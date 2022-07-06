Самые популярные автомобили у профессиональных продавцов: рейтинг 2022 года

Российский авторынок замедлил падение и даже прибавил относительно мая, но за полгода продажи упали на 57%

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей оказались на 82% ниже, чем год назад. За месяц дилеры реализовали 27 761 машину, что всё же на 14,4% больше, чем в мае этого года. 

В первой половине года россияне купили 370 228 машин — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, это меньше на 56,9%. Российский авторынок остаётся в минусе уже на протяжении 12 месяцев.

В отчёте АЕБ отражены некорректные продажи BMW в январе-июне 2021 года. Опираясь на данные из прошлогоднего отчёта (23 383 шт.), в первой половине 2022 года российский авторынок сократился на 57,5% относительно этого же периода годом ранее. 

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июнь 2022/2021 гг. и январь-июнь 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

По итогу прошедшего месяца, динамика продаж автомобилей многих брендов оказалась чуть лучше, чем в мае. Однако это нельзя назвать позитивным трендом, потому что май — месяц с затяжными выходными, из-за чего покупательская активность заметно снижается. 

Спрос на Hyundai в июне оказались заметно ниже, чем на машины конкурентов — Kia и Lada. Кроме того, «корейцев» покупали даже хуже, чем коммерческие автомобили ГАЗ — они оказались на третьей строчке рейтинга и показали наименьшее падение спроса в топ-10. 

За пределами рейтинга, но в числе наиболее востребованных марок, неплохо себя чувствует Changan, который просел на 14%. На фоне других китайских марок — это очень хороший показатель: например, FAW, Geely и Haval продавались вдвое хуже, чем год назад.  

Первое полугодие ожидаемо закончилось сильным падением для большинства брендов. Лидеры — Lada, Kia и Hyundai — растеряли по 56–63% аудитории, причём худшая динамика зафиксирована за российской маркой. 

Реализация автомобилей премиум-брендов сократилась сильнее рынка — на 65,7%, до 29 тысяч штук, потому что лидеры сегмента — BMW и Mercedes-Benz — быстрее других приняли решение о приостановке бизнеса в России. Тем не менее, BMW — бестселлер среди «премиалок», хотя их продажи упали на 62%. В абсолютных показателях Mercedes-Benz уступают совсем немного — 700 машин. Сильнее других пострадали Lexus, чьи продажи во втором квартале едва превысили 100 единиц. На фоне низкой базы спрос на Genesis, Jaguar, Jeep и Infiniti упал в пределах 50% — это заметно лучше, чем по сегменту и рынку в целом. 

Неплохо завершили полугодие китайские марки: продажи превысили 39 тысяч автомобилей — на 16% меньше, чем год назад. Чаще россияне выбирали модели марок Haval и Chery, которые, тем не менее, растеряли больше четверти аудитории. Geely приобретали в 1,5 раза реже лидеров, но динамика продаж чуть лучше — минус 16%. Единственным брендом, которому удалось нарастить клиентскую базу (благодаря эффекту низкой базы) — Exeed: плюс 254%, которые кажутся фантастикой в 2022 году.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июнь 2022/2021 гг. и январь-июнь 2022/2021 гг.

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10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за июнь 2022/2021 гг. и январь-июнь 2022/2021 гг.

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