост прибыли и эффективности: как автодилеры завершили 2021 год

Продажи новых машин в России упали в 2 раза. Хуже было только в апреле 2020 года

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в марте-2022 продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей провалились на 62,9%: дилеры реализовали 55 129 машин. В абсолютных показателях это один из худших результатов по итогам одного месяца за последние 10 лет. Антирекорд был установлен в «чёрном апреле» 2020 года, когда из-за локдауна дилеры практически прекратили продажи машин — тогда было реализовано меньше 40 тысяч единиц.

По итогам первого квартала в России реализованы 277 332 машины — на 28,4% меньше, чем за этот же период 2021 года. Март стал девятым подряд месяцем, когда продажи машин уходят в минус.

Главной причиной падения авторынка стал дефицит, который усилился в марте, когда многие автопроизводители приняли решение о приостановке своего бизнеса в России. Те компании, которые планировали продолжить работу на местном рынке, столкнулись со сложностями в логистике, что привело к острой нехватке многих автокомпонентов.  

Про бренды

Продажи автомобилей всех наиболее популярных брендов сильно сократились. Исключением не стали даже китайские автопроизводители, которые на протяжении нескольких лет наращивали аудиторию. 

Топ-5 брендов просели на 64–70%, однако «размена» позиций не произошло. С почти двукратным отрывом от преследователя лидирует Lada. На втором и третьем местах — Kia и Hyundai. В пятёрке также остались Renault и Toyota.

Самые сильные падения среди популярных марок — за Skoda и Volkswagen: минус 71% и 74% соответственно. Меньше других растеряли УАЗ (минус 19%) и Geely (минус 14%). Впервые с февраля 2021 года в топ-10 не оказалось китайских автомобилей.

Плохо на фоне других игроков рынка чувствует себя Lexus, который обычно удерживался в топ-15. В марте продано только 229 этих машин (минус 91%), японский бренд остался позади основных премиальных конкурентов. 

На фоне низких продаж год назад в плюс удалось выйти только трём брендам: Exceed (плюс 63%), Isuzu (шестикратный прирост) и Chevrolet (двукратный прирост). 

Статистика суммарных продаж по итогам трёх месяцев выглядит чуть позитивнее. Пара лидеров растеряла около трети аудитории, а Hyundai на их фоне чувствует себя лучше: продажи сократились на четверть. 

Из наиболее продаваемых брендов удержаться от падения удалось Haval (плюс 27%), Mitsubishi (плюс 12%), Geely (плюс 59%), Exceed (плюс 345%), а также коммерческим Ford (плюс 7%). Худшая динамика — за Skoda (минус 44%) и Volkswagen (минус 47%).

В течение квартала дилеры премиальных брендов реализовали 25,2 тысячи машин (минус 36%). Лидером рынка уверенно стал BMW (8,4 тыс. шт., минус 23%), которых куплено даже больше, чем Haval. Mercedes-Benz выбрали 6,9 тысячи россиян (минус 39%). На пару премиальных лидеров приходится 61% продаж в этом сегменте. 

Машин китайских брендов продано чуть меньше, чем премиальных, — 24,6 тысячи штук. И это на 30% больше, чем в прошлом году. Лидер рынка — Haval, автомобили которого купили 8,3 тысячи человек. На четверть меньше владельцев нашли автомобили Chery (минус 1%). Тройку лидеров замыкает Geely (5,5 тыс. шт.).

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за март 2022/2021 гг. и январь-март 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за март 2022/2021 гг. и январь-март 2022/2021 гг.

Автомобили семейства Lada Granta вернули себе звание бестселлера рынка, но их продажи оказались на 73% хуже, чем год назад. Второе место у Lada Vesta (минус 64%), замыкает тройку лидеров — Kia Rio (минус 64%). Тем не менее по итогам квартала «кореец» всё-таки удерживает лидерство. Его продажи сократились меньше, чем у «россиян»: Рио — минус 31%, Веста — минус 32%, Гранта — минус 50%. 

Лучшая динамика в топ-25 февраля — за Geely Tugella: новичок конца 2020 года впервые попал в рейтинг месяца, а 553 проданных машины — это почти в 7 раз больше, чем год назад. Продажи Hyundai Tucson, который в первой половине прошлого года проходил через смену поколения, выросли в 4,5 раза. Обе модели показали мощную динамику благодаря эффекту низкой базы.

Сильнейшее падение по итогам месяца зафиксировано за Hyundai Creta — минус 77,5%. По итогам трёх месяцев антирекорд — за Volkswagen Tiguan: минус 68%, их продано всего 2,7 тысячи штук, это даже меньше, чем Lada Xray (минус 51%). 

В первом квартале только двум моделям удалось остаться в плюсе. Продажи Renault Duster приросли на 16%, а Mitsubishi Outlander — на 4%. Обе модели прибавили в основном благодаря эффекту низкой базы.

10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за март 2022/2021 гг. и январь-март 2022/2021 гг.

Спрос на популярные коммерческие модели сократился на 27%, до 6 тысяч машин. Очень хорошим темпом роста отметились фургоны Lada Largus — их продано в полтора раза больше, чем год назад. Худшая динамика — за Peugeot Traveller: минус 63%. 

По итогам трёх месяцев самые популярные модели LCV просели только на 3,2%, до 19,3 тысячи единиц. Lada Largus удалось прирасти на 36,4%. Вдвое сократились продажи Volkswagen Transporter — антирекорд в рейтинге.

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